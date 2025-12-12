  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Istanbul
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Beylikduzu
49
Kagithane
38
Sariyer
34
Basaksehir
33
Complexe résidentiel VEMA TUZLA
Complexe résidentiel VEMA TUZLA
Complexe résidentiel VEMA TUZLA
Complexe résidentiel VEMA TUZLA
Complexe résidentiel VEMA TUZLA
Complexe résidentiel VEMA TUZLA
Tuzla, Turquie
depuis
$128,000
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 16
Surface 91–277 m²
4 objets immobiliers 4
Apartments for sale in Istanbul - Tuzla We present to you the most beautiful project - VEMA TUZLA (Asian side, Tuzla region). An amazing project with a view of the sea and the princesses islands (80%) is ready to offer a quality lifestyle and investment opportunity. Project features: - 474 a…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
91.0
128,000
Apartment 2 chambres
170.0
184,000
Apartment 3 chambres
235.0
572,000
Apartment 4 chambres
277.0
826,000
Agence
Extra Property
Complexe résidentiel Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquie
depuis
$2,89M
Nous offrons des appartements et des penthouses de haute qualité avec des aménagements différents (de deux à quatre chambres). L'appartement a une vue panoramique sur la ville, des terrasses privées et des piscines.La résidence dispose de grands espaces verts, un parking, un sauna, une pisci…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$719,888
Le projet se compose de 2 blocs - 142 appartements + 7 villas, d'une superficie totale de 24500 m2. Services aux résidents:Sécurité 24/7Système de surveillance vidéoconciergeSalle de sportSpa : sauna et hammamaire de jeux extérieurePiscines extérieures/intérieureschemins de randonnée dans le…
Agence
TRANIO
OneOne
Immeuble Istanbul Kadikoy Apartments Project
Immeuble Istanbul Kadikoy Apartments Project
Immeuble Istanbul Kadikoy Apartments Project
Immeuble Istanbul Kadikoy Apartments Project
Immeuble Istanbul Kadikoy Apartments Project
Immeuble Istanbul Kadikoy Apartments Project
Kadikoy, Turquie
depuis
$214,028
Why this property؟ The compound is within an investment zone witnesses rapid development in infrastructure projects. It has apartments with charming views of the city and Camlica Hill, the most prominent feature of the Anatolian side. It is close to Haydarpasha Train Station, Sabiha Interna…
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Cekmekoy, Turquie
depuis
$1,19M
Nous vous proposons un complexe de première classe de villas spacieuses. Chaque villa dispose d'une piscine privée, d'un grand espace vert et d'un parking. Dans le territoire fermé il y a des terrains de jeux, un court de tennis, un terrain de basket, des aires de loisirs et de marche.Emplac…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquie
depuis
$869,488
Vous trouverez le rythme que vous recherchez avec une large gamme d'options d'appartements avec 1-6 chambres, ainsi que des appartements duplex.Équipements:piscine intérieurecentre de fitnesssauna et bain de vapeurEspaces sociaux et détentecafépilates studioPiscine pour enfantssalles de stoc…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
depuis
$811,202
Nous offrons des appartements spacieux avec balcon et une vue sur la ville.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'un espace vert paysagé, d'un parking, d'une aire de jeux pour enfants.Achèvement - février 2023.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé à proxi…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$1,39M
Le complexe se compose de 16 villas de luxe avec vue sur la mer et un parking pour 4 voitures.Le projet comporte:piscine extérieuresaunaBain turcSalle de sportjacuzzizone verte paysagèreEspace barbecueSécurité 24 heures sur 24Caractéristiques des appartements Ascenseur silencieuxSystème "Sma…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquie
depuis
$517,718
Un grand promoteur turc a lancé la vente d'un nouveau projet surplombant la mer, les îles Princes et la forêt. Les projets de ce développeur ont toujours de haute qualité, des emplacements parfaits et les meilleurs matériaux sur le marché.Le projet résidentiel comprend 3 blocs, un parking co…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquie
depuis
$479,015
Nous offrons des appartements avec des places de parking.La résidence dispose de la sécurité, d'un espace vert, d'un restaurant et d'un café.Achèvement - 4e trimestre de 2024.Installations et équipement dans la maison Chauffage centralAppareils de cuisineClimatisationEmplacement et infrastru…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$255,176
Nous offrons des appartements avec vue sur la mer et le lac.La résidence dispose d'une salle de sport, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking.Achèvement - décembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 3 minutesStation de métro - 5 minutesAéroport d'Istanbu…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquie
depuis
$876,039
Le projet se compose de deux parties:1) Bâtiments résidentiels au milieu des rues : 17 pâtés de maisons, 491 appartements avec 2-4 chambres.2) Haute tour: 43 étages, 547 appartements avec 1-2 chambres.Il y a aussi un jardin de 25 000 m2, un lac et des plans d'eau d'une superficie totale de 6…
Agence
TRANIO
Immeuble Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Bakirkoy, Turquie
depuis
$458,631
Why this property؟ Luxury apartments for sale in Bakirkoy Istanbul, on the coastal strip of the Marmara Sea, on the European side of Istanbul. Within a residential project, surrounded by the most beautiful tourist and amusement attractions in Istanbul, where the most significant tourist att…
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel surrounded by nature in the center of Istanbul
Complexe résidentiel surrounded by nature in the center of Istanbul
Complexe résidentiel surrounded by nature in the center of Istanbul
Complexe résidentiel surrounded by nature in the center of Istanbul
Complexe résidentiel surrounded by nature in the center of Istanbul
Complexe résidentiel surrounded by nature in the center of Istanbul
Eyupsultan, Turquie
depuis
$400,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
A conceptual project in Eyupsultan is one of the greenest areas of Istanbul. The project combines a calm lifestyle and functional modern design in its apartments. Consists of 242 spacious apartments of various types from 1 + 1 to 5 + 1. Despite its proximity to nature, the project is just a …
Agence
FIBO Property
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$220,625
La résidence dispose d'un terrain de sport et d'un centre de remise en forme, d'un sauna et d'un bain turc, d'un coin pilates, d'un parc et de grands jardins paysagers, d'une piscine, de cafés et de restaurants, d'une piste cyclable.Achèvement - Mars 2025.Emplacement et infrastructure à prox…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complexe résidentiel 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complexe résidentiel 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complexe résidentiel 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complexe résidentiel 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complexe résidentiel 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Beylikduzu, Turquie
depuis
$250,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Surface 140–240 m²
4 objets immobiliers 4
Le projet est situé dans l'un des environnements de vie agréables, paisibles et calmes de Beylikdüzü. Des unités bien conçues avec une vue imprenable sur la mer et de magnifiques espaces verts intégrés à la nature. Les matériaux de construction les plus récents et de la plus haute qualité …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
140.0
250,000
Apartment 3 chambres
195.0 – 240.0
385,000 – 500,000
Apartment 4 chambres
210.0
425,000
Agence
Mehal Group
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Beylikduzu, Turquie
depuis
$134,532
Why this property؟ For its proximity to the main roads, transport lines, and express transportation, ensuring easy navigation. The compound apartments enjoy panoramic views of the Marmara Sea and the surrounding green spaces. Title deeds are delivered directly upon completion of the purchas…
Agence
Binaa Investment
Immeuble Esenyurt residentional complex
Immeuble Esenyurt residentional complex
Immeuble Esenyurt residentional complex
Immeuble Esenyurt residentional complex
Immeuble Esenyurt residentional complex
Immeuble Esenyurt residentional complex
Esenyurt, Turquie
depuis
$185,129
Why this property؟ A modern project with a great location in a very good area This project includes apartment models in several styles with a social space suitable for families In addition to the presence of a school next to the complex, this project is adjacent to a number of facilities…
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$189,019
Nous offrons des appartements avec balcon et une vue sur la mer.La résidence dispose d'un grand espace vert, de salons et de sentiers pédestres, d'un centre de fitness, d'une aire de jeux pour enfants, d'une piscine, d'un garage de trois niveaux, d'une sécurité 24h/24.Emplacement et infrastr…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Complexe résidentiel Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Complexe résidentiel Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Complexe résidentiel Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Complexe résidentiel Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Complexe résidentiel Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Maltepe, Turquie
depuis
$159,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nous vous présentons notre nouveau complexe situé dans la région de Maltepe.Le complexe résidentiel se compose de deux blocs, appartements avec disposition de 0+1 à 2+1 sont à vendre.Bloc B - 9 étages, concept d'hôtel avec réception ouverte 24h/24, appartements 1+0 et 1+1.Bloc A - 26 étages,…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$586,225
Nous proposons des appartements avec terrasses et une vue panoramique sur la mer et les îles Princess.La résidence dispose de sentiers pédestres, sécurité, un sauna et un hammam, un espace vert, piscines intérieures et extérieures, un parking, une salle de sport, un terrain de sport.Emplacem…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$1,17M
Nous offrons des appartements avec des places de parking.La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, d'une piscine pour enfants et d'une aire de jeux, d'un centre de fitness et d'un studio de pilates, de cafés et de restaurants, de sentiers pédestres et de jogging, d'un saun…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Historical Sea SideApartments
Complexe résidentiel Historical Sea SideApartments
Complexe résidentiel Historical Sea SideApartments
Complexe résidentiel Historical Sea SideApartments
Complexe résidentiel Historical Sea SideApartments
Complexe résidentiel Historical Sea SideApartments
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$473,310
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 16
Agence
EOS Turkey Property
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquie
depuis
$289,498
Nous offrons des appartements avec des places de parking.La résidence dispose d'une piscine extérieure, d'un centre de fitness, d'un sauna et d'un bain à vapeur, d'un café, de terrains de jeux pour enfants, d'un grand espace vert.Achèvement - mai 2025.Installations et équipement dans la mais…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$785,922
Nous proposons des appartements avec vue sur la forêt et la rivière.La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, de terrains de jeux pour enfants, d'un centre de fitness, de studios de yoga et de pilates, d'un sauna.Achèvement - Mars 2025.Emplacement et infrastructure à proxi…
Agence
TRANIO
Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Besiktas, Turquie
depuis
$463,727
Why this property؟ It is the title for luxury and excellence, with a direct view of the Marmara Sea near the Bosphorus, with a government guarantee and under the supervision of the municipality of Istanbul.It is one of the best residential neighborhoods in Istanbul; due to its distinct facil…
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel Bahcesehir Artea Villas
Complexe résidentiel Bahcesehir Artea Villas
Complexe résidentiel Bahcesehir Artea Villas
Complexe résidentiel Bahcesehir Artea Villas
Complexe résidentiel Bahcesehir Artea Villas
Complexe résidentiel Bahcesehir Artea Villas
Basaksehir, Turquie
depuis
$708,988
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
A countryside villa project in Bahcesehir Area which has really good future value. Easy access to shopping malls, lakeside, Istanbul Airport, industrial zones, new Istanbul Canal and other developing areas.
Agence
EOS Turkey Property
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquie
depuis
$780,948
Le projet se compose de villas de deux étages de 280 m2. Chaque villa dispose de salles de séjour spacieuses, cuisines modernes, salles de bains de luxe, grands jardins. Les villas, conçues en tenant compte de l'architecture horizontale de bas niveau, offrent l'hébergement idéal pour les fam…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Esta Uskudar Grove Compound
Complexe résidentiel Esta Uskudar Grove Compound
Complexe résidentiel Esta Uskudar Grove Compound
Complexe résidentiel Esta Uskudar Grove Compound
Complexe résidentiel Esta Uskudar Grove Compound
Complexe résidentiel Esta Uskudar Grove Compound
Uskudar, Turquie
depuis
$488,957
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 14
Un projet de concept totalement familial entouré d'arbres, d'un paysage verdoyant à 75 %, d'appartements avec vue sur le Bosphore et la vieille ville et plus encore. Maintenant en vente avec des options de paiement attrayantes. Vous souhaitez faire construire un appartement à Istanbul par…
Agence
EOS Turkey Property
Complexe résidentiel Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquie
depuis
$337,921
Nous offrons de beaux appartements avec des aménagements différents.Installations et équipement dans la maison Système "Smart home" (éclairage. rideaux, stores, interphone etc contrôle)Système de climatisation ToshibaSystème de chauffage RehauBatteries GroheArticles sanitaires GeberitApparei…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$229,807
Le projet comporte:vue merSalle de sportParking intérieurpiscine intérieureEmplacement et infrastructure à proximité Marina d'Istanbul Ouest - 1.2 kmMétrobus - 5,9 kmNouvel aéroport - 34 km
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Type B_81
Complexe résidentiel Type B_81
Complexe résidentiel Type B_81
Complexe résidentiel Type B_81
Complexe résidentiel Type B_81
Sariyer, Turquie
depuis
$233,382
L'année de construction 2021
European side - beylikduzu   This project is located on one of the most important highways in Istanbul at all (E 5 and at the same time near the metro-bus). The project is built on an area of 36,581 M2 with 2 blocks and 565 units. What distinguishes the project is that it has sea, lake, a…
Développeur
Majd International Company
Complexe résidentiel New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Tuzla, Turquie
depuis
$253,684
Le complexe résidentiel de première classe comprend sa propre marina, piscines, espaces verts, théâtre, cinéma, centre commercial avec des marques de luxe, restaurants gastronomiques, terrains de sport, lieux éducatifs et culturels. Il y a des appartements de 1, 2 et 3 chambres à choisir.Emp…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$512,963
La résidence dispose d'une sécurité, d'un sauna, d'un hammam et d'un bain turc, d'un parking, d'une salle de sport.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé près d'un hôpital, à 5 minutes d'une station de métro et à 25 minutes de l'aéroport
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Bagcilar, Turquie
depuis
$425,592
Offrant une qualité unique avec ses détails architecturaux, le complexe maximise votre qualité de vie avec sa structure orientée confort, son paysage paisible et son design d'intérieur utile. Le projet avec une infrastructure développée entourée d'espaces verts est l'incarnation du confort, …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$334,266
Le complexe se compose de 5 bâtiments avec 141 appartements avec 1-4 chambres. Chaque appartement dispose d'un balcon, d'une terrasse ou d'un jardin.Caractéristiques:piscine extérieureSalle de sportsauna et bain de vapeursalle de jeucafézone de bain de soleilchemin de randonnéeterrain de bas…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$3,27M
Le complexe résidentiel se compose de villas de 4-5 chambres. Les maisons ont des balcons ou des terrasses. Ils sont situés à côté de la marina.Le complexe résidentiel fait partie d'un projet d'urbanisation moderne, la ville côtière d'Istanbul avec 55 km de côtes.Il y a une occasion d'obteni…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$412,858
Le projet comporte:zones vertes paysagèreszones sportives de plein airSalle de sportcentre de spasauna et bain atempiscine intérieureaire de jeux pour enfantsparking privéAchèvement - 30 décembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité École - 3 kmCentre-ville - 40 kmCentre commercial…
Agence
TRANIO
Immeuble Istanbul Umraniye Apartment Compound
Immeuble Istanbul Umraniye Apartment Compound
Immeuble Istanbul Umraniye Apartment Compound
Immeuble Istanbul Umraniye Apartment Compound
Immeuble Istanbul Umraniye Apartment Compound
Immeuble Istanbul Umraniye Apartment Compound
Umraniye, Turquie
depuis
$238,488
Why this property؟ Living in the heart of the picturesque nature, in an urban area with many of the city's most beautiful parks. A project with a high investment value; It is in a vital area adjacent to the financial and business centers. It is within a privileged location next to bridges a…
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquie
depuis
$480,507
La résidence moderne offre une large gamme d'appartements: appartements avec 1-3 chambres, appartements duplex avec 2 chambres.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située directement en face du centre commercial Palladium, à 350 mètres de la station de métro Atasehir, e…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$1,92M
Nous offrons des villas avec jardins, places de parking, balcons spacieux et vue panoramique.Il est possible de construire une piscine.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'une salle de sport, de piscines intérieures et extérieures, de saunas et de bains à vapeur, d'un terrain de bas…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$222,844
La résidence dispose d'une piscine, d'un hammam, d'un bain à vapeur et d'un sauna, d'un centre de remise en forme, d'un jardin paysager.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située près de l'autoroute E-5, une station de métrobus, centres commerciaux, hôpitaux, écoles
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$467,574
Namli Vadi est une expérience de vie unique au cœur d'Istanbul. Les appartements avec 1-2 chambres sont proposés à votre goût dans le projet de luxe de 7 étages avec un design moderne.Achèvement - fin 2024.Emplacement et infrastructure à proximité Vadi Istanbul - 2 minutesStation de métro - …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$238,761
La résidence dispose d'un espace vert avec gazeboes et piscines ornementales, un système de sécurité, un sauna et un bain turc, un parking, une salle de sport.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans l'une des zones les plus prestigieuses d'Istanbul, à 1 minute …
Agence
TRANIO
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Sisli, Turquie
depuis
$1,46M
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements dans un projet de logement complet à Şişli, Istanbul Ce projet complet est situé à Şişli, l'un des quartiers les plus développés de la partie européenne d'Istanbul. Le quartier est l'un des meilleurs en termes de valeur foncière à Istanbul. Il connaît une forte circulation piéto…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$1,35M
Nous proposons des appartements lumineux avec une vue pittoresque sur la forêt.La résidence dispose d'une piscine extérieure et d'un solarium, d'un parking, d'une sécurité, d'un terrain de sport, d'une salle de fitness.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proxi…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Bakirkoy, Turquie
depuis
$936,193
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 20
Appartements Prêts à Emménager En Projet avec Vue sur Mer à Istanbul Bakırköy Les appartements sont situés dans un projet au centre du littoral du district de Bakırköy. Bakırköy est l'un des districts résidentiels les plus anciens de la rive européenne d'Istanbul. Les lignes de transport imp…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$193,397
Nous offrons différents appartements avec une vue panoramique sur la mer et les îles.La résidence dispose de deux piscines intérieures, un parking de trois niveaux, une salle de conférence, une maternelle, un grand territoire paysagé, des terrains de jeux pour enfants et sportifs, un centre …
Agence
TRANIO
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Turquie
depuis
$133,309
Why this property؟ The project is in the middle of the most significant urban development and real estate investment projects that characterize Beylikduzu. It is adjacent to the "Valley of Life" park, Istanbul's largest park, which makes it a destination for those wishing to invest in real …
Agence
Binaa Investment
Immeuble Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Immeuble Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Immeuble Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Immeuble Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Immeuble Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Immeuble Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Besiktas, Turquie
depuis
$147,802
Why this property؟ As it satisfies the optimal investment conditions, next to the Basin Express Road and Istanbul Canal. It guarantees that you will get Turkish citizenship and live comfortably in Istanbul. Provides installment sale options with direct handover of title deeds. A great oppor…
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$1,72M
La résidence dispose de piscines extérieures, d'un centre de fitness, d'un sauna et d'un bain à vapeur, d'une aire de jeux pour enfants, d'un terrain de basket-ball, d'un café.Achèvement - septembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans une zone verte, à…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in Fulya | Sisli.
Complexe résidentiel Apartments in Fulya | Sisli.
Complexe résidentiel Apartments in Fulya | Sisli.
Complexe résidentiel Apartments in Fulya | Sisli.
Complexe résidentiel Apartments in Fulya | Sisli.
Complexe résidentiel Apartments in Fulya | Sisli.
Sisli, Turquie
depuis
$265,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Revenu de location garanti de 7% du prix de l'appartement pendant 24 mois!Notre projet est situé dans la région de Sisli/Fulya, l'une des zones les plus populaires d'Istanbul.Le projet est situé sur une superficie de 18 900 m2, se compose de deux bâtiments de 10 étages, et comprend 150 appar…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Luxury ready apartments in Taksim area.
Complexe résidentiel Luxury ready apartments in Taksim area.
Complexe résidentiel Luxury ready apartments in Taksim area.
Complexe résidentiel Luxury ready apartments in Taksim area.
Complexe résidentiel Luxury ready apartments in Taksim area.
Complexe résidentiel Luxury ready apartments in Taksim area.
22 1 a mrJADE Italy Istanbul, Turquie
depuis
$420,000
Options de finition Аvec finition
Veuillez contacter nos spécialistes pour connaître la disponibilité et les prix des appartements.Le complexe est situé à Beyoglu, Taksim - l'une des zones les plus centrales d'Istanbul.Le projet avec une façade de 220 m de long occupe un terrain de 156 000 m2. Il se compose de 659 appartemen…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
depuis
$1,08M
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer et la ville.La résidence dispose de grands espaces verts, une sécurité 24h/24, un parking souterrain de trois niveaux, un centre de remise en forme, un espace spa avec sauna, un hammam et un jacuzzi, une salle de conférence, u…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$985,884
Privé Kemer vous offre, à vous et à votre famille, une nouvelle vie avec son architecture élégante, moderne et de taille basse, ses technologies de maison respectueuses de l'environnement, sa sécurité et tous les autres privilèges.CaractéristiquesPiscines intérieures et extérieuresrestaurant…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
depuis
$541,373
Nous offrons des appartements avec différents aménagements. Les étages supérieurs ont une vue pittoresque.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, de piscines intérieures et extérieures, de restaurants et cafés, d'une salle de sport, d'un centre de spa, de studios de yogs et de pilates, d…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$786,902
Nous offrons des appartements spacieux et luxueux avec une vue pittoresque sur Bosphore.La résidence dispose d'un grand espace vert, de piscines intérieures et extérieures avec cascades et étangs, de salons et de terrains de jeux pour enfants, d'un café élégant, de salles de conférence, d'un…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$482,496
Nous proposons des appartements avec vue sur la mer de Marmara et les îles Prince, des places de parking et des magasins.La résidence se compose de 5 bâtiments (3 résidentiels et 2 bureaux) et dispose de piscines extérieures et intérieures, une piscine pour enfantspiscine, un centre de fitne…
Agence
TRANIO
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Sisli, Turquie
depuis
$656,296
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements dans un projet de logement complet à Şişli, Istanbul Ce projet complet est situé à Şişli, l'un des quartiers les plus développés de la partie européenne d'Istanbul. Le quartier est l'un des meilleurs en termes de valeur foncière à Istanbul. Il connaît une forte circulation piéto…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Besiktas, Turquie
depuis
$221,849
Nous offrons des appartements avec balcon.La résidence dispose d'un centre de fitness, d'un sauna, d'un bain à vapeur, d'une salle de conférence, d'un terrain de sport, d'une aire de jeux pour enfants, de piscines, d'un parking.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est entou…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$1,02M
Le projet comprenait des travaux de restauration de bâtiments historiques utilisant des méthodes de restauration de calibre mondial. Les anciens bâtiments industriels du XIXe siècle ont été convertis pour être utilisés par les résidents de ce projet moderne. La circulation est dirigée sous t…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$238,761
Élevant la qualité de vie avec des opportunités illimitées et des privilèges uniques, Tenet Topkapi Prime ouvre les portes à une exceptionnelle.Caractéristiquespiscine extérieuresalon du cielzones de co-travailcentre de fitnesssaunajardinsalle de jeucinéma extérieurService de conciergeriemin…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquie
depuis
$298,452
La résidence dispose d'une piscine intérieure, d'un grand garage, d'un sauna et d'un bain turc, d'une aire de jeux pour enfants, d'un terrain de basket-ball.Achèvement :1ère étape: 30/06/242ème étape: 30 décembre 20243ème étape : 30/12/2025.Avantages Convient à la citoyenneté.Emplacement et …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$124,355
La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'un parking, de saunas et de bains turcs, d'une salle de sport, d'un café.Achèvement - 2025.Caractéristiques des appartements Chauffage au solCuisines intégréesMini réfrigérateurPlafonds élevésEmplacement et infrastructure à proximité La propriété…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Sancaktepe, Turquie
depuis
$300,111
Nous offrons des appartements avec de grands balcons et jardins d'hiver.La résidence dispose d'un jardin, d'une salle de sport, d'une piscine intérieure.Achèvement - décembre 2026.Emplacement et infrastructure à proximité Aéroport - 25 kmCentre-ville - 15 kmUniversité - 3 kmCentre commercial…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$147,236
Le projet comporte:piscine extérieuresaunabain à vapeurSalle de sportParking intérieurterrain de football et terrain de basketballaire de jeux pour enfantsAchèvement - Mars 2025.Emplacement et infrastructure à proximité Autoroute E-5 - 10 minutesAutoroute TEM - 5 minutesAéroport d'Istanbul -…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Kartal Seaview Family Homes
Complexe résidentiel Kartal Seaview Family Homes
Complexe résidentiel Kartal Seaview Family Homes
Complexe résidentiel Kartal Seaview Family Homes
Complexe résidentiel Kartal Seaview Family Homes
Complexe résidentiel Kartal Seaview Family Homes
Kartal, Turquie
depuis
$261,723
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 25
An affordable seaview project has good finishing, architecture, view, environment, society and else. In the neighborhood, many shopping malls, marina&marina mall, easy access to corniche line, different metro lines, airport, multinational companies and industrial zones. Still have reasonable…
Agence
EOS Turkey Property
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$298,452
La résidence dispose d'un parking de 4 niveaux, d'une salle de sport, d'un sauna, d'un espace barbecue sur le toit, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance.Achèvement - fin 2025.Installations et équipement dans la maison Chauffage centralChauffage au solEmplacement et infrastructure…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$258,657
La résidence comprend un centre commercial et des restaurants, un hôtel, un système de sécurité, un parking.Achèvement - décembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située près de l'autoroute E-5, à 7 minutes à pied d'une station de métrobus.Métrobus - 1 kmStatio…
Agence
TRANIO
Quartier résidentiel LOFT
Quartier résidentiel LOFT
Quartier résidentiel LOFT
Quartier résidentiel LOFT
Quartier résidentiel LOFT
Esenyurt, Turquie
depuis
$200,000
L'année de construction 2022
1 objet immobilier 1
Agence
Extra Property
Complexe résidentiel PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Complexe résidentiel PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Complexe résidentiel PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Complexe résidentiel PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Complexe résidentiel PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Complexe résidentiel PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Bakirkoy, Turquie
depuis
$365,000
Options de finition Аvec finition
1+1 apartment, total area 137 m², net area 88.6 m² Also for sale are apartments with two (2+1), three (3+1), four (4+1) and five (5+1) bedrooms. Videos of the apartment and complex are available upon request. The complex stretches along the famous Bakirkoy coastline, where extensive…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash
Complexe résidentiel New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash
Complexe résidentiel New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash
Besiktas, Turquie
depuis
$699,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 98–165 m²
3 objets immobiliers 3
La nouvelle perle d'Istanbul est un appartement avec de spacieux jardins et terrasses avec des chambres privées, où vous vivrez en sécurité 24h/24 et 7j/7, ce qui vous permet de vous amuser sans limite avec des équipements sociaux et de passer du temps avec votre famille. À pied, vous pouve…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
98.0
650,000
Apartment 2 chambres
147.0
1,08M
Apartment 3 chambres
165.0
1,38M
Agence
Mehal Group
Complexe résidentiel 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complexe résidentiel 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complexe résidentiel 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complexe résidentiel 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complexe résidentiel 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complexe résidentiel 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complexe résidentiel 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$348,428
Options de finition Аvec finition
Thanks to its convenient location in Istanbul, along with the city's historic district, Zeytinburnu is one of the most attractive areas for real estate investors. The complex is being built on a 94,000 m² area, with 35,000 m² of green landscaping. It consists of 17 residential and 3 comme…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$2,15M
Le projet donnera un exemple global dans des domaines tels que la restauration adéquate des bâtiments historiques avec une approche architecturale contemporaine.Le complexe résidentiel dispose de 76 appartements, 36 appartements loft, 3 boutiques, piscine intérieure, espace spa, aire de jeux…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$686,439
Avec son emplacement en bord de mer et son architecture design de luxe, la résidence vous promet une vie de rêve.Dans le projet, qui comprend 6 blocs sur 3 étages chacun, un total de 36 options comprenant des duplex de jardin, des duplex de toit et des appartements, allant de 2+1 à 6+2, où n…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$312,425
Nous offrons des appartements spacieux et de haute qualité avec différents aménagements. Certains appartements offrent une vue sur la mer et les îles.La résidence dispose d'une salle de sport et d'un centre de remise en forme, d'un sauna, d'une piscine intérieure, d'un hammam, d'un parking e…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquie
depuis
$274,069
La résidence dispose de galeries d'art, piscines intérieures et extérieures, terrains de jeux pour enfants, cinémas, cafés et restaurants, centres commerciaux, trois centres de spa, trois gymnases.Achèvement - 2024.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située en face d'u…
Agence
TRANIO
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Sisli, Turquie
depuis
$1,25M
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements dans un projet de logement complet à Şişli, Istanbul Ce projet complet est situé à Şişli, l'un des quartiers les plus développés de la partie européenne d'Istanbul. Le quartier est l'un des meilleurs en termes de valeur foncière à Istanbul. Il connaît une forte circulation piéto…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel HEART OF BOMONTY
Complexe résidentiel HEART OF BOMONTY
Complexe résidentiel HEART OF BOMONTY
Sisli, Turquie
depuis
$456
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 34
The prestigious area of Beaumontti of old Istanbul with more than 100 years of history has become the new favorite of the city. Felicia Park is located on the most important transport routes of Istanbul, in the center of entertainment, cultural and artistic life of the city. Felicia Park Pr…
Agence
EOS Turkey Property
Complexe résidentiel 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
Complexe résidentiel 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
Complexe résidentiel 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
Complexe résidentiel 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
Complexe résidentiel 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
Complexe résidentiel 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turquie
depuis
$299,000
Options de finition Аvec finition
Videos of the apartments are available upon request. Apartments for sale in the PREMIUM Avangart Istanbul complex: One-bedroom apartment (1+1), total area 80 m² - $299,000. Two-bedroom apartment (2+1), total area 108 m² - $425,000. The 2+1 apartment is eligible for Turkish citizenshi…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
depuis
$964,993
Nous offrons des appartements spacieux avec une vue sur la ville.La résidence dispose d'une salle de sport, sécurité, un espace vert.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité des arrêts de bus, centres commerciaux, une école et une maternelle.Kadiköy est l…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$403,268
Nous offrons des appartements médicaux meublés et des appartements de luxe avec des places de parking et des magasins.La résidence comprend des magasins, des cafés et des restaurants, des salons et des terrains de sport, une sécurité 24h/24, un garage.Le complexe résidentiel sera destiné aux…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$2,13M
La marque Vadi Istanbul Projet est un pinacle de développement de villa de luxe, couvrant 287.000 m2 dans le quartier convoité de villa Büyükçekmece d'Istanbul. Ce projet exceptionnel comprend 225 villas individuelles méticuleusement conçues, chacune avec une piscine privée et un vaste jardi…
Agence
TRANIO
Résidence COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Résidence COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Résidence COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Résidence COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Résidence COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Résidence COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Basaksehir, Turquie
depuis
$200,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 14
Surface 145–160 m²
2 objets immobiliers 2
Projet Bahçeşehir *Livraison : mars 2025 Titre de propriété prêt 480 Appartements 2+1 | 3+1 20 unités commerciales Projet de logements de marque Options de paiement en espèces et en plusieurs versements Superficie du projet : 24 000 m² 60 % d'espaces verts Balcon dans tous les appar…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
145.0
200,000
Apartment 3 chambres
160.0
300,000
Agence
Mehal Group
Complexe résidentiel Type B_67
Complexe résidentiel Type B_67
Complexe résidentiel Type B_67
Complexe résidentiel Type B_67
Complexe résidentiel Type B_67
Sariyer, Turquie
depuis
$153,000
L'année de construction 2021
Côté asiatique - fikirtepeCe projet est situé dans la zone la plus importante en termes d'accès. Les projets qui sont placés dans un endroit très central d'Istanbul, est à côté de la station de métro-bus. Le projet est construit sur une superficie de 8000 M2, qui comprend 3 blocs, avec 467 u…
Développeur
Majd International Company
Complexe résidentiel RAMS CİTY HALİÇ
Complexe résidentiel RAMS CİTY HALİÇ
Complexe résidentiel RAMS CİTY HALİÇ
Complexe résidentiel RAMS CİTY HALİÇ
Complexe résidentiel RAMS CİTY HALİÇ
Complexe résidentiel RAMS CİTY HALİÇ
Eyupsultan, Turquie
depuis
$345,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 14
Surface 70 m²
1 objet immobilier 1
Le projet est situé au centre de la première zone de la partie européenne d'Istanbul, sur Eyupsultan. ✨Le projet se compose de 2 étapes✨ *Étape 1️⃣* Superficie du complexe résidentiel 30 000 m2 Espaces verts 15 000 m2 *Étape 2️⃣* Superficie du complexe résidentiel 40 000 m2 Espaces …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
70.0
345,000
Agence
Mehal Group