Complexe résidentiel LAVINYA PREMIUM
Complexe résidentiel LAVINYA PREMIUM
Complexe résidentiel LAVINYA PREMIUM
Complexe résidentiel LAVINYA PREMIUM
Complexe résidentiel LAVINYA PREMIUM
Complexe résidentiel LAVINYA PREMIUM
Erdemli, Turquie
depuis
$83,374
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 16
Lavinya Premium ( Mersin / Erdemli, district de Tomuk)100 mètres de la mer!!!Prix: à partir de 73,000 euros. Acompte initial : 50%, puis acompte jusqu'en juin 2024.Date limite : décembre 2024Appartements 1 + 1 (montant brut 70-75 m2)Appartements 2 + 1 (montant brut de 100 à 108 m2)Appartemen…
Agence
RealtGo
Agence

RealtGo
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquie
depuis
$87,393
Il y a 340 appartements dans 3 blocs avec 14 étages. Appartements avec 1-2 chambres.Complexe résidentiel à 3 minutes à pied de la mer, avec jardins et zones de loisirs.Paiement par acompte de 50%.Emplacement et infrastructure à proximité Quartier de Mezitli, quartier de Teje. Distance jusqu'…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$87,393
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine avec parc aquatique, gazebos, terrain de basket, hammam, sauna, etc.Il y a 3 bâtiments avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Plafond suspenduKit …
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Erdemli, Turquie
depuis
$51,286
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Appartement d'une chambre (1+1) pour 45 000 EUR.Le développeur propose des appartements similaires à une chambre (1+1) à partir de 58,000 EUR.Un nouveau complexe résidentiel de luxe, situé dans le quartier Erdemli / Mersin, à 450 mètres d'une belle plage équipée.Le complexe se compose de deu…
Agence
Smart Home
Agence

Smart Home
Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Erdemli, Turquie
depuis
$164,464
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Appartements au Bord de Mer Dans un Projet avec Embarcadère à Erdemli Mersin Mersin est une ville métropolitaine située sur la côte méditerranéenne. Elle est développée en termes de tourisme, d'agriculture et d'industrie. Mersin possède l'une des plus longues côtes et l'un des ports ayant le…
Agence
TEKCE Real Estate
Agence

TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$81,567
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, parc aquatique, gazebos, terrain de basket, etc.Il y a un bâtiment avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Emplacement et infrastructure à proximité Mersin est un grand centre régi…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Erdemli, Turquie
depuis
$104,773
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 9
Appartements flambant neufs dans le cadre d'un projet de concept hôtelier à Mersin Mersin est la ville la plus recherchée pour vivre et investir dans la région méditerranéenne. La ville se distingue par son littoral de 300 km, sa mer cristalline, son climat chaud, ses terres fertiles et son …
Agence
TEKCE Real Estate
Agence

TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Mezitli, Turquie
depuis
$92,805
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 15
Appartements neufs avec vue unique sur la mer à seulement 200 m de la plage à Tece, Mersin Les appartements à vendre à Mersin sont situés à Tece, à seulement 200 m de la plage, dans un élégant complexe résidentiel de deux immeubles. Surnommée la perle de la Méditerranée, Mersin est devenue c…
Agence
TEKCE Real Estate
Agence

TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$162,552
Nous offrons des appartements avec vue sur la mer et les montagnes.La résidence dispose de grandes piscines et un aquapark, un parking, des jardins, un bain turc et un sauna, une aire de jeux pour enfants, un barbecue, un centre de fitness, des terrains de basket et de tennis, une salle de j…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$87,393
Le projet se compose de 13 étages avec 7 appartements à chaque étage. Le projet en raison de son emplacement vous offre des avantages significatifs en termes de rentabilité et d'investissement. Il est situé dans un endroit approprié pour les locations à court et à long terme.Emplacement et i…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Kusluca, Turquie
depuis
$76,906
Sur le territoire de plus de 3000 m2, il y a un bâtiment avec 12 étages, où se trouvent des appartements avec 1+1 et 2+1 plans. Bon complexe familial pour les loisirs dans une zone excellente et à distance de marche du front de mer.Le développeur a une excellente réputation sur le marché tur…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$159,638
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, terrains de sport, gazebos, jardin, etc.Il y a 2 bâtiments avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques des appartements:Plafond suspe…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$111,863
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, hammam, sauna, terrain de basket, court de tennis, etc.Il y a 3 bâtiments avec des appartements de 2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Plafond …
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Erdemli, Turquie
depuis
$68,279
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin Mersin est l'une des villes portuaires qui attire l'attention avec ses investissements immobiliers abordables. La ville, qui se distingue par sa mer et ses plages uniques, est l'une des villes côtières les plus prisées ave…
Agence
TEKCE Real Estate
Agence

TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$107,202
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, terrains de sport, etc. Il y a aussi une jetée sur le territoire du complexe.Le complexe a un bâtiment avec des appartements avec 2-3 chambres.Emplacement et infrastructure à proximité Mersin est…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Immeuble Appartement avec piscine proche plage à Mersin Çeşmeli.
Immeuble Appartement avec piscine proche plage à Mersin Çeşmeli.
Immeuble Appartement avec piscine proche plage à Mersin Çeşmeli.
Immeuble Appartement avec piscine proche plage à Mersin Çeşmeli.
Immeuble Appartement avec piscine proche plage à Mersin Çeşmeli.
Immeuble Appartement avec piscine proche plage à Mersin Çeşmeli.
Erdemli, Turquie
depuis
$84,506
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 11
Appartement à quelques pas de la plage à Çeşmeli Mersin est l'une des villes les plus prisées pour l'investissement immobilier. Elle offre des options attrayantes pour vivre et passer des vacances le long de la côte méditerranéenne. Son climat doux, ses longues plages et sa mer d'un bleu pro…
Agence
TEKCE Real Estate
Agence

TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$75,741
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, hammam, sauna, terrain de basket, cinéma, etc.Il y a un immeuble avec des appartements d'une chambre dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Plafond suspenduK…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquie
depuis
$337,921
Un projet composé de 2 blocs. Le projet a des appartements avec 5 chambres.Complexe résidentiel à 10 minutes à pied de la mer, avec des zones de loisirs.Prépaiement possible de 50 % et versements échelonnés sur 12 mois
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarse, Turquie
depuis
$101,959
Complexe résidentiel aménagé avec de nombreux équipements, y compris jardin avec fontaines, TV satellite, sports et terrains de jeux, sécurité, gazebos pour les loisirs. Les appartements sont prêts à louer.Tous les blocs ont trois chambres. Dans tous les blocs et à chaque étage sur 4 apparte…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$113,029
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, terrains de sport, etc.Le projet compte 5 appartements à chaque étage. Un bloc se compose de 14 étages. Appartements avec 3 chambres.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Pl…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$192,998
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer.La résidence dispose d'une salle de sport et d'un centre de spa, d'un cinéma, de restaurants, d'un service de sécurité et de conciergerie 24h/24, de piscines intérieures et extérieures et d'un aquapark, d'un mini golf, d'un pa…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$53,601
Le projet se compose de 2 blocs avec un total de 512 appartements. Il y a 5 appartements d'une chambre et 26 studios à chaque étage.Complexe résidentiel avec une grande infrastructure et diverses commodités, y compris piscine, parc aquatique, navette, borne de recharge pour voitures électriq…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Erdemli, Turquie
depuis
$54,171
One-bedroom apartment (1+1) with an area of ​​65 sq m. A modern residential complex consisting of a single 10-story block located 350 meters away in the Erdemli district. All apartments will be delivered turnkey, with finished furniture, built-in kitchen units, fully equipped bathrooms…
Agence
Smart Home
Agence

Smart Home
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$48,358
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine avec aquapark, gazebos, terrain de basket, sentiers de marche, sécurité, hammam, sauna, etc.Le complexe dispose d'un bâtiment avec des studios et des appartements de 1 chambre.Emplacement et infra…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Erdemli, Turquie
depuis
$49,444
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 9
Appartements flambant neufs dans le cadre d'un projet de concept hôtelier à Mersin Mersin est la ville la plus recherchée pour vivre et investir dans la région méditerranéenne. La ville se distingue par son littoral de 300 km, sa mer cristalline, son climat chaud, ses terres fertiles et son …
Agence
TEKCE Real Estate
Agence

TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$72,245
Le projet composé des blocs A et B est situé à Kocahasanli. Le projet a des appartements avec 1-2 chambres.Le bloc A a 7 appartements à chaque étage et le bloc B a 14 appartements à chaque étage.Des versements anticipés de 50 % et des versements échelonnés de 6 mois sont disponibles.Emplacem…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$88,559
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, etc.Il y a un immeuble avec des appartements de 2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements CaractéristiquesPlafond suspenduKit cuisineArmoireMeubles dans la salle de b…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Kusluca, Turquie
depuis
$98,664
Athéna Nixie Résidence combine le rêve méditerranéen et le style de vie de luxe, et la magnifique architecture de Nişantaşı est emmenée à Erdemli. Le projet se compose de 10 étages et comprend 33 appartements, dont 13 avec 1 chambre et 20 appartements avec 2 chambres.CaractéristiquesSécurité…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$81,567
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, hammam, sauna, cinéma, terrain de basket, etc.Il y a un bâtiment avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements CaractéristiquesPlafonds à doubl…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$89,724
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, parc aquatique, cinéma, bain turc, terrains de sport, etc.Il ya 5 bâtiments avec 1-3 chambres appartements dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Plafond suspenduKit …
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Erdemli, Turquie
depuis
$110,659
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin Mersin est l'une des villes portuaires qui attire l'attention avec ses investissements immobiliers abordables. La ville, qui se distingue par sa mer et ses plages uniques, est l'une des villes côtières les plus prisées ave…
Agence
TEKCE Real Estate
Agence

TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$89,724
Un complexe résidentiel dans une communauté fermée avec de nombreux équipements, y compris piscine, gazebos, sauna et hammam. Le nouveau projet se compose de 3 blocs. Dans un bloc il y a deux appartements, dans l'autre deux - trois appartements.Peut être payé par versements échelonnés avec u…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$233,049
Un projet composé de 2 blocs. Le projet a des appartements avec 2 chambres.Complexe résidentiel à 2 minutes à pied de la mer, avec gazebos et zones de loisirs.Prépaiement possible de 50 % et versements échelonnés sur 9 mois.Emplacement et infrastructure à proximité Le quartier d'Erdemli est …
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Complexe résidentiel Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Complexe résidentiel Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Complexe résidentiel Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Complexe résidentiel Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Complexe résidentiel Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Erdemli, Turquie
depuis
$70,361
Appartement prêt avec une chambre (1+1), 75 m2 (53 m2 net).Le prix de l'appartement est de 23,000 EUR moins cher que le même du développeur!Nous sommes heureux de vous présenter un nouveau projet avec une infrastructure riche dans la zone de plus en plus populaire de Mersin, Arpaçbahşış.Le c…
Agence
Smart Home
Agence

Smart Home
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$48,940
Infrastructure complexe:Parking extérieurStation de recharge des véhicules électriquesService de navetteRestaurantCaféMinimarchéPiscine avec terrasse ensoleilléeParc aquatiqueAire de jeux pour enfantsEspace détente (billiards, PlayStation, cinéma)Centre de remise en formeBain turcSalon de co…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Immeuble kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Immeuble kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Immeuble kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Immeuble kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Immeuble kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Immeuble kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Mezitli, Turquie
depuis
$41,116
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 13
Surface 32–47 m²
13 objets immobiliers 13
Le complexe se compose de 1 bloc sur 13 étages, 300 m à la mer Turquie, MersinFin de construction: 12/30/2025Appartements 1 + 0, surface 32 m2, 1 + 1, surface 47m2Prix 1 + 0 à partir de 36000 euros, 1 + 1 à partir de 49000 eurosInstallation sans intérêts jusqu'au 06/30/2025, acompte 50%Prix …
Agence
RealtGo
Agence

RealtGo
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$109,533
L'infrastructure complexe:piscine extérieureParking extérieuraire de jeux pour enfantsEspace barbecueAchèvement - Novembre 2025.Installations et équipement dans la maison Plafond suspenduÉbénisterie de cuisineFenêtres en PVCUnité de douchePorte en acierEmplacement et infrastructure à proximi…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$92,054
Un projet composé de 3 blocs. Le projet a des appartements avec 2 chambres.Complexe résidentiel à 2 minutes à pied de la mer, avec un parc aquatique et des zones de loisirs.Paiement par acompte de 50%.Emplacement et infrastructure à proximité Le quartier d'Erdemli est l'une des zones les plu…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$89,724
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, etc.Il y a un bâtiment avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Plafond suspenduArmoires de cuisineArmoireArmoires de bai…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$130,507
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, terrain de basket, etc.Il y a un immeuble avec des appartements de 2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Plafond suspenduKit cuisineArmoireMeuble…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$161,192
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer.La résidence dispose d'un centre de fitness, d'un cinéma, d'une sécurité 24h/24 et d'un service de conciergerie, de piscines et d'un aquapark, d'un centre spa, d'un restaurant, d'un parking.Emplacement et infrastructure à prox…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Mut, Turquie
depuis
$68,219
Options de finition Аvec finition
Deux appartements tout faits avec une chambre (1 + 1), filet de 53 m2 aux 1er et 14ème étages.Le prix de l'appartement est de 23,000 EUR moins cher que le même du développeur!Nous sommes heureux de vous présenter un nouveau projet avec une infrastructure riche dans la zone de plus en plus po…
Agence
Smart Home
Agence

Smart Home
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$43,697
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, parc aquatique, terrain de basket, gazebos, hammam, sauna, etc.Il y a 3 bâtiments avec studios et appartements avec 1-2 chambres.Caractéristiques des appartements Plafond suspenduKit cuisineArmoi…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
depuis
$79,237
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, etc.Il y a un bâtiment avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractérisation des appartements:Plafond suspenduKit cuisineArmoireMeubles…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquie
depuis
$348,194
Nous offrons des appartements spacieux et confortables.La résidence dispose de grands jardins et agrumes, une piscine et un terrain de sport, un mini golf, un parc pour animaux, une sécurité 24h/24, une aire de jeux pour enfants, un cinéma, un centre de fitness.Achèvement - décembre 2024.Emp…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Erdemli, Turquie
depuis
$52,528
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Appartements - moins cher que des appartements similaires du développeur par 18,000 EUR.► Appartements d'une chambre (1 + 1) au 2ème étage - 45 000 EUR du développeur 63 000 EUR► Appartements de deux chambres (2 + 1) au 5ème étage - 76.000 EUR avec vue sur la mer du développeur 91.000 EUR.No…
Agence
Smart Home
Agence

Smart Home
Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Erdemli, Turquie
depuis
$152,717
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Appartements au Bord de Mer Dans un Projet avec Embarcadère à Erdemli Mersin Mersin est une ville métropolitaine située sur la côte méditerranéenne. Elle est développée en termes de tourisme, d'agriculture et d'industrie. Mersin possède l'une des plus longues côtes et l'un des ports ayant le…
Agence
TEKCE Real Estate
Agence

TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Erdemli, Turquie
depuis
$52,771
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Appartements - moins cher que les appartements similaires du développeur de 13.000 EUR.► Appartements d'une chambre (1 + 1) au 2ème étage à partir de 45 000 EUR du développeur 63 000 EUR► Appartements de deux chambres (2 + 1) au 5ème étage - 76.000 EUR avec vue sur la mer du développeur 91.0…
Agence
Smart Home
Agence

Smart Home
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Erdemli, Turquie
depuis
$72,988
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 9
Appartements flambant neufs dans le cadre d'un projet de concept hôtelier à Mersin Mersin est la ville la plus recherchée pour vivre et investir dans la région méditerranéenne. La ville se distingue par son littoral de 300 km, sa mer cristalline, son climat chaud, ses terres fertiles et son …
Agence
TEKCE Real Estate
Agence

TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel RIO
Complexe résidentiel RIO
Complexe résidentiel RIO
Complexe résidentiel RIO
Complexe résidentiel RIO
Complexe résidentiel RIO
Elvanli, Turquie
depuis
$41,605
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 9
Surface 39–54 m²
2 objets immobiliers 2
Nouveau complexe à Tomyuk, Mersin, TurquieLe complexe se compose de 2 blocs sur 9 étagesZemin kat + 8 étagesFin de construction: 30.08.2025600m vers la merAppartements 1 + 0 (studio), surface 39 m2 netAppartements 1+1, surface 54 m2 netPrix 1+0 (Studio) à partir de 39 000 eurosPrix 1+1 à par…
Agence
RealtGo
Agence

RealtGo
Complexe résidentiel Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Mezitli, Turquie
depuis
$52,405
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Appartements - moins cher que des appartements similaires du développeur par 18,000 EUR.► Appartements d'une chambre (1 + 1) au 2ème étage - 45 000 EUR du développeur 63 000 EUR► Appartements de deux chambres (2 + 1) au 5ème étage - 76.000 EUR avec vue sur la mer du développeur 91.000 EUR.No…
Agence
Smart Home
Agence

Smart Home
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Mezitli, Turquie
depuis
$128,047
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 15
Appartements neufs avec vue unique sur la mer à seulement 200 m de la plage à Tece, Mersin Les appartements à vendre à Mersin sont situés à Tece, à seulement 200 m de la plage, dans un élégant complexe résidentiel de deux immeubles. Surnommée la perle de la Méditerranée, Mersin est devenue c…
Agence
TEKCE Real Estate
Agence

TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$69,915
La résidence moderne dispose d'ascenseurs, d'une aire de jeux pour enfants, de gazebos, d'une piscine, d'un barbecue, d'un parking souterrain.Achèvement - 30/06/25.Installations et équipement dans la maison Plafond suspenduÉbénisterie de cuisineArmoires à mainMeubles de salle de bainsPorte d…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$67,584
Un projet composé de 4 blocs. Dans le projet appartements avec 1-4 chambres.Complexe résidentiel à 5 minutes à pied de la mer, avec des zones de loisirs: aquapark, salle de bains, football, volleyball, terrains de basketball, terrain de yoga, jardin pour animaux domestiques, mini-marché, sal…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Erdemli, Turquie
depuis
$38,301
Options de finition Аvec finition
Studio and one-bedroom apartments (1+1) in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea. A modern residential complex consisting of one 10-story block in the Erdemli district. All apartments will be delivered turnkey, with finished furniture, built-in kitchen units, fully equip…
Agence
Smart Home
Agence

Smart Home
Complexe résidentiel Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complexe résidentiel Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complexe résidentiel Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complexe résidentiel Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complexe résidentiel Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complexe résidentiel Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Erdemli, Turquie
depuis
$89,124
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Appartements - moins cher que les appartements similaires du développeur de 13.000 EUR.► Appartements de deux chambres (2 + 1) au 5ème étage - 76.000 EUR avec vue sur la mer du développeur 91.000 EUR.Notre projet Aqua Marin avec l'infrastructure d'un hôtel 5 * sera situé à 300 mètres de la m…
Agence
Smart Home
Agence

Smart Home
Complexe résidentiel Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquie
depuis
$80,402
Projet composé de 3 blocs. Le projet a des appartements avec 1-2 chambres.Complexe résidentiel à 2 minutes à pied de la mer, avec gazebos et zones de loisirs, y compris sauna et hammam.Prépaiement possible de 50 % et versements échelonnés sur 12 mois.Emplacement et infrastructure à proximité…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$80,402
Le projet se compose de 5 blocs, avec des appartements avec 1-3 chambres.Complexe résidentiel avec une grande infrastructure et diverses commodités, y compris des piscines, un quapark, sauna, basket-ball, football, volley-ball, courts de tennis, yoga extérieur, café, jardin pour animaux, lac…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel LAVINYA ASTORIA
Complexe résidentiel LAVINYA ASTORIA
Mezitli, Turquie
depuis
$62,816
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 15
Nouveau bâtiment à Mersin, MezitliDeux blocs sur 14 étagesAppartements 1 + 1 et 2 + 1Superficie brute 1 + 1 - 58 m2Superficie 2 + 1 - 70 m2 brutConstruction commencée - 01/30/2023Fin de construction - 12/30/2024Distance jusqu'à la mer - 1300 mètresPrix 1 + 1 à partir de 55.000 eurosPrix 2 + …
Agence
RealtGo
Agence

RealtGo
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$151,482
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, hammam, sauna, etc. Il y a aussi une jetée sur le territoire du complexe.Il y a un bâtiment avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Spéci…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Erdemli, Turquie
depuis
$56,849
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Appartements - moins cher que les appartements similaires du développeur de 13.000 EUR.► Appartements d'une chambre (1 + 1) au 2ème étage - 50 000 EUR du développeur 63 000 EUR► Appartements de deux chambres (2 + 1) au 5ème étage - 76.000 EUR avec vue sur la mer du développeur 91.000 EUR.Not…
Agence
Smart Home
Agence

Smart Home
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$170,260
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'une piscine et d'un aquapark, de restaurants et de cafés, d'un parking, d'un sauna.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à un pas de la mer, dans un qua…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Quartier résidentiel Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Quartier résidentiel Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Quartier résidentiel Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Quartier résidentiel Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Quartier résidentiel Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Quartier résidentiel Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Erdemli, Turquie
depuis
$55,885
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Vidéo des appartements et l'avancement de la construction sera envoyé sur demande!Le complexe résidentiel offre un confort et des équipements modernes dans le quartier pittoresque de Tomuk.Le complexe est situé sur une superficie de 3,911 m2 et se compose de deux blocs. Les appartements 1+1 …
Agence
Smart Home
Agence

Smart Home
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$85,063
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, terrain de basket, hammam, sauna, etc.Il y a 2 bâtiments avec des appartements de 2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Plafond suspenduUnité de …
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Erdemli, Turquie
depuis
$56,875
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Offre de notre entreprise - 20% de réduction sur les appartements dans ce projet!Le complexe résidentiel offre un confort et des équipements modernes dans le quartier pittoresque de Tomuk.Le complexe est situé sur une superficie de 3.911 m2 et se compose de deux blocs, appartements 1 + 1 et …
Agence
Smart Home
Agence

Smart Home
Complexe résidentiel CONCEPT
Complexe résidentiel CONCEPT
Akdeniz, Turquie
depuis
$83,374
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 14
Nouveau complexe à Mersin, TejaSitué à 600 mètres de la merAppartements 1 + 1 et 2 + 1, zones commercialesTrois blocsMagasins 14Superficie brute 1 + 1 - 62 m2Superficie 2 + 1 - 100 m2 brutIl y a disposition de l'appartement 2 + 1 100 m2 + terrasse 76,5 m2Convient pour l'obtention d'un permis…
Agence
RealtGo
Agence

RealtGo
Complexe résidentiel CONCEPT TREND
Complexe résidentiel CONCEPT TREND
Complexe résidentiel CONCEPT TREND
Complexe résidentiel CONCEPT TREND
Complexe résidentiel CONCEPT TREND
Complexe résidentiel CONCEPT TREND
Elvanli, Turquie
depuis
$41,116
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Surface 35–72 m²
131 objet immobilier 131
Nouveau complexe à Tomyuk, MersinLe complexe se compose de 3 blocs sur 10 étages-1 étage, zéro étage + 8 étagesAchèvement 30.06.2025600 M à la merAppartements 1+0(studio), surface 35 m2 brutAppartements 1+1, surface 60 m2 brutAppartements 2+1, surface 72 m2 brutPrix 1+0(Studio) à partir de 3…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
35.0
43,389 – 60,979
Apartment 2 chambres
60.0
68,601 – 79,155
Apartment 3 chambres
72.0
90,295
Agence
RealtGo
Agence

RealtGo
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$300,031
La résidence dispose de restaurants, cafés bars abd, un club équestre, 3 clubs de plage, une plage privée, un court de tennis, une salle de gym et un espace de yoga, une aire de jeux pour enfants, un centre de spa, piscines intérieures et extérieures, un parking, un supermarché.Achèvement - …
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$74,576
Le projet se compose de 2 blocs, avec une chambre à coucher appartements.Complexe résidentiel avec différentes commodités et zones de loisirs.Des versements anticipés de 50 % et des versements de 12 mois sont possibles.Emplacement et infrastructure à proximité Situé dans le quartier Erdemli,…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Complexe résidentiel Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Complexe résidentiel Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Complexe résidentiel Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Complexe résidentiel Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Complexe résidentiel Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Akdeniz, Turquie
depuis
$139,829
Le nouveau complexe résidentiel de la région de Mezitli comprend deux immeubles résidentiels de 13 étages. Il y a 5 appartements à chaque étage. Il y a une piscine entre les bâtiments. Des kiosques en bois avec canapés et fauteuils sont installés dans la zone. La zone commune est entourée de…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$92,054
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, parc aquatique, terrain de basket, terrain de football, sauna, etc. Il y a aussi une jetée sur le territoire du complexe.Le complexe dispose de 3 bâtiments avec des appartements avec 2-3…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$76,906
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, aire de jeux pour enfants, etc.Il y a un bâtiment avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques des appartements:Plafond suspe…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel LAVINYA QUEEN
Complexe résidentiel LAVINYA QUEEN
Akdeniz, Turquie
depuis
$94,795
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 13
Nouvelle construction en Mersin, TomyukDeux blocs sur 13 étages (parking, zéro étage + 13 étages)Appartements 1+1 et 2+1Superficies 1+1 - 75 m2 brut, 49 m2 netSuperficies 2+1 - 120 m2 brut, 85 m2 netDébut de la construction - 30.06.2022Fin de construction - 30.05.2024Distance jusqu'à la mer …
Agence
RealtGo
Agence

RealtGo
Complexe résidentiel Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Insu, Turquie
depuis
$95,550
Le projet comprend un immeuble résidentiel de 12 étages. Il y a deux appartements dans le bâtiment. Le projet est un petit complexe résidentiel avec pergolas et différentes zones de loisirs.Emplacement et infrastructure à proximité Quartier de Yenisehir, en face du centre commercial SAYAPARK…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$87,393
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, terrain de basket, etc.Il y a 2 bâtiments avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Plafond suspenduKit cuisineArmoireMeub…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$129,329
Nous offrons des appartements avec des places de parking.La résidence dispose de grandes piscines et un aquapark, un parking, des jardins, un bain turc et un sauna, une aire de jeux pour enfants, un barbecue, un centre de fitness, un terrain de basket-ball, une salle de jeux, un café.Install…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$72,245
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, terrains de sport, etc.Il y a 2 bâtiments avec des appartements d'une chambre dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Plafond suspenduKit cuisineArmoireMeubles dans la…
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarse, Turquie
depuis
$79,237
Le projet se compose de 7 blocs. Le projet comprend des appartements avec 1-2 chambres.Complexe résidentiel avec différents espaces de loisirs: cafés, restaurants, boutiques, gazebos, terrain de basket, etc.Versement de la tranche initiale de 50 %.Emplacement et infrastructure à proximité A …
Agence
TRANIO
Agence

TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Mezitli, Turquie
depuis
$56,481
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Vidéo des appartements et l'avancement de la construction sera envoyé sur demande!Offre de notre entreprise - 20% de réduction sur les appartements dans ce projet!Le complexe résidentiel offre un confort et des équipements modernes dans le quartier pittoresque de Tomuk.Le complexe est situé …
Agence
Smart Home
Agence

Smart Home
Complexe résidentiel Concept
Complexe résidentiel Concept
Complexe résidentiel Concept
Complexe résidentiel Concept
Complexe résidentiel Concept
Complexe résidentiel Concept
Mezitli, Turquie
depuis
$77,837
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 14
premium project “Concept”, Tedge area. Apartments 1+1 and 2+1 The first payment is 50%, with an installment plan in Russian rubles for 15 months. completion of construction: 06/30/2025 General general Characteristics: The central heating system - warm floor uses blocks with inc…
Agence
INCOME MERSIN
Agence

INCOME MERSIN
Complexe résidentiel ELEXUS
Complexe résidentiel ELEXUS
Complexe résidentiel ELEXUS
Complexe résidentiel ELEXUS
Complexe résidentiel ELEXUS
Akdeniz, Turquie
depuis
$41,834
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 13
LCD: ELEXUS.Adresse: Turquie, Mersin, province de Mezitli, district de Teja.Mer Méditerranée: 300 m.Mersin Marina est à seulement 25 minutes. dans la voiture.Début de la construction: Mai 2021Fin de construction: Juin 2023Coût1 + 1 60 mètres carrés.m à partir de € 38 0002 + 1 83 m2 à partir …
Développeur
ILKEM YAPI
Développeur

ILKEM YAPI
Complexe résidentiel TÖMÜK PANAROMA
Complexe résidentiel TÖMÜK PANAROMA
Complexe résidentiel TÖMÜK PANAROMA
Complexe résidentiel TÖMÜK PANAROMA
Complexe résidentiel TÖMÜK PANAROMA
Complexe résidentiel TÖMÜK PANAROMA
Akdeniz, Turquie
depuis
$44,036
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 12
Surface 70 m²
1 objet immobilier 1
LCD: TÖMÜK PANAROMA est situé dans une zone écologique avec une large gamme de plages de sable et une promenade culturelle. Adresse: Turquie, Mersin, pn Tomuk. Mercin Marina se trouve à 30 minutes en voiture. Début de la construction: avril 2021. Fin de construction : mars 2023. Coûts 1 + …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
70.0
74,000
Développeur
ILKEM YAPI
Développeur

ILKEM YAPI
Immeuble 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Immeuble 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Immeuble 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Immeuble 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Immeuble 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Immeuble 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Akdeniz, Turquie
depuis
$38,049
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 13
Agence
Deep Gayrimenkul
Agence

Deep Gayrimenkul
Complexe résidentiel ILKEM DIAMOND
Complexe résidentiel ILKEM DIAMOND
Mezitli, Turquie
depuis
$188,799
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 18
Surface 245 m²
1 objet immobilier 1
NEW PROJECT by ILKEM YAPI - LCD ILKEM DİAMOND ? ▪ Ľ Address: Turkey, Mersin, Mezitli ( city center ) ▪ Ľ Start of construction: 2022 ▪ Ľ End of construction: May 2024 ▪ Ľ Number of blocks: 2 ▪ Ľ Block A floors: 18 ▪ Ľ Block B floors: 18 ▪ ĽAll apartments are planned: 5 + 1 ▪ Ľ Number…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 5 chambres
245.0
230,000
Développeur
ILKEM YAPI
Développeur

ILKEM YAPI
Immeuble SUN MARIA HOLIDAY
Immeuble SUN MARIA HOLIDAY
Immeuble SUN MARIA HOLIDAY
Immeuble SUN MARIA HOLIDAY
Immeuble SUN MARIA HOLIDAY
Immeuble SUN MARIA HOLIDAY
Erdemli, Turquie
depuis
$59,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 11
Surface 69 m²
1 objet immobilier 1
Nouvelle construction à Mersin, CesmeliNouveau complexe à 300 mètres de la merAppartements 1+1Un blocÉtage 11Superficie 1+169,74 m2 brutVue sur la mer et jardinsAchèvement des travaux - juillet 2024Premier versement 50 %, versements jusqu'à l'achèvement des travauxCaractéristiques des appart…
Agence
RealtGo
Agence

RealtGo
Complexe résidentiel GALA
Complexe résidentiel GALA
Complexe résidentiel GALA
Complexe résidentiel GALA
Yenisehir, Turquie
depuis
$50,642
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 15
Surface 60–80 m²
2 objets immobiliers 2
LCD: Gala. Adresse: Turquie,. Mersin, pn. Yenishehir. Centre-ville. Dans le bloc complexe 1, gazifié, chauffage centralisé, système d'incendie. Début de la construction: novembre 2021. Fin de la construction: novembre 2022. Le coût dépend de l'étage sélectionné. Il y a des appartement…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.0
75,000
Apartment 2 chambres
80.0
90,000
Développeur
ILKEM YAPI
Développeur

ILKEM YAPI
Complexe résidentiel MARSHAL
Complexe résidentiel MARSHAL
Akdeniz, Turquie
depuis
$53,681
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 12
Surface 70–110 m²
2 objets immobiliers 2
ILKEM MARSHALL CONSCIOUS OF CONSTRUCTION – DECEMBER 2024 Country: Turkey Province: Mersin City: Erdemli Area: Tomyuk Distance to the sea: 550 m Distance to the beach: 550 m Distance to the track: 300 m PLANNER Number of blocks: 5 ( A▪ ĽV ▪ ▪ ▒D ▪ ▒D ▪ ) Number of floors in each blo…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
70.0
75,000
Apartment 2 chambres
110.0
95,000
Développeur
ILKEM YAPI
Développeur

ILKEM YAPI
Immeuble Sun Maria Ruf
Immeuble Sun Maria Ruf
Immeuble Sun Maria Ruf
Immeuble Sun Maria Ruf
Immeuble Sun Maria Ruf
Immeuble Sun Maria Ruf
Erdemli, Turquie
depuis
$52,901
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 11
Nouveau complexe à Teja, Mersin Le complexe se compose de 1 bloc sur 12 étages Zemin Kat + 11 étages 380 m de la mer Fin de construction : 31/12/2024 Appartements 1 + 0, superficie 35 m2 net Prix 1 + 0 à partir de 43.000 euros Versement sans intérêt pendant 10 mois, acompte 50% Avec paiement…
Agence
RealtGo
Agence

RealtGo
Complexe résidentiel TECE PANAROMA
Complexe résidentiel TECE PANAROMA
Complexe résidentiel TECE PANAROMA
Complexe résidentiel TECE PANAROMA
Complexe résidentiel TECE PANAROMA
Akdeniz, Turquie
depuis
$72,660
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 13
LCD: TECE PANAROMA is a unique complex with a parking garage, hammam, SPA zone and fitness room. Address: Turkey,. Mersin, pn. Teja. Start of construction: June 2021. Construction end: June 2023. Costs: 2 + 1 110 sq.m from 66,000 € 3 + 1 130 sq.m from 76,000 € Special offer: deposit of 30…
Développeur
ILKEM YAPI
Développeur

ILKEM YAPI
Complexe résidentiel ROYAL TERRACE
Complexe résidentiel ROYAL TERRACE
Complexe résidentiel ROYAL TERRACE
Complexe résidentiel ROYAL TERRACE
Complexe résidentiel ROYAL TERRACE
Complexe résidentiel ROYAL TERRACE
Akdeniz, Turquie
depuis
$59,449
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 13
Surface 80 m²
1 objet immobilier 1
LCD: ROYAL TERRACE is located in a new developing sleeping area that many Russian-speaking families have chosen. Address: Turkey,. Mersin, pn. Teja. Mercin Marina is a 20-minute drive away. Start of construction: January 2022 End of construction: January 2023 Cost: 2 + 1 80 sq…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
80.0
95,000
Développeur
ILKEM YAPI
Développeur

ILKEM YAPI
Complexe résidentiel ELZA REZIDENCE
Complexe résidentiel ELZA REZIDENCE
Complexe résidentiel ELZA REZIDENCE
Complexe résidentiel ELZA REZIDENCE
Complexe résidentiel ELZA REZIDENCE
Akdeniz, Turquie
depuis
$62,752
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 14
Key Features of LCD ELZA REZIDENCE ▪ Ľ Address: Turkey, Mersin, Mezitli, Tej ▪ ĽAda №: 197 ▪ ĽParsel №: 5 ▪ Ľ Area of the construction site ( m ² ): 3650 ▪ ĽComplex connected to central gas system ▪ Ľ Start of construction: construction started ▪ Ľ End of construction: July 2022 ▪ Ľ Number …
Développeur
ILKEM YAPI
Développeur

ILKEM YAPI
Complexe résidentiel Soli Star
Complexe résidentiel Soli Star
Complexe résidentiel Soli Star
Complexe résidentiel Soli Star
Complexe résidentiel Soli Star
Complexe résidentiel Soli Star
Mezitli, Turquie
depuis
$60,550
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 14
LCD: Soli Star. Address: Turkey ,. Mersin, Mister Soli. Investment project in the Mezitli region (Soli), 600 m. of the Mediterranean Sea. In the 1 block complex, the house is gasified. Mersin Marina is only 15 minutes away. by public transport. College is only 25 minutes away. by publ…
Développeur
ILKEM YAPI
Développeur

ILKEM YAPI
Complexe résidentiel PACIFIC
Complexe résidentiel PACIFIC
Complexe résidentiel PACIFIC
Complexe résidentiel PACIFIC
depuis
$197,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 20
Surface 230 m²
1 objet immobilier 1
ILKEM PACIFIC CONSCIOUS OF THE CONSTRUCTION – DECEMBER 2023 Country: Turkey Province: Mersin City: Mersin Area: Mezitli Microdistrict: Yeni Mahale Distance to the sea: 1900 m Distance to the beach: 2500 m Distance to the track: 1100 m PLANNING Number of blocks: 1 Number of floors…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 4 chambres
230.0
230,000
Développeur
ILKEM YAPI
Développeur

ILKEM YAPI
Complexe résidentiel ILKEM VEGAS
Complexe résidentiel ILKEM VEGAS
Complexe résidentiel ILKEM VEGAS
Complexe résidentiel ILKEM VEGAS
Complexe résidentiel ILKEM VEGAS
Complexe résidentiel ILKEM VEGAS
Erdemli, Turquie
depuis
$58,266
L'année de construction 2026
Superficie du terrain 17.203 m2 ERDEMLİ / TOMUK 500 mètres de la mer 4 blocs et villas, appartements 1+1, 2+1 Versement initial 50% - possibilité de versements sur 24 mois. DÉBUT DU PROJET : 31.12.2023 FIN : 31.12.2026Caractéristiques intérieures : Plafonds suspendus Kitchenset,
Agence
RealtGo
Agence

RealtGo
Complexe résidentiel ROYAL PREMIUM
Complexe résidentiel ROYAL PREMIUM
Complexe résidentiel ROYAL PREMIUM
Complexe résidentiel ROYAL PREMIUM
Complexe résidentiel ROYAL PREMIUM
Complexe résidentiel ROYAL PREMIUM
Erdemli, Turquie
depuis
$83,632
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 15
Surface 70–94 m²
2 objets immobiliers 2
Complexe moderne avec appartements 2+1 et 3+1 dans le quartier de Cesmelis avec infrastructure hôtelière !Infrastructure du complexe : Piscine ouverte, parc aquatique Ouvert
Agence
RealtGo