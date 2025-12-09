  1. Realting.com
Complexe résidentiel Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquie
depuis
$583,970
Le projet est situé dans le quartier prometteur et en développement de Beyoglu. Malgré l'emplacement central du complexe, l'atmosphère pour les résidents est calme et calme.Conçu par le célèbre architecte Han Tumertekin, lauréat du prix Aga Khan. Le complexe résidentiel allie style tradition…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury ready apartments in Taksim area.
22 1 a mrJADE Italy Istanbul, Turquie
depuis
$420,000
Options de finition Аvec finition
Veuillez contacter nos spécialistes pour connaître la disponibilité et les prix des appartements.Le complexe est situé à Beyoglu, Taksim - l'une des zones les plus centrales d'Istanbul.Le projet avec une façade de 220 m de long occupe un terrain de 156 000 m2. Il se compose de 659 appartemen…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Taksim Residence Compound
Beyoglu, Turquie
depuis
$221,611
Why this property؟ The project is located in the famous Sisli district, in the center of European Istanbul. The compound includes commercial offices and apartments of different areas and styles, with gardens and balconies. It is close to the most important facilities and institutions, espec…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Karon PhuketKaron Phuket
Complexe résidentiel Spacious bright apartments with wide balconies in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquie
depuis
$763,235
Le projet de grande valeur avec un accès facile aux galeries d'art, centres de divertissement, monuments historiques, lieux culturels et points importants de la ville.Appartements spacieux avec lumière de tous les côtés, balcons larges et conçus avec maîtrise.Le complexe résidentiel dispose …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquie
depuis
$578,855
Le projet de réaménagement pour tout le quartier dans le centre d'Istanbul. Le complexe de plusieurs unités résidentielles, de bureau et de détail ainsi qu'un hôtel cinq étoiles sont en construction ici. Une rue piétonne avec boulangeries, épiceries et boutiques de légumes traverse tout le b…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Renovation project Taksim 360 for obtaining citizenship in the cultural center of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquie
depuis
$737,208
Au total, 9 bâtiments sont en cours de rénovation. Dans l'un d'eux il y aura un hôtel, dans les autres — appartements, bureaux et magasins. Pour les résidents des appartements service d'hôtel est disponible: nettoyage, nettoyage à sec et concierge. Le bâtiment dispose d'une piscine, d'une sa…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquie
depuis
$337,921
Nous offrons de beaux appartements avec des aménagements différents.Installations et équipement dans la maison Système "Smart home" (éclairage. rideaux, stores, interphone etc contrôle)Système de climatisation ToshibaSystème de chauffage RehauBatteries GroheArticles sanitaires GeberitApparei…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with courtyard in the historic part of the city, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquie
depuis
$718,956
Le projet est un complexe résidentiel avec une architecture élégante dans le style traditionnel et l'intérieur moderne.Le projet dispose de 20 différents appartements de 1 à 2 chambres de 64 m2 à 224 m2.Chaque appartement dispose d'un salon et cuisine ouverte avec coin repas, 1-2 chambres et…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Taksim Istanbul Residence compound
Beyoglu, Turquie
depuis
$458,631
Why this property؟ A mixture of modern architecture and the inherent sense of history, near Taksim Square. It is surrounded by many shops, restaurants, parks, and archaeological and tourist areas. High luxury services in the heart of the historic city, a great bargain for finished housing a…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Immeuble Beyoglu Istanbul Residence
Beyoglu, Turquie
depuis
$734,969
Why this property؟ A residential project characterized by unique archaeological architectural models dating back to the Ottoman era. Shopping walkway, of a 550 meter long, includes a variety of brands. Strategic location in Beyoğlu district in the center of Istanbul near Taksim Square. 7…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Immeuble Immobiliers Près de Tersane Istanbul et Halic à Istanbul Beyoglu
Beyoglu, Turquie
depuis
$394,935
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Immobiliers d'Investissement à 500 m de la Mer à Istanbul Beyoglu Le projet d'investissement est situé à Beyoglu, l'un des endroits les plus stratégiques d'Istanbul. Le quartier attire des visiteurs du monde entier. En plus de son histoire et de son architecture, Beyoglu offre une grande qua…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquie
depuis
$248,710
La résidence dispose de gymnases et de terrains de sport en plein air, d'un garage, d'une sécurité 24h/24 et d'un service de conciergerie.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"ClimatisationChauffage au solEmplacement et infrastructure à pro…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence in the prestigious area of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquie
depuis
$251,773
Nous offrons des appartements meublés.La résidence dispose d'un service de parking et de concierge.Achèvement - septembre 2024.Installations et équipement dans la maison Télévision intelligenteCuisine équipéeEmplacement et infrastructure à proximité Route E-5 - 1 kmStation de métro - 2,3 kmA…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquie
depuis
$1,91M
Nouvelle zone résidentielle dans le centre historique d'Istanbul, sur la rive de la baie Golden Horn ! Nous offrons des appartements meublés modernes avec balcons spacieux et terrasses, vue panoramique sur la vieille ville, service 5 étoiles. La résidence comprend 4 hôtels haut de gamme, 270…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with lounge areas and a kids' club, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquie
depuis
$174,373
Nous proposons des appartements avec balcons, places de parking et vue panoramique.La résidence dispose d'un club pour enfants, d'une salle de sport, de terrains de basket-ball, de mosquées, d'une sécurité 24h/24, d'un espace vert paysagé, de salons.Installations et équipement dans la maison…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
