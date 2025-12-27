  1. Realting.com
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Gumusluk, Turquie
depuis
$1,24M
Chaque villa est située sur son propre terrain avec une piscine extérieure de 30 m2, 10x3 m de taille et 1,8 m de profondeur. Le projet de construction prévoit différents aménagements des villas, la superficie varie de 390 à 460 m2. Le projet prévoit également la conception du paysage - les …
TRANIO
Complexe résidentiel Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turquie
depuis
$746,128
Nous offrons des villas avec des façades en verre, de grands solariums et jardins.La résidence se compose de villas et appartements modernes premium, et dispose d'une piscine extérieure.Achèvement - juin 2024.Caractéristiques des appartements Chaque villa comprend une cuisine avec un salon, …
TRANIO
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$1,75M
Nous offrons des villas lumineuses et confortables avec piscines et jardins.La résidence est décorée d'une rivière naturelle pittoresque.Caractéristiques des appartements Chaque maison comprend un grand salon-salle à manger et une chambre au rez-de-chaussée, et 3 chambres à l'étage supérieur…
TRANIO
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Milas, Turquie
depuis
$425,314
La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'une piscine, d'un parking, d'un service de conciergerie.Installations et équipement dans la maison Cuisine intégréeEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à 15 minutes de l'aéroport de Bodrum et à 30 minutes du centre-ville
TRANIO
Complexe résidentiel Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$192,265
Appartements dans un complexe résidentiel moderne près du lac.Infrastructure du complexe:piscinebar de piscineParccentre de fitnesssaunaterrains de jeux pour tous les âgesZones d'incendie extérieuresCaractéristiques des appartements Le complexe propose des appartements avec 1 ou 2 chambres.E…
TRANIO
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Torba, Turquie
depuis
$718,568
Nous offrons des villas confortables, appartements et appartements duplex avec terrasses.La résidence dispose d'une piscine, d'un sauna, d'un parking, d'un jardin.Caractéristiques des appartements Villas : 2 chambres, une salle de bains principale, un salon, une cuisine, une salle de bains c…
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Gulluk, Turquie
depuis
$1,56M
Nous offrons des villas avec de grands jardins, piscines, parkings, une vue panoramique sur la mer et les montagnes.La résidence dispose d'une plage privée, d'un bar, d'un studio de yoga et de pilates, d'une sécurité, d'un parking.Achèvement - juin 2023.Installations et équipement dans la ma…
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$932,196
Nous proposons des villas élégantes de haute qualité avec piscines intérieures et extérieures, grands jardins, saunas et bains turcs, grandes terrasses et zones de barbecue, vue sur la mer.Caractéristiques des appartements Rez-de-chaussée : un salon, une cuisine, une piscine terrasse.Premier…
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$2,04M
Nous offrons des villas avec piscines, des espaces de salon, des places de parking.Achèvement - 2024.Installations et équipement dans la maison Grandes fenêtresCuisines modernesSystème "Smart Home"Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans un quartier calme et pittoresque
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turquie
depuis
$413,662
Nous proposons des appartements meublés avec terrasses et une vue sur les montagnes.La résidence comprend 4 grandes piscines, un restaurant et un bar.Achèvement - mai 2024.Installations et équipement dans la maison ClimatisationAvantages Revenu locatif élevé garanti.Emplacement et infrastruc…
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Peksimet, Turquie
depuis
$699,147
Nous offrons des villas avec des places de parking.La résidence dispose d'une piscine commune de 220 m2 et d'une plage privée.Installations et équipement dans la maison ClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à distance de marche de la plage
TRANIO
Complexe résidentiel Furnished three bedroom villas on the beach.
Complexe résidentiel Furnished three bedroom villas on the beach.
Complexe résidentiel Furnished three bedroom villas on the beach.
Complexe résidentiel Furnished three bedroom villas on the beach.
Complexe résidentiel Furnished three bedroom villas on the beach.
Complexe résidentiel Furnished three bedroom villas on the beach.
Bodrum, Turquie
depuis
$704,004
Options de finition Аvec finition
Villa en bord de mer de trois chambres à Gumusluk.Entouré de forêts de pins, au bord de la mer d'azur, ce projet exclusif sur une superficie de 72 000 m2 offre une vie au niveau d'un hôtel cinq étoiles.Le projet dispose de 194 villas, chacune d'entre elles est l'incarnation du luxe et du sty…
Smart Home
Complexe résidentiel Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$990,458
Nous proposons des villas avec piscines et parkings.La résidence avec vue sur la mer dispose d'une plage, d'une marina et d'un taxi maritime, d'un restaurant et d'un service de conciergerie, d'une salle de sport, d'une piscine intérieure de 92 m2, d'un club, d'un centre de spa.Emplacement et…
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$308,790
Nouveau projet d'investissement - un complexe résidentiel unique situé à Bodrum à seulement 300 mètres de la mer. Les caractéristiques complexes:appartements entièrement meublés300 mètres de la côtepiscinegaragepanneaux solairesGénérateurWi-FiAvantages Ce projet est idéal pour les loyers d'u…
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Torba, Turquie
depuis
$915,251
Nous offrons des villas avec un grand jardin, une piscine 8 x 4 m avec une cascade, des terrasses, une vue panoramique, un parking extérieur pour 2 voitures.Installations et équipement dans la maison Cuisine moderne avec une îleCheminéeÉclairage LEDClimatisationAppareils intégrésVitres en al…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$524,360
Nous offrons des appartements avec terrasses et une vue panoramique.Certains appartements disposent de piscines privées.La résidence dispose de piscines et d'un bar, d'une piscine intérieure chauffée, d'une salle de sport, d'un sauna, d'une sécurité 24h/24, d'un garage souterrain et d'un par…
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$367,381
Nous offrons des appartements et des villas avec une vue sur la mer.La résidence dispose d'un espace vert, piscines décoratives, sécurité 24h/24 et vidéosurveillance, marche, jogging et pistes cyclables, jetée privée et plage, enfants; terrains de jeux, un mini golf, des zones de yoga et de …
TRANIO
Complexe résidentiel New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$512,917
Nous offrons des villas avec piscines, de grands jardins, vue sur la forêt et le lac, un parking.La résidence dispose d'une plage privée, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipement dans la maison Appareils de cuisine (cuisine, cuis…
TRANIO
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$1,01M
Nous vous proposons une villa avec un jardin et une piscine, une terrasse, un barbecue.Installations et équipement dans la maison Appareils de cuisine (réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge, four, plaque de cuisson intégrée, chauffe-eau électrique)TélévisionClimatisationEmplacement et in…
TRANIO
Complexe résidentiel MONTES BY MISSONI
Complexe résidentiel MONTES BY MISSONI
Complexe résidentiel MONTES BY MISSONI
Complexe résidentiel MONTES BY MISSONI
Complexe résidentiel MONTES BY MISSONI
Complexe résidentiel MONTES BY MISSONI
Kizilagac, Turquie
depuis
$926,436
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Wabi Group
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Milas, Turquie
depuis
$805,023
Le complexe résidentiel de luxe comprend 80 maisons de deux étages et 20 maisons de ville à trois étages. Chaque maison dispose d'un terrain de 175 m2, piscine privée, jardin et parking. Les fenêtres donnent sur le lac. Le complexe possède également un terrain de volley-ball, de basket-ball …
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$681,668
Nous offrons des villas avec piscines de 60 m2.La résidence dispose de deux piscines, des places de parking, une aire de jeux pour enfants, une sécurité 24h/24.Achèvement - mai 2024.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"ClimatisationChauffage au solSystème d'irrigati…
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$553,491
Nous offrons des villas avec terrasses de 15 m2, jardins, vue sur la ville.La résidence dispose d'une piscine commune, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking, d'une sécurité 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité de l'ancienne ville de Ped…
TRANIO
Complexe résidentiel Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Complexe résidentiel Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Complexe résidentiel Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Complexe résidentiel Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Complexe résidentiel Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Complexe résidentiel Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Bodrum, Turquie
depuis
$264,001
Options de finition Аvec finition
Appartements et villas de trois chambres (3+1) de 131,4 m2 dans le complexe Neva Valeron Adabuku.Le complexe se compose de 198 résidences situées sur un terrain de 44 578 m2 à côté d'une forêt de pins dans la région d'Adabuku.Une jetée privée pour les résidents du complexe, transfert à la pl…
Smart Home
Complexe résidentiel Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Gocek, Turquie
depuis
$2,59M
Nous proposons des appartements spacieux avec une vue pittoresque, des terrasses et des balcons français.La résidence dispose d'un grand parc avec des étangs et des cascades, des enfants, des terrains de jeux, des installations sportives, un café, des piscines intérieures et extérieures.Achè…
TRANIO
Complexe résidentiel Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Bodrum, Turquie
depuis
$1,84M
Un projet exclusif qui peut profiter à la fois de la paix et du divertissement. Alors que la verdure environnante offre un aperçu de la nature, l'architecture innovante combine texture moderne et authenticité régionale. Le projet est conçu pour vous faire sentir spécial avec sa plage privée …
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Turgutreis, Turquie
depuis
$387,987
Nous offrons de nouveaux appartements et villas.Chaque villa dispose d'un grand jardin privé. Les appartements au rez-de-chaussée ont également des jardins.La résidence de luxe dispose d'un parking, de piscines communes, d'une plage privée.Installations et équipement dans la maison Climatisa…
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turquie
depuis
$873,933
Nous offrons des villas avec piscines intérieures et extérieures, des jardins spacieux, saunas, jacuzzis et bains turcs, vue pittoresque.Achèvement - 2024.Installations et équipement dans la maison Chauffage au solCheminéeTélévision
TRANIO
Complexe résidentiel Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Dagbelen, Turquie
depuis
$1,85M
Nous offrons des villas confortables et fonctionnelles avec jardins et piscines.Installations et équipement dans la maison Appareils de cuisine intégrés (hob, four, hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle)Produits sanitaires duravitCheminéePorte en acierFenêtres coulissantes en aluminium avec v…
TRANIO
Complexe résidentiel New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$298,452
Nous offrons des villas et des maisons avec des jardins privés.La résidence de style traditionnel comprend un centre commercial, une aire de jeux pour enfants, des sentiers pédestres et jogging, des jardins et des parcs, un lac, une salle de sport et des piscines.Achèvement - décembre 2023.E…
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$345,770
Nous proposons des appartements et des villas avec vue sur les montagnes, les oliveraies et les forêts.La résidence dispose de deux piscines et d'un coin salon, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipement dans la maison Appareils de…
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$718,568
Nous offrons des villas avec des places de parking et une vue sur la mer et la ville.La résidence dispose d'une piscine commune de 60 m2.Installations et équipement dans la maison ClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans le centre de Bodrum
TRANIO
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Dagbelen, Turquie
depuis
$631,563
Nous offrons des appartements avec balcons, terrasses, jardins.La résidence dispose de deux piscines.Installations et équipement dans la maison Appareils de cuisine intégrés (hob, four, hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle)Produits sanitaires duravitFenêtres coulissantes en aluminium avec vo…
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$1,46M
Nous vous proposons une villa meublée de luxe avec une piscine, un coin repas extérieur et un spa avec un sauna et un bain turc.Achèvement - avril 2025.Installations et équipement dans la maison Chauffage au solEmplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé à proximité d…
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$291,311
Nous proposons des villas lumineuses avec vue panoramique et jardins.La résidence dispose d'un centre commercial, de terrains de jeux pour enfants, de sentiers pédestres et de jogging, d'un lac, d'une piscine et d'une salle de sport, de parcs et de jardins.Emplacement et infrastructure à pro…
TRANIO
Complexe résidentiel Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$248,710
La résidence dispose d'une piscine avec un bar, un centre de remise en forme, sécurité.Achèvement - mai 2025.Installations et équipement dans la maison Armoire de cuisine intégréeEmplacement et infrastructure à proximité Plage d'Oludeniz - 10 kmPromenade Fethie - 3 kmAéroport de Dalaman - 60 km
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$349,573
Nous offrons des appartements avec vue sur la mer et la nature, des places de parking, des terrasses ou des jardins.Chaque appartement dispose d'une entrée privée.La résidence dispose d'une piscine de 60 m2.Achèvement - décembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est…
TRANIO
Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Milas, Turquie
depuis
$2,37M
Nous vous proposons des villas spacieuses et confortables avec piscines, jardins et salles à manger en plein air, vue pittoresque sur les collines, oliveraies et la mer, places de parking.Superficie du jardin - de 1 000 m2 à 3 700 m2.Les résidences sont en fait marque Six Senses Residences K…
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$457,625
Nous offrons des villas avec des jardins et une vue panoramique sur le lac.La résidence dispose de deux piscines et d'une plage de sable, d'une piscine pour enfants, de restaurants et de boutiques, d'un centre de remise en forme, d'espaces verts aménagés, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéo…
TRANIO
Complexe résidentiel Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Complexe résidentiel Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Complexe résidentiel Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Complexe résidentiel Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Complexe résidentiel Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Complexe résidentiel Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Bodrum, Turquie
depuis
$2,77M
Options de finition Аvec finition
Résidences et villas duplex luxueuses dans le complexe de luxe Povera Residences & Villas sur la première ligne.Seulement 76 villas et 234 résidences sur un terrain de 150 000 m2.Vue panoramique sur la mer, une plage privée de 1200 mètres de long, service d'hôtel complet au niveau du luxe.Ré…
Smart Home
Complexe résidentiel Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Gulluk, Turquie
depuis
$541,839
Nous offrons des villas avec cheminées et de grands jardins.La résidence dispose d'un espace événementiel, d'un restaurant, de piscines, d'un aquapark, d'un terrain de sport, d'un barbecue, d'une salle de sport, de terrains de jeux pour enfants.Achèvement - mai 2024.Emplacement et infrastruc…
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$427,257
Nous offrons des appartements avec des places de parking.Les appartements au rez-de-chaussée ont des jardins privés.La résidence dispose d'une piscine commune de 270 m2.Installations et équipement dans la maison ClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à…
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$699,147
Nous offrons des villas avec piscines, jardins, terrasses, saunas et bains turcs, salon et barbecue.Caractéristiques des appartements Rez-de-chaussée : une cuisine, un salon avec cheminée et accès à la terrasse de la piscine, une chambre à deux lits avec salle de bains, une chambre double av…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Turquie
depuis
$629,232
Nous offrons de nouveaux appartements de deux types:Appartements avec piscines privées et jardinsappartements avec terrasses au dernier étage.La résidence dispose d'une piscine extérieure et d'un parking.Achèvement - Décembre 2025.Installations et équipement dans la maison Appareils Siemens,…
TRANIO
Complexe résidentiel Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$1,20M
Un projet moderne composé de 20 villas privées avec jardins privés, situé sur un terrain de 11 000 mètres carrés et offrant un environnement très confortable grâce à son emplacement unique. Convient pour la vie toute l'année. Chaque villa dispose d'un parking extérieur pour 1 voiture.Emplace…
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Turquie
depuis
$1,49M
Nous offrons des villas premium avec piscines, jardins, parkings, vue sur la mer.Il y a une sécurité 24 heures sur 24.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"Ébénisterie de cuisineChauffage au solClimatisationSystème d'irrigation automatiqueE…
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Gundogan, Turquie
depuis
$1,69M
Nous offrons des appartements prestigieux avec différents plans et une vue panoramique. Le complexe résidentiel dispose d'un service de conciergerie 24h/24, d'une plage privée de drapeau bleu, d'un restaurant, de terrasses et de jardins, d'un service de nettoyage à sec, d'une aire de jeux po…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Dagbelen, Turquie
depuis
$6,29M
Nous offrons de nouvelles villas de quatre types:Type A (15 pièces). Les villas modernes de 455.60 m2 avec un jardin paysager, des terrasses, une piscine, un parking pour deux voitures.Type B (10 pièces). Les villas de 424,93 m2 avec une vue pittoresque, une piscine, des terrasses, un jardin…
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$2,28M
Nous offrons des villas avec piscines à débordement, jardins, terrasses, maisons d'hôtes, vue panoramique sur la mer et la marina, places de parking.Achèvement - juin 2023.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans la rue principale, à 2 minutes de la marina
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$1,69M
Nous offrons des villas avec jardins, piscines, parkings, vue sur la mer et la nature.La résidence comprend une terrasse, une piscine commune, un barbecue, un sauna et des espaces verts.Installations et équipement dans la maison ClimatisationChauffageAvantages Le rendement attendu est de 4 à…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$873,933
Nous proposons des appartements avec terrasses et une vue panoramique sur le golfe.La résidence dispose d'un garage, d'une sécurité 24h/24, d'un service de conciergerie, de piscines pour enfants et adultes, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un bar de la piscine.Achèvement - mars 2024.Ins…
TRANIO
Complexe résidentiel Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$1,40M
Nous proposons des villas de luxe avec piscines de 38 m2, parkings, jardins.Installations et équipement dans la maison CheminéeClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité Yalikavak est une ville située à 18 km de Bodrum
TRANIO
Complexe résidentiel Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Complexe résidentiel Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Complexe résidentiel Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Complexe résidentiel Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Complexe résidentiel Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Complexe résidentiel Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Milas, Turquie
depuis
$1,49M
Un complexe luxueux et confortable construit sur 72 mille m2 de terrain avec 194 villas. Le projet combine architecture contemporaine et unicité, chaque villa a une vue sur la mer avec 2 grandes terrasses, 4 chambres, 3 salles de bains et un salon spacieux.Le complexe dispose d'un restaurant…
TRANIO
Complexe résidentiel Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Gundogan, Turquie
depuis
$875,681
Nous offrons des villas, maisons de ville et appartements avec vue sur la mer.Les appartements au rez-de-chaussée ont des jardins privés.La résidence dispose d'une piscine commune.Emplacement et infrastructure à proximité Magasins - 5 minutesGare routière - 10 minutesPlage - 5 minutesAéropor…
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Bogazici, Turquie
depuis
$213,628
Nous proposons des appartements et des villas avec vue panoramique sur la mer, le lac et les jardins.La résidence se compose de 132 appartements et 35 villas, et dispose de piscines, espaces verts paysagers, places de parking, un centre commercial, une aire de jeux pour enfants.Emplacement e…
TRANIO
Complexe résidentiel Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$309,518
Nous offrons des appartements avec des places de parking.La résidence dispose d'une piscine commune de 120 m2.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans un quartier prestigieux en bord de mer
TRANIO
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Gulluk, Turquie
depuis
$617,580
Il y a plusieurs villas dans le projet, situé dans la petite ville de pêcheurs de Gulluk. 8 km de l'aéroport de Bodrum/Milas. 40 km de la ville de Bodrum.Chaque maison dispose de piscines, parkings, terrasses pour la détente, salon et cuisine, 2-4 chambres, 2-3 salles de bains. Certains ont …
TRANIO
Complexe résidentiel Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$990,458
Nous offrons des appartements avec des aménagements différents, Chaque maison dispose d'une piscine privée.La résidence dispose d'un quai et d'une plage, d'un restaurant et d'un concierge, d'une salle de sport, d'une piscine intérieure de 92 m2, d'un taxi maritime, d'aires de divertissement …
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$1,75M
Nous offrons des villas avec jardins et piscines, dépendances, garages et places de parking.Achèvement - 2024.Installations et équipement dans la maison ClimatisationChauffage au solCuisine intégrée avec cuisinière Franke, four et hotteÉbénisterie de cuisineEmplacement et infrastructure à pr…
TRANIO
