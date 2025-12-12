  1. Realting.com
  Turquie
  Maltepe
  Appartements dans des immeubles neufs

Istanbul
Antalya
Izmir
Alanya
Complexe résidentiel Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquie
depuis
$517,718
Un grand promoteur turc a lancé la vente d'un nouveau projet surplombant la mer, les îles Princes et la forêt. Les projets de ce développeur ont toujours de haute qualité, des emplacements parfaits et les meilleurs matériaux sur le marché.Le projet résidentiel comprend 3 blocs, un parking co…
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Maltepe, Turquie
depuis
$159,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nous vous présentons notre nouveau complexe situé dans la région de Maltepe.Le complexe résidentiel se compose de deux blocs, appartements avec disposition de 0+1 à 2+1 sont à vendre.Bloc B - 9 étages, concept d'hôtel avec réception ouverte 24h/24, appartements 1+0 et 1+1.Bloc A - 26 étages,…
Smart Home
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquie
depuis
$289,498
Nous offrons des appartements avec des places de parking.La résidence dispose d'une piscine extérieure, d'un centre de fitness, d'un sauna et d'un bain à vapeur, d'un café, de terrains de jeux pour enfants, d'un grand espace vert.Achèvement - mai 2025.Installations et équipement dans la mais…
TRANIO
OneOne
Complexe résidentiel Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquie
depuis
$242,740
Un projet unique offrant la possibilité de vivre au centre même de la ville et se sentir comme si vous laissez derrière vous le chaos urbain.Nous offrons des appartements avec une vue pittoresque sur la mer et les îles Princes et des places de parking. Les intérieurs ont été conçus selon une…
TRANIO
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquie
depuis
$403,482
Le projet se compose de deux immeubles résidentiels de haute hauteur et comprend des appartements avec 1-4 chambres.CaractéristiquesPiscines intérieures et extérieuresCentre de remise en formeJardinSaunaAire de jeux pour enfantsTerrain de tennisTerrain de sport10% de réduction en cas de paie…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with gardens and a swimming pool, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquie
depuis
$298,992
Nous offrons des appartements avec de grands balcons et une vue sur les environs verts et la côte.La résidence dispose de jardins paysagés, d'une piscine extérieure, de terrains de basket, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un studio de pilates, d'une salle de jeux, d'un sentier de marche…
TRANIO
Complexe résidentiel Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Turquie
depuis
$236,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Veuillez contacter nos spécialistes pour vérifier la disponibilité et le coût des appartements.Nous vous présentons notre nouveau complexe situé dans la région de Maltepe.Le complexe résidentiel est situé sur une superficie de 26 000 m2, le projet se compose de 770 appartements en 9 blocs, a…
Smart Home
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquie
depuis
$284,524
L'option de vie unique au centre de la vie de la ville pour ceux qui poursuivent leurs rêves. La vue unique des îles Princes, qui fait l'objet de poèmes sur le côté anatolien, devient une partie importante de votre vie dans le complexe. Il suffit d'ouvrir les rideaux pour vous plonger dans l…
TRANIO
Immeuble Maltepe Istanbul Apartments Project
Maltepe, Turquie
depuis
$469,883
Why this property؟ Luxurious apartments overlook the Marmara Sea and the beautiful nature of the Princess Islands. Close to the sea, the highway, the metro station, and other transport lines. It comprises a large shopping mall, in addition to many facilities and services. It is an ideal inv…
Binaa Investment
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a spa center close to a metro station, Istanbul, Turkey
Uyanik Caddesi, Turquie
depuis
$154,200
La résidence dispose d'une piscine, d'un centre de fitness, d'un bain turc, d'un sauna, d'un centre de spa, d'un jardin, d'une aire de jeux pour enfants, d'une piste cyclable.Emplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 900 mètres (7 minutes à pied)Arrêt de bus - 500 mètres (…
TRANIO
Immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Istanbul
Maltepe, Turquie
depuis
$581,610
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 14
Appartements à vendre dans un complexe à quelques pas du métro à Maltepe Maltepe, situé sur la rive asiatique d'Istanbul, est un quartier côtier réputé pour ses vues imprenables sur la mer et les Îles des Princes, visibles depuis de nombreux points de vue. Le quartier offre un style de vie a…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Istanbul
Maltepe, Turquie
depuis
$286,443
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 14
Appartements à vendre dans un complexe à quelques pas du métro à Maltepe Maltepe, situé sur la rive asiatique d'Istanbul, est un quartier côtier réputé pour ses vues imprenables sur la mer et les Îles des Princes, visibles depuis de nombreux points de vue. Le quartier offre un style de vie a…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Mevlana Halid Caddesi, Turquie
depuis
$295,466
La résidence dispose d'une piscine extérieure, d'un parking, d'un système de sécurité, d'un bar sur le toit, de courts de tennis et de basket-ball, d'une aire de jeux pour enfants.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité des hôpitaux, des écoles, des arrê…
TRANIO
Complexe résidentiel Luxury apartments in Maltepe area.
Maltepe, Turquie
depuis
$290,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Un projet unique qui incarne une architecture moderne et un design luxueux situé à Maltepe du côté asiatique de la ville.Le complexe est à quelques pas du métro et du centre commercial Piazza, tout ce dont vous avez besoin est à proximité - des écoles et des hôpitaux aux restaurants et centr…
Smart Home
Complexe résidentiel New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquie
depuis
$328,296
La résidence dispose de grands espaces verts, une piscine extérieure, un parking, une aire de jeux pour enfants, un système de sécurité.Achèvement - septembre 2023.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé à proximité de toutes les infrastructures nécessaires, à 3 m…
TRANIO
Immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Istanbul
Maltepe, Turquie
depuis
$409,869
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 14
Appartements à vendre dans un complexe à quelques pas du métro à Maltepe Maltepe, situé sur la rive asiatique d'Istanbul, est un quartier côtier réputé pour ses vues imprenables sur la mer et les Îles des Princes, visibles depuis de nombreux points de vue. Le quartier offre un style de vie a…
TEKCE Real Estate
