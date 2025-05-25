Complexe résidentiel Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.

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Íki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 1. ve 3. katta - 195.000 EUR.

Iki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 2. katta ama 4. kat gibi - 225.000 EUR deniz manzaraı.

6. katta 2+1 85 m2 büyüklüğünde iki yatak odalı daire - 340.000 EUR direkt deniz manzaralı.

Beş yıldızlı otel altyapısına sahip kompleks, 2387,5 m2 arsa üzerinde yer alan 6 katlı iki bloktan oluşmakta olup, 30 adet konforlu daireyi kapsamaktadır. Tavan yüksekliği - 3.00 mètres.

Par concept Résidence, ekolojik olarak temiz Kargıcak bölgesinde, denizin hemen kıyısında, kumlu plajlara ve sahile 50 mètres mesafede yer alan premium bir konut kompeksidir.



Le tammanma tarihi: 2023.

Harika konum:

Denize ve plaja 50 m mesafede

Mahmutlar merkezine 4 km

Alanya merkezine 18 km

Gazipaşa Havaalanı'na 20 dakika uzaklıktadır. Sürüşler

Altyapı:

Peyzaj bahçesi

Açık ısıtmalı sonsuzluk havuzu

Çocuk havuzu

Lobi

Sa blokta 2 asansör

Spor salonu

Sauna

Türk hammamı

Masaj odası

Rekreasyon alanı

Soyunma odaları, duşlar, tuvaletler

Barre de vitamines

Çocuklar için oyun alanı

Internet

14 araçlık kapalı otopark

Açık otopark

Kesintisiz güç kaynağı jeneratörü

Yönetim şirketi

24 saat güvenlik

Vidéo gözetim sistemi

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