Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquie
depuis
$87,393
Il y a 340 appartements dans 3 blocs avec 14 étages. Appartements avec 1-2 chambres.Complexe résidentiel à 3 minutes à pied de la mer, avec jardins et zones de loisirs.Paiement par acompte de 50%.Emplacement et infrastructure à proximité Quartier de Mezitli, quartier de Teje. Distance jusqu'…
TRANIO
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Mezitli, Turquie
depuis
$92,805
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 15
Appartements neufs avec vue unique sur la mer à seulement 200 m de la plage à Tece, Mersin Les appartements à vendre à Mersin sont situés à Tece, à seulement 200 m de la plage, dans un élégant complexe résidentiel de deux immeubles. Surnommée la perle de la Méditerranée, Mersin est devenue c…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Mezitli, Turquie
depuis
$52,405
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Appartements - moins cher que des appartements similaires du développeur par 18,000 EUR.► Appartements d'une chambre (1 + 1) au 2ème étage - 45 000 EUR du développeur 63 000 EUR► Appartements de deux chambres (2 + 1) au 5ème étage - 76.000 EUR avec vue sur la mer du développeur 91.000 EUR.No…
Smart Home
Immeuble kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Immeuble kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Immeuble kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Immeuble kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Immeuble kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Immeuble kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Mezitli, Turquie
depuis
$41,116
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 13
Surface 32–47 m²
13 objets immobiliers 13
Le complexe se compose de 1 bloc sur 13 étages, 300 m à la mer Turquie, MersinFin de construction: 12/30/2025Appartements 1 + 0, surface 32 m2, 1 + 1, surface 47m2Prix 1 + 0 à partir de 36000 euros, 1 + 1 à partir de 49000 eurosInstallation sans intérêts jusqu'au 06/30/2025, acompte 50%Prix …
RealtGo
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Mezitli, Turquie
depuis
$56,481
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Vidéo des appartements et l'avancement de la construction sera envoyé sur demande!Offre de notre entreprise - 20% de réduction sur les appartements dans ce projet!Le complexe résidentiel offre un confort et des équipements modernes dans le quartier pittoresque de Tomuk.Le complexe est situé …
Smart Home
Complexe résidentiel LAVINYA ASTORIA
Complexe résidentiel LAVINYA ASTORIA
Mezitli, Turquie
depuis
$62,816
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 15
Nouveau bâtiment à Mersin, MezitliDeux blocs sur 14 étagesAppartements 1 + 1 et 2 + 1Superficie brute 1 + 1 - 58 m2Superficie 2 + 1 - 70 m2 brutConstruction commencée - 01/30/2023Fin de construction - 12/30/2024Distance jusqu'à la mer - 1300 mètresPrix 1 + 1 à partir de 55.000 eurosPrix 2 + …
RealtGo
Complexe résidentiel Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquie
depuis
$337,921
Un projet composé de 2 blocs. Le projet a des appartements avec 5 chambres.Complexe résidentiel à 10 minutes à pied de la mer, avec des zones de loisirs.Prépaiement possible de 50 % et versements échelonnés sur 12 mois
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquie
depuis
$348,194
Nous offrons des appartements spacieux et confortables.La résidence dispose de grands jardins et agrumes, une piscine et un terrain de sport, un mini golf, un parc pour animaux, une sécurité 24h/24, une aire de jeux pour enfants, un cinéma, un centre de fitness.Achèvement - décembre 2024.Emp…
TRANIO
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Mezitli, Turquie
depuis
$128,047
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 15
Appartements neufs avec vue unique sur la mer à seulement 200 m de la plage à Tece, Mersin Les appartements à vendre à Mersin sont situés à Tece, à seulement 200 m de la plage, dans un élégant complexe résidentiel de deux immeubles. Surnommée la perle de la Méditerranée, Mersin est devenue c…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquie
depuis
$80,402
Projet composé de 3 blocs. Le projet a des appartements avec 1-2 chambres.Complexe résidentiel à 2 minutes à pied de la mer, avec gazebos et zones de loisirs, y compris sauna et hammam.Prépaiement possible de 50 % et versements échelonnés sur 12 mois.Emplacement et infrastructure à proximité…
TRANIO
Complexe résidentiel Concept
Complexe résidentiel Concept
Complexe résidentiel Concept
Complexe résidentiel Concept
Complexe résidentiel Concept
Complexe résidentiel Concept
Mezitli, Turquie
depuis
$77,837
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 14
premium project “Concept”, Tedge area. Apartments 1+1 and 2+1 The first payment is 50%, with an installment plan in Russian rubles for 15 months. completion of construction: 06/30/2025 General general Characteristics: The central heating system - warm floor uses blocks with inc…
INCOME MERSIN
Complexe résidentiel Soli Star
Complexe résidentiel Soli Star
Complexe résidentiel Soli Star
Complexe résidentiel Soli Star
Complexe résidentiel Soli Star
Complexe résidentiel Soli Star
Mezitli, Turquie
depuis
$60,550
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 14
LCD: Soli Star. Address: Turkey ,. Mersin, Mister Soli. Investment project in the Mezitli region (Soli), 600 m. of the Mediterranean Sea. In the 1 block complex, the house is gasified. Mersin Marina is only 15 minutes away. by public transport. College is only 25 minutes away. by publ…
ILKEM YAPI
Complexe résidentiel ILKEM DIAMOND
Complexe résidentiel ILKEM DIAMOND
Mezitli, Turquie
depuis
$188,799
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 18
Surface 245 m²
1 objet immobilier 1
NEW PROJECT by ILKEM YAPI - LCD ILKEM DİAMOND ? ▪ Ľ Address: Turkey, Mersin, Mezitli ( city center ) ▪ Ľ Start of construction: 2022 ▪ Ľ End of construction: May 2024 ▪ Ľ Number of blocks: 2 ▪ Ľ Block A floors: 18 ▪ Ľ Block B floors: 18 ▪ ĽAll apartments are planned: 5 + 1 ▪ Ľ Number…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 5 chambres
245.0
230,000
ILKEM YAPI
Complexe résidentiel PACIFIC
Complexe résidentiel PACIFIC
Complexe résidentiel PACIFIC
Complexe résidentiel PACIFIC
Complexe résidentiel PACIFIC
Mezitli, Turquie
depuis
$197,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 20
Surface 230 m²
1 objet immobilier 1
ILKEM PACIFIC CONSCIOUS OF THE CONSTRUCTION – DECEMBER 2023 Country: Turkey Province: Mersin City: Mersin Area: Mezitli Microdistrict: Yeni Mahale Distance to the sea: 1900 m Distance to the beach: 2500 m Distance to the track: 1100 m PLANNING Number of blocks: 1 Number of floors…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 4 chambres
230.0
230,000
ILKEM YAPI
