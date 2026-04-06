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Complexe résidentiel Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
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Kalkan, Turquie
depuis
$1,40M
Nous vous proposons une villa avec vue panoramique sur la mer, une piscine extérieure, une piscine intérieure chauffée, un jacuzzi, un sauna et un hammam, un grand jardin et une aire de jeux pour enfants, un parking.Installations et équipement dans la maison CheminéeAlarmeEmplacement et infr…
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Complexe résidentiel Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
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Kalkan, Turquie
depuis
$1,46M
Nous offrons des villas avec vue sur la mer avec bains turcs, saunas et jacuzzis, salles de fitness, bars, cinémas, piscines à débordement extérieures et piscines chauffées intérieures, jardins.Achèvement - décembre 2023.Caractéristiques des appartements Rez-de-chaussée : une cuisine moderne…
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Complexe résidentiel Furnished villa with swimming pools abd a spa area, Kalkan, Turkey
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Kas, Turquie
depuis
$873,933
Nous vous proposons une villa moderne avec un terrain de sport, des piscines intérieures et extérieures, une piscine pour enfants, un hammam, un sauna et un jacuzzi, un grand jardin, une terrasse, un belvédère, un barbecue et un coin repas extérieur, une aire de jeux pour enfants, un parking…
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Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
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Kalkan, Turquie
depuis
$932,196
Nous offrons des villas avec piscines intérieures et extérieures, saunas et bains turcs, salles de fitness, des espaces de salon sur le toit et une vue panoramique sur la mer.Achèvement - juillet 2023.Caractéristiques des appartements Rez-de-chaussée : un salon, une cuisine, une chambre à de…
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Complexe résidentiel Villa with two swimming pools, a garden and a kids' playground, Kalkan, Turkey
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Kalkan, Turquie
depuis
$1,05M
Nous vous proposons une villa de haute qualité avec un grand jardin et un gazebo, une piscine extérieure et une piscine intérieure chauffée, une vue sur la mer, une terrasse spacieuse et une aire de jeux pour enfants.Installations et équipement dans la maison Chauffage au solCheminéeAlarmeEm…
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and sea views, Kalkan, Turkey
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Kalkan, Turquie
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$1,40M
Nous offrons des villas avec des places de parking et des garages souterrains, piscines intérieures et extérieures, jacuzzis, saunas et bains turcs, vue sur la mer, zones de barbecue, terrains de jeux pour enfants.Achèvement - juin 2023.Installations et équipement dans la maison Climatisatio…
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