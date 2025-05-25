Complexe résidentiel Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.

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Íki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 1. ve 3. katta - 195.000 EUR.
Iki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 2. katta ama 4. kat gibi - 225.000 EUR deniz manzaraı.
6. katta 2+1 85 m2 büyüklüğünde iki yatak odalı daire - 340.000 EUR direkt deniz manzaralı.
Beş yıldızlı otel altyapısına sahip kompleks, 2387,5 m2 arsa üzerinde yer alan 6 katlı iki bloktan oluşmakta olup, 30 adet konforlu daireyi kapsamaktadır. Tavan yüksekliği - 3.00 mètres.
Par concept Résidence, ekolojik olarak temiz Kargıcak bölgesinde, denizin hemen kıyısında, kumlu plajlara ve sahile 50 mètres mesafede yer alan premium bir konut kompeksidir.
Le tammanma tarihi: 2023.
Harika konum:
Denize ve plaja 50 m mesafede
Mahmutlar merkezine 4 km
Alanya merkezine 18 km
Gazipaşa Havaalanı'na 20 dakika uzaklıktadır. Sürüşler
Altyapı:
Peyzaj bahçesi
Açık ısıtmalı sonsuzluk havuzu
Çocuk havuzu
Lobi
Sa blokta 2 asansör
Spor salonu
Sauna
Türk hammamı
Masaj odası
Rekreasyon alanı
Soyunma odaları, duşlar, tuvaletler
Barre de vitamines
Çocuklar için oyun alanı
Internet
14 araçlık kapalı otopark
Açık otopark
Kesintisiz güç kaynağı jeneratörü
Yönetim şirketi
24 saat güvenlik
Vidéo gözetim sistemi
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