Condos à vendre en Turquie

Région méditerranéenne
5
Antalya
5
Alanya
5
Région de Marmara
10
17 propriétés total trouvé
Condo 2 chambres dans Hasan Pasa Sokagi, Turquie
Condo 2 chambres
Hasan Pasa Sokagi, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 98 m²
Sol 1/3
2+1 Appartement à vendre à Bayrampaşa, Muratpaşa QuartierNotre société est le seul agent aut…
$170,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English
Condo 2 chambres dans Didim, Turquie
Condo 2 chambres
Didim, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 2/3
VENTE EXCLUSIVE AUTORISÉE PAR NOTRE AGENCEPour des informations détaillées et une présentati…
$152,062
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English
Condo 4 chambres dans Sariyer, Turquie
Condo 4 chambres
Sariyer, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 200 m²
Nombre d'étages 6
Baltalimanı Yalı Dairesi 4+1 6. Kat 200m2 Kiracılı  Kiracı 45.000 Tl ödüyor 3.285.000 EURO
$3,59M
Laisser une demande
Condo 3 chambres dans Besiktas, Turquie
Condo 3 chambres
Besiktas, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
3+1 150 m2
$3,48M
Laisser une demande
Condo 3 chambres dans Basaksehir, Turquie
Condo 3 chambres
Basaksehir, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 8
$110,850
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Mahmutlar, Turquie
Condo 1 chambre
Mahmutlar, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 4
$79,264
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Kestel, Turquie
Condo 1 chambre
Kestel, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
$50,476
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Kestel, Turquie
Condo 2 chambres
Kestel, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 2/5
$118,768
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Kestel, Turquie
Condo 2 chambres
Kestel, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 5
$134,603
Laisser une demande
Condo 3 chambres dans Besiktas, Turquie
Condo 3 chambres
Besiktas, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 167 m²
Sol 8/13
First -class decoration of the apartment in Besiktash with a view of the Bosphorus. Besikt…
$3,20M
Laisser une demande
Condo 5 chambres dans Yenimahalle, Turquie
Condo 5 chambres
Yenimahalle, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Sol 1/30
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Esenyurt, Turquie
Condo 2 chambres
Esenyurt, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 10/20
3 units available in the same building located at floor 4/ 10 and 19
$89,172
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Alanya, Turquie
Condo 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Sol 4
$108,988
Laisser une demande
Condo 3 chambres dans Esenyurt, Turquie
Condo 3 chambres
Esenyurt, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Sol 1
$111,839
Laisser une demande
Condo 4 chambres dans Uskudar, Turquie
Condo 4 chambres
Uskudar, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 278 m²
Sol 8/12
Роскошная резиденция в самом сердце Ускюдара Квартира находится в комплексе, который явля…
$1,60M
Laisser une demande
Condo 3 chambres dans Cekmekoy, Turquie
Condo 3 chambres
Cekmekoy, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 186 m²
Sol 5/12
A luxurious house in the elite area of ​​the Asian Istanbul   The complex consists of …
$610,633
Laisser une demande
Condo 5 chambres dans Région de Marmara, Turquie
Condo 5 chambres
Région de Marmara, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 260 m²
Sol 5/10
The residence is surrounded by green nature and a view of the lake The apartment is locat…
$461,866
Laisser une demande

