  2. Turquie
  3. Bagcilar
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Complexe résidentiel Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquie
depuis
$231,797
Avec Hayat City Mahmutbey, où vous gagnerez avec votre achat et apprécierez comme vous vivez, vous ajouterez de la valeur à votre vie à mesure que la valeur de placement de votre maison augmente. À Hayat City Mahmutbey, où les espaces paysagers sont maximisés, vous vous éloignerez du bruit d…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquie
depuis
$229,807
Nous offrons des appartements confortables uniques.La résidence comprend une rue commerçante, des restaurants et des cafés, des espaces verts aménagés, une piscine intérieure, une aire de jeux pour enfants, un parking couvert, une salle de sport, une sécurité 24h/24 et une vidéosurveillance.…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquie
depuis
$285,485
Nous offrons des appartements fonctionnels avec différents aménagements. Chaque appartement dispose d'un grand balcon.La nouvelle résidence de haute qualité comprend un cinéma, un coin salon, un centre de remise en forme, une salle de jeux, un sauna, une piscine.Achèvement - Janvier 2025.Emp…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Bagcilar, Turquie
depuis
$425,592
Offrant une qualité unique avec ses détails architecturaux, le complexe maximise votre qualité de vie avec sa structure orientée confort, son paysage paisible et son design d'intérieur utile. Le projet avec une infrastructure développée entourée d'espaces verts est l'incarnation du confort, …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Bagcilar, Turquie
depuis
$408,000
Options de finition Аvec finition
Ce projet est situé dans le quartier de Bagcilar, à proximité de la station de métro Yenimahalle, centres commerciaux, écoles, universités et hôpitaux.Le complexe est construit sur un terrain de 49 000 m2, dont 65% d'espace vert, se compose de 17 blocs, un total de 754 appartements avec des …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquie
depuis
$310,688
La résidence dispose d'un petit centre d'affaires avec des magasins, des bureaux, des cafés et des restaurants, une salle de sport, sécurité, sentiers pédestres, un sauna et un hammam, un espace vert, une piscine intérieure, une aire de jeux pour enfants.Achèvement - octobre 2023.Emplacement…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquie
depuis
$157,119
Le projet se compose de 10 bâtiments, y compris des appartements de 1 à 3 chambres.Caractéristiques:jardinszones verteschemins de randonnée et de joggingpiscineSalle de sportaire de jeux pour enfantsstationnementAchèvement - mars 2026.Emplacement et infrastructure à proximité Station de métr…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquie
depuis
$290,493
Nous proposons des appartements avec une vue panoramique sur la ville.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'une salle de sport, d'une aire de jeux pour enfants, d'une piscine extérieure, d'un lac, d'un parking.Achèvement - décembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité L'éta…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquie
depuis
$311,981
La résidence dispose d'un hôtel 5 étoiles, d'un terrain de sport intérieur et extérieur, de piscines intérieures et extérieures, d'une salle de sport et d'un spa, d'un sauna, d'un hammam et d'un bain turc, de terrains de jeux pour enfants et de jardins, d'un cinéma extérieur, de salles de ka…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Ready to move toTHE CENTER OF THE CITY suitable for turkish citizenship
95 IBB Bagcilar Cuneyt Arkin Yuksekogrenim Erkek Ogrenci Yurdu, Turquie
depuis
$300,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 12
SPECIALLY DESIGNED FOR THE COMFORT OF YOUR FAMILY Offering a unique quality with its architectural details, Avrupa Konutları Yenimahalle maximizes your quality of life with its comfort-oriented structure, peaceful landscaping and useful interior design. The project includes 754 apartme…
Agence
Right way Group
Complexe résidentiel Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
, Turquie
depuis
$418,000
Options de finition Аvec finition
Ce projet est situé dans le quartier de Bagcilar, à proximité de la station de métro Yenimahalle, centres commerciaux, écoles, universités et hôpitaux.Le complexe est construit sur un terrain de 49 000 m2, dont 65% d'espace vert, se compose de 17 blocs, un total de 754 appartements avec des …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Bagcilar, Turquie
depuis
$582,622
Les Suites Supérieures font partie du complexe résidentiel de Batışehir. Batışehir est un complexe résidentiel avec des locaux commerciaux, des résidences hôtelières de marques célèbres, des bureaux et des lieux de divertissement.Le projet Superior Suites est un nouvel hôtel de 15 étages ave…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquie
depuis
$357,730
Nous proposons des appartements confortables (2, 3, 4 chambres) avec balcons spacieux, terrasse et jardins privés.La résidence dispose de jardins, de piscines, d'un sauna et d'un bain turc, d'un studio de pilates, d'un terrain de basketball, de deux gymnases, d'un parking intérieur.Achèvemen…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquie
depuis
$395,945
La résidence comprend des terrains de jeux pour enfants, des sentiers pédestres, des étangs ornementaux, un centre de remise en forme, une piscine intérieure, un bain à vapeur, un bain turc et un sauna, une sécurité 24h/24.Achèvement - février 2024.Emplacement et infrastructure à proximité L…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquie
depuis
$197,874
La résidence dispose de grands espaces communautaires pour une vie confortable et sûre:aire de jeux pour enfantsterrain sportifmagasinsrestaurants et cafésSalles de réunionpiscineespace spasaunacentre de fitnesszone verte avec gazeboesgarageEmplacement et infrastructure à proximité Station d…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquie
depuis
$522,289
Nous offrons des appartements meublés et entretenus.La résidence se compose de deux bâtiments de haute hauteur et dispose d'un spa, piscines intérieures et extérieures, un centre de remise en forme, des restaurants.Avantages Revenu garanti pendant 20 ans.Emplacement et infrastructure à proxi…
Agence
TRANIO
Immeuble The One Güneşli project
Bagcilar, Turquie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 20
Surface 73 m²
1 objet immobilier 1
"The One Güneşli project is considered a real estate masterpiece that shines in the heart of Istanbul, combining luxury with modern design and offering its residents the opportunity to live in one of the most distinguished and dynamic areas of the city. The project was carefully designed to …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
73.0
124,999
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel Luxera Towers
Bagcilar, Turquie
depuis
$246,065
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 31
Le projet Luxera Towers est situé du côté européen d'Istanbul, en particulier au milieu de Basin Express Road, connu pour sa grande valeur d'investissement. Caractéristiques du projet :Le projet est en cours de construction sur une superficie de 17 000 mètres carrésLe projet comprend deux to…
Développeur
Luxera
Immeuble Avrupa Konutları Yenimahalle
Bagcilar, Turquie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
The project consists of 17 buildings, housing 754 residential units and 50 commercial units. Apartment Types: The apartments offer a variety of options that meet the needs of different families, from 2+1 to 4+1. Space: The residential and commercial units are spread over a vast area of 49,…
Agence
Binaa Investment
