  3. Fatih
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Fatih, Turquie
depuis
$738,591
Le nouveau complexe résidentiel se compose de 118 appartements avec 1, 2 et 3 chambres. Les appartements ont de grandes fenêtres et de hauts plafonds, donc il y aura toujours beaucoup de soleil. Le complexe offre à ses résidents un centre de remise en forme, une piscine, 8 boutiques, un park…
TRANIO
Complexe résidentiel Excellent location read to move in apartments
Fatih, Turquie
depuis
$225,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Surface 55 m²
1 objet immobilier 1
Les appartements sont disponibles dans un bloc prêt avec une option de plan de paiement et sont prêts à déménager!L'emplacement est excellent, étant à proximité de plusieurs grandes universités privées, centres commerciaux, les transports en commun, et à seulement 10 minutes en voiture du ce…
NWS INVEST
Complexe résidentiel Apartments near the historical center of Istanbul.
Fatih, Turquie
depuis
$329,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Le complexe est situé près du centre historique d'Istanbul, avec une vue unique sur la Corne d'Or, a de larges blocs et zones sociales, un design moderne qui s'intègre organiquement dans la silhouette emblématique de la ville.Le projet a une superficie totale de 31 536 m2, dont 15 000 m2 son…
Smart Home
Complexe résidentiel Ottoman Railway Retro Lofts
Fatih, Turquie
depuis
$1,81M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Have you ever had a house as 150 years old factory? Do you want to smell the soul of history before sleep? Do you think its only possible in movies or netflix? I think you dont have idea what can be possible in Istanbul. The old railway maintanence station renovated for the investors who …
EOS Turkey Property
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquie
depuis
$1,32M
Avoir la vie privilégiée devant vous, soigneusement pensé dans tous les détails, loin de la foule, où vous reviendrez à des relations chaudes et de bon voisinage oubliées
TRANIO
Immeuble Fatih Istanbul residence project
Fatih, Turquie
depuis
$2,39M
Why this property؟ One of the rare residential complexes in historic Istanbul, within the ancient Fatih municipality. Overlooking the sea at the entrance to the Bosphorus and the Marmara Sea, a few meters away from the coast. Finishes that pay attention to the smallest details, within bu…
Binaa Investment
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquie
depuis
$1,49M
Le vrai luxe est de vivre la beauté du Bosphore au quotidien. L'emplacement privilégié, l'excellence architecturale et les matériaux de haute qualité dans tous les détails n'incarneront pas seulement l'élégance et la valeur aujourd'hui, mais les transporteront aussi dans le futur.Découvrez c…
TRANIO
Complexe résidentiel Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Yedikule Istasyon Caddesi, Turquie
depuis
$499,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Appartement de trois chambres (3+1) d'une superficie de 141,5 m2 avec vue sur la mer est à vendre.Le projet est situé dans la région de Zeytinburnu à proximité de l'autoroute, le métro et les stations de métro Marmaray Zeytinburnu, à proximité est le centre commercial Marmara Forum, ainsi qu…
Smart Home
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquie
depuis
$318,348
Nous offrons des appartements avec des terrasses spacieuses.La résidence dispose d'un centre de fitness, d'une piscine, d'un sauna, d'un bain turc, de terrains de jeux pour enfants, de restaurants et de cafés, d'un centre commercial.Achèvement - avril 2026.Emplacement et infrastructure à pro…
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquie
depuis
$855,561
La résidence comprend un centre commercial, des cafés et des restaurants, un garage et un parking, des espaces verts, des terrains de sport, un bain turc et un sauna, des sentiers pédestres, une piscine intérieure, une aire de jeux pour enfants, une sécurité et une vidéosurveillance.Emplacem…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquie
depuis
$282,703
Combinant dynamisme et confort de la vie urbaine, la résidence offre une expérience de vie unique avec son architecture moderne exclusive et de vastes installations. Avec des intérieurs hauts et spacieux, un emplacement central et des caractéristiques écologiques, il promet un style de vie l…
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquie
depuis
$869,488
Vous trouverez le rythme que vous recherchez avec une large gamme d'options d'appartements avec 1-6 chambres, ainsi que des appartements duplex.Équipements:piscine intérieurecentre de fitnesssauna et bain de vapeurEspaces sociaux et détentecafépilates studioPiscine pour enfantssalles de stoc…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquie
depuis
$194,491
Le complexe propose des appartements avec 1-2 chambres adaptées à divers styles de vie, y compris des unités de jardin pour les amoureux de la nature.Caractéristiques:3 étages de parking intérieur avec bornes de recharge EVRéception et sécurité 24/7Salon de fitness pour un style de vie sainA…
TRANIO
