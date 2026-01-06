  1. Realting.com
Appartements dans les nouveaux bâtiments

Izmit
12
Kartepe
5
Basiskele
4
Complexe résidentiel New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$2,41M
Chaque villa comprend un grand jardin, une piscine, un garage, un sauna et un bain turc, une buanderie, un coin salon, 6 balcons.Installations et équipement dans la maison CheminéeAscenseurEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est entourée de verdure et située à 45 minutes d…
TRANIO
Complexe résidentiel Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$456,691
Nous offrons des appartements de luxe avec saunas et hammams.Certains appartements disposent de jardins privés et de piscines.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, de piscines intérieures et extérieures, de terrains de jeux pour enfants, d'étangs, de salons, d'un centre de fitness, de …
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$132,037
La résidence dispose d'un sauna et d'un bain turc, d'une salle de sport et d'un centre de remise en forme, de piscines intérieures et extérieures, d'un café, d'une aire de jeux pour enfants, d'un espace événementiel, d'un parking, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance.Achèvement -…
TRANIO
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$148,352
Nous offrons des appartements avec différents aménagements. Chaque appartement dispose d'un sauna privé et d'une baignoire turque.La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, d'un sauna et d'un bain turc, de lacs, d'une salle de sport, de terrains de jeux pour enfants, de ter…
TRANIO
Complexe résidentiel 1+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Izmit, Turquie
depuis
$84,370
Options de finition Аvec finition
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit. Fdl Group's new project in Basiskele, Aren Plus, is located in the Kocaeli province, in the Izmit suburb of Izmit, in the heart of the Basiskele district. Apartments for sale: 1+1 apartme…
Smart Home
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, entertainment areas and sports grounds, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$176,963
La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, de terrains de jeux pour enfants, de salles de divertissement, de cafés, de terrains de basket et de tennis, d'un centre de fitness, d'un bain turc et d'un sauna, d'une sécurité 24h/24.Achèvement - 30/06/25
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$283,101
Nous proposons des appartements avec balcons et terrasses.La résidence comprend des espaces verts avec des étangs, des terrains de jeux pour enfants, des sentiers de randonnée, des piscines intérieures et extérieures, un sauna, un bain turc, un centre de remise en forme, des salons, une sécu…
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$733,794
Nous offrons des villas avec des jardins et des places de parking.La résidence offre une vue sur le lac et les forêts, une sécurité 24h/24, une piscine commune, un terrain de sport, un bain turc, un sauna, des espaces de salon.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"Em…
TRANIO
Complexe résidentiel 2+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turquie
depuis
$91,985
Options de finition Аvec finition
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit. Fdl Group's new project in Basiskele, Aren Plus, is located in the Kocaeli province, in the Izmit suburb of Izmit, in the heart of the Basiskele district. Apartments for sale: 1+1 apartme…
Smart Home
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$214,474
Nous proposons des appartements avec vue sur les montagnes, les terrasses et les jardins.La résidence dispose d'un bain turc, d'un sauna, de centres de remise en forme, de piscines intérieures et extérieures, d'un bar, d'étangs, de terrains de jeux pour enfants, d'un garage.Installations et …
TRANIO
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and beautiful green areas, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$413,592
La résidence comprend des étangs et des cascades, un sauna et un bain turc, des espaces de marche, un centre de remise en forme, un terrain de basket-ball, des piscines intérieures et extérieures, des terrains de jeux pour enfants, un parking, un court de tennis, un café.Achèvement - 30/05/2…
TRANIO
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Basiskele, Turquie
depuis
$113,272
La résidence dispose d'un sauna et d'un bain turc, d'une salle de sport, de piscines intérieures et extérieures, d'un parking couvert, d'un café, de terrains de jeux pour enfants.Achèvement - 30/06/25.Emplacement et infrastructure à proximité Centre commercial - 10 minutesHôpitaux - 10 minut…
TRANIO
Complexe résidentiel Zeray Mahal Kartepe
Sarimese Mahallesi, Turquie
depuis
$148,582
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 4
Our project consists of 15 blocks and 309 flats on an area of 30.000 m2 in Kartepe district of Kocaeli.There are garden floor, mezzanine and terrace duplex apartment options from 1+1 to 4+1. Our site has a 24/7 security system and common areas as an indoor and outdoor swimming pool, sauna, T…
Zeray Construction Inc
Complexe résidentiel Zeray Güneşi
Basiskele, Turquie
depuis
$154,411
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Adding value to life in the most precious districts of Kocaeli, Zeray is once again opening a valuable place in the heart of Başiskele. In Zeray Güneşi, the lower floors are garden duplex, 1st and 2nd floors are regular apartments and the upper floors are roof duplexes; in addition to 1+1, 2…
Zeray Construction Inc
Complexe résidentiel Zeray Forum Anatolia
Kartepe, Turquie
depuis
$156,116
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Forum Anatolia, which was established on an area of 56.500 square meters with the signature of Zeray, consists of 101 commercial areas and a total of 664 units. It fulfills your expectations with social facilities such as outdoor swimming pool, indoor swimming pool, Turkish bath, sauna, fitn…
Zeray Construction Inc
Complexe résidentiel Zeray Dora Hill
Cayirkoy Mahallesi, Turquie
depuis
$126,728
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 10
Surface 85 m²
1 objet immobilier 1
Notre projet se compose de 6 blocs et 430 appartements sur une superficie de 30 000 m2 dans le ç Ayırk ö y District   de Kocaeli.is positionné. Nous avons du duplex de jardin, du duplex de toit et des options plates régulières de 1 + 1   à 4,5 + 1 dans nos blocs de 7 étages. Dans le cadre du…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
85.0
126,728
Zeray Construction Inc
Complexe résidentiel Zeray Perla
Basiskele, Turquie
depuis
$251,615
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Our project is in the Başiskele district of Kocaeli, right next to our Zeray Güneşi project, with an area of 24,263 m2.It is positioned as 9 blocks, 288 flats and 20 commercial areas. Our project consists of 2 stages. In our project, we have garden duplex, terrace duplex and normal floor fla…
Zeray Construction Inc
Complexe résidentiel Zeray Harmony City
Kartepe, Turquie
depuis
$90,268
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 65 m²
1 objet immobilier 1
Harmony City, the arousing new project of ZERAY construction, It is established on the first area of 63000m2 in Kartepe district of Kocaeli and consists of 19 blocks, 1061 flats and 37 commercial areas. We appeal your preferences with apartment options from 1+1 to 4+1 and garden duplex…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
65.0
90,268
Zeray Construction Inc
Complexe résidentiel Zeray Esil Kartepe
Kartepe, Turquie
depuis
$152,049
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 6
Our project consists of 16 blocks and 501 flats on an area of 37.000 m2 in the Kartepe district of Kocaeli.There are garden duplex, terrace duplex and normal flat options from 1+1 to 4+1, from 87 m2 to 464 m2. In our project, there are sauna and Turkish Bath in the apartments. On our site…
Zeray Construction Inc
Complexe résidentiel Zeray Dilasa Orman
Basiskele, Turquie
depuis
$155,268
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Our project consists of 20 blocks and 660 flats on an area of 65.000 m2 in the Yuvacık district is of Kocaeli.There are garden duplex, terrace duplex and normal flat options from 1+1 to 4+1, from 89 m2 to 355 m2.There are Turkish Bath and sauna in our apartments. Open and closed swimming …
Zeray Construction Inc
Complexe résidentiel Zeray Effect Kartepe
Sarimese Mahallesi, Turquie
depuis
$160,108
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Our project is 4 blocks, 130 flats and 35 commercial units on 12.500 m2 area in Kartepe, Kocaeli. There are loft, terrace duplex, garden floor, and mezzanine apartment types starting from 1+1 to 4+1.There is a 24/7 security system in our project. In addition, common areas include a pond, in…
Zeray Construction Inc
