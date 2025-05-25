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Complexe résidentiel Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.

Kargicak, Turquie
depuis
$221,711
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selon le taux de change 16/04/2025
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Médias Médias
ID: 26150
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/05/2025

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Kargıcak

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Talep edilmesi halinde dairelerin fotoğraf ve videolarını göndereceğiz.

Íki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 1. ve 3. katta - 195.000 EUR.
Iki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 2. katta ama 4. kat gibi - 225.000 EUR deniz manzaraı.
6. katta 2+1 85 m2 büyüklüğünde iki yatak odalı daire - 340.000 EUR direkt deniz manzaralı.

Beş yıldızlı otel altyapısına sahip kompleks, 2387,5 m2 arsa üzerinde yer alan 6 katlı iki bloktan oluşmakta olup, 30 adet konforlu daireyi kapsamaktadır. Tavan yüksekliği - 3.00 mètres.

Par concept Résidence, ekolojik olarak temiz Kargıcak bölgesinde, denizin hemen kıyısında, kumlu plajlara ve sahile 50 mètres mesafede yer alan premium bir konut kompeksidir.


Le tammanma tarihi: 2023.

Harika konum:

Denize ve plaja 50 m mesafede
Mahmutlar merkezine 4 km
Alanya merkezine 18 km
Gazipaşa Havaalanı'na 20 dakika uzaklıktadır. Sürüşler

Altyapı:

Peyzaj bahçesi
Açık ısıtmalı sonsuzluk havuzu
Çocuk havuzu
Lobi
Sa blokta 2 asansör
Spor salonu
Sauna
Türk hammamı
Masaj odası
Rekreasyon alanı
Soyunma odaları, duşlar, tuvaletler
Barre de vitamines
Çocuklar için oyun alanı
Internet
14 araçlık kapalı otopark
Açık otopark
Kesintisiz güç kaynağı jeneratörü
Yönetim şirketi
24 saat güvenlik
Vidéo gözetim sistemi
Bu proje hakında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın/yazabilirsiniz.

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Kargicak, Turquie

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Complexe résidentiel Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Kargicak, Turquie
depuis
$221,711
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