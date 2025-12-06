  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Ümraniye
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Immeuble Istanbul Umraniye Apartment Compound
Immeuble Istanbul Umraniye Apartment Compound
Immeuble Istanbul Umraniye Apartment Compound
Immeuble Istanbul Umraniye Apartment Compound
Immeuble Istanbul Umraniye Apartment Compound
Afficher tout Immeuble Istanbul Umraniye Apartment Compound
Immeuble Istanbul Umraniye Apartment Compound
Umraniye, Turquie
depuis
$238,488
Why this property؟ Living in the heart of the picturesque nature, in an urban area with many of the city's most beautiful parks. A project with a high investment value; It is in a vital area adjacent to the financial and business centers. It is within a privileged location next to bridges a…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Complexe résidentiel Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Complexe résidentiel Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Complexe résidentiel Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Complexe résidentiel Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Afficher tout Complexe résidentiel Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Complexe résidentiel Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Doga Sokak, Turquie
depuis
$440,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
C'est un projet unique et unique avec un tel concept, offrant un nouveau style de vie, à la fois confortable et connecté à la nature, situé dans la zone populaire de Ümraniye à côté du centre financier d'Istanbul.Le projet est situé sur une superficie de 23.000 m2, où 70% est une zone verte,…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel One, two and three bedroom apartments in Umraniye.
Complexe résidentiel One, two and three bedroom apartments in Umraniye.
Complexe résidentiel One, two and three bedroom apartments in Umraniye.
Complexe résidentiel One, two and three bedroom apartments in Umraniye.
Complexe résidentiel One, two and three bedroom apartments in Umraniye.
Afficher tout Complexe résidentiel One, two and three bedroom apartments in Umraniye.
Complexe résidentiel One, two and three bedroom apartments in Umraniye.
Umraniye, Turquie
depuis
$263,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Consultez nos spécialistes pour connaître la disponibilité et les prix des appartements.Le projet est situé sur une superficie de 12 600 m2, le complexe se compose de 7 blocs résidentiels, un total de 387 appartements de différents plans de 1 + 1 à 4 + 1, avec une superficie de 69 m2 à 239 m…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
OneOne
Immeuble Asian Istanbul apartments project
Immeuble Asian Istanbul apartments project
Immeuble Asian Istanbul apartments project
Immeuble Asian Istanbul apartments project
Immeuble Asian Istanbul apartments project
Afficher tout Immeuble Asian Istanbul apartments project
Immeuble Asian Istanbul apartments project
Umraniye, Turquie
depuis
$314,010
Why this property؟ The highest standards of accommodation, and the highest potential return on investment in the region, according to Forbes. Strategic location on the Asian side of Istanbul, easy transportation. A rich environment of vital facilities such as malls, sports centers, cinemas …
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Immeuble Umraniye Tower Apartments Istanbul
Immeuble Umraniye Tower Apartments Istanbul
Immeuble Umraniye Tower Apartments Istanbul
Immeuble Umraniye Tower Apartments Istanbul
Immeuble Umraniye Tower Apartments Istanbul
Afficher tout Immeuble Umraniye Tower Apartments Istanbul
Immeuble Umraniye Tower Apartments Istanbul
Umraniye, Turquie
depuis
$50,755
Pourquoi cette propriété L'emplacement du projet est distinctif du côté asiatique de la ville des deux continents. Il est proche du Centre financier international d'Istanbul, entre Atasehir et Umraniye, ce qui en fait un investissement important. Accès facile au côté européen et aux aéropor…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Umraniye, Turquie
depuis
$415,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
C'est un projet unique et unique avec un tel concept, offrant un nouveau style de vie, à la fois confortable et connecté à la nature, situé dans la zone populaire de Ümraniye à côté du centre financier d'Istanbul.Le projet est situé sur une superficie de 23.000 m2, où 70% est une zone verte,…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquie
depuis
$456,630
Nous offrons de nouveaux appartements avec balcon. La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un bain turc, de sentiers de jogging et de terrains de sport, de jardins et de terrains de jeux pour enfants.Emplacement et infrastructure à p…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Complexe résidentiel A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Complexe résidentiel A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Complexe résidentiel A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Complexe résidentiel A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Afficher tout Complexe résidentiel A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Complexe résidentiel A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Umraniye, Turquie
depuis
$415,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
C'est un projet unique et unique avec un tel concept, offrant un nouveau style de vie, à la fois confortable et connecté à la nature, situé dans la zone populaire de Ümraniye à côté du centre financier d'Istanbul.Le projet est situé sur une superficie de 23.000 m2, où 70% est une zone verte,…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel 2+1 apartments with garden and roof terrace near the financial center.
Complexe résidentiel 2+1 apartments with garden and roof terrace near the financial center.
Complexe résidentiel 2+1 apartments with garden and roof terrace near the financial center.
Complexe résidentiel 2+1 apartments with garden and roof terrace near the financial center.
Complexe résidentiel 2+1 apartments with garden and roof terrace near the financial center.
Afficher tout Complexe résidentiel 2+1 apartments with garden and roof terrace near the financial center.
Complexe résidentiel 2+1 apartments with garden and roof terrace near the financial center.
Umraniye, Turquie
depuis
$440,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Appartements de deux chambres avec jardin privé et terrasse sur le toit à vendre.Un projet unique avec un tel concept, offrant un nouveau style de vie, à la fois confortable et connecté à la nature, situé dans la zone populaire de Ümraniye à côté du centre financier d'Istanbul.Le projet est …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Afficher tout Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Umraniye, Turquie
depuis
$271,510
Why this property؟ Here you can enjoy the most beautiful sights and monuments, as well as the charming nature of the Anatolian side of Istanbul. It is near the Bosphorus, the E-80 international road, and the TEM highway. A comfortable and lively life with health and sports facilities, luxur…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquie
depuis
$876,039
Le projet se compose de deux parties:1) Bâtiments résidentiels au milieu des rues : 17 pâtés de maisons, 491 appartements avec 2-4 chambres.2) Haute tour: 43 étages, 547 appartements avec 1-2 chambres.Il y a aussi un jardin de 25 000 m2, un lac et des plans d'eau d'une superficie totale de 6…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex surrounded by park, near the International Financial Center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex surrounded by park, near the International Financial Center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex surrounded by park, near the International Financial Center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex surrounded by park, near the International Financial Center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex surrounded by park, near the International Financial Center, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquie
depuis
$924,039
Complexe résidentiel entouré de verdure, proche du Centre Financier International (le 7ème plus grand du monde) et de la station de métro.Le complexe avec des détails fonctionnels et pratiques: grands balcons, salles de stockage, lieux pour le travail et les loisirs, restaurant, salles de cl…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Afficher tout Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Umraniye, Turquie
depuis
$350,000
Options de finition Аvec finition
Vérifiez la disponibilité et le coût des appartements avec nos spécialistes.Le projet est situé sur une superficie de 13.000 m2, le complexe se compose de 6 blocs résidentiels, un total de 343 appartements de différents aménagements de 1 + 1 à 3 + 1, avec une superficie de 74 m2 à 174 m2.Le …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquie
depuis
$1,00M
Le complexe résidentiel est conçu comme une petite ville avec un emplacement privilégié - à proximité du nouveau Centre financier international, dans l'une des zones les plus dynamiques de la partie asiatique d'Istanbul.Le projet comprend des bâtiments résidentiels de faible hauteur, un gran…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquie
depuis
$298,452
La résidence dispose d'une piscine intérieure, d'un grand garage, d'un sauna et d'un bain turc, d'une aire de jeux pour enfants, d'un terrain de basket-ball.Achèvement :1ère étape: 30/06/242ème étape: 30 décembre 20243ème étape : 30/12/2025.Avantages Convient à la citoyenneté.Emplacement et …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquie
depuis
$248,710
Le concept se compose de 2 visites qui ont 200 arbres à chaque façade. Il y a des balcons verts et colorés à chaque coin.Espace saloncarrépiscinesalle de fitness avec des zones de yoga et de pilatesSpahammamsupermarchéboutiquescafésvue de la forêtEmplacement et infrastructure à proximité L'é…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller