Complexe résidentiel Prestigious new project near Lake Kucukcekmece and the Sea of ​​Marmara, Istanbul, Türkiye

Nouvelle zone de la ville avec vue sur le lac et la mer de Marmara juste à côté du métro et des stations de Marmaray. Le complexe dispose d'installations sociales pour chaque groupe, y compris une piscine extérieure, une aire de jeux pour enfants, un centre de fitness, un espace de loisirs et un sauna, des boutiques, des cafés et des restaurants.

Le projet occupe une superficie de 92 000 m2 et se compose de 20 bâtiments de 12 étages, avec un total de 1 400 appartements. Il y a des appartements de 1 à 4 chambres à choisir, il y a aussi des duplex.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe a un emplacement unique avec des options de transport pratiques. Grâce au métro et à Marmaray, situé à 500 m, toute la ville, de l'aéroport d'Istanbul à Bostanci, sera plus proche. Et les autoroutes E5 et TEM sont à 10 minutes en voiture.