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Appartement dans un nouvel immeuble Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound

Besiktas, Turquie
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ID: 373
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Besiktas
  • Adresse
    Cevdetpasa Caddesi

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Why this property؟ It is a luxury project with beautiful views of the sea, lake, and city. It is in a privileged geographical location close to the bus and Metrobus stations. The compound area is of the most important real estate investment areas in Turkey. It meets the requirements of Turkish citizenship, with a ready title deed for delivery. It is surrounded by many famous universities, schools and shopping centers.

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Besiktas, Turquie
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