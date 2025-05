Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey

Cette résidence de classe confort avec une infrastructure riche est une excellente opportunité pour les investisseurs qui veulent acheter des biens immobiliers modernes à des prix abordables.

Au coeur d'une grande et très populaire région d'Alanya - Kestel, à 200 mètres de la côte. Le complexe se distingue par son architecture lumineuse et moderne, ses matériaux de construction de qualité et ses aménagements pratiques.

Installations et équipement dans la maison

Autres commodités: fléchettes, console de jeu, billard, zone de bain de soleil, générateur, système de surveillance vidéo, stationnement à vélo, et gazebo.

Emplacement et infrastructure à proximité

Kestel est une belle ville côtière bien aménagée avec une infrastructure sociale, commerciale et de transport très développée. Il y a beaucoup de zones pour la marche, de nombreux restaurants et cafés, magasins et supermarchés, de nombreux espaces extérieurs pour le sport. Il existe également des banques, des bureaux de change, des pharmacies, des établissements médicaux privés et publics, des écoles et des jardins d ' enfants.