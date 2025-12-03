  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Çekmeköy
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
88
Izmir
14
Alanya
4
Immeuble Cekmekoy Istanbul Homes Project
Immeuble Cekmekoy Istanbul Homes Project
Cekmekoy, Turquie
depuis
$74,716
Why this property؟ The project area is one of the finest and quietest areas of the Anatolian side for those looking to live away from the hustle and bustle. Live in the heart of the forest in luxurious healthy homes that combine the advantages of the city and the charm of nature. The ho…
Binaa Investment
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turquie
depuis
$1,65M
Le projet comporte:piscine privéebalconsSystème "Smart Home"vue pittoresquejardins aménagéssécurité et surveillance vidéoterritoire vert clôturéstationnementInstallations et équipement dans la maison ParquetChauffage au solEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à p…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turquie
depuis
$186,532
La résidence se compose de 2 bâtiments résidentiels (9 et 13 étages) et un centre d'affaires, et dispose d'un centre de remise en forme, jardins paysagés, une cuisine d'été, gazeboes et une aire de jeux pour enfants.Achèvement - décembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité Autorou…
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Complexe résidentiel Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Cekmekoy, Turquie
depuis
$458,620
Le projet est à distance de marche de la station de métro et des magasins.Il y a 13 blocs avec des appartements et 60% d'espace paysager sur le site.Appartements spacieux avec 1-4 chambres et balcons.Le projet comprend un grand parc, un centre commercial, des écoles, des cafés et des restaur…
TRANIO
Complexe résidentiel New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Cekmekoy, Turquie
depuis
$1,19M
Nous vous proposons un complexe de première classe de villas spacieuses. Chaque villa dispose d'une piscine privée, d'un grand espace vert et d'un parking. Dans le territoire fermé il y a des terrains de jeux, un court de tennis, un terrain de basket, des aires de loisirs et de marche.Emplac…
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turquie
depuis
$1,93M
Le complexe se compose de 12 villas avec piscines et terrasses.Le projet comporte:sécurité et surveillance vidéozone verte paysagèrestationnementInstallations et équipement dans la maison ParquetChauffage au solEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité des…
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turquie
depuis
$452,651
Il y a plus que des maisons dans ce complexe. Il ya des jardins luxuriants, des enfants joyeux, balcons de terrasse spacieuse pour se détendre avec plaisir, et beaucoup plus. Il n'y a que 342 familles, nature et bonheur. Dans les maisons de hauteur basse, vos portes s'ouvrent au jardin, terr…
TRANIO
Complexe résidentiel New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turquie
depuis
$352,752
Le projet comporte:piscinecentre de fitnesscafézone commerçanteAchèvement - Décembre 2025.Emplacement et infrastructure à proximité Aéroport d'Istanbul - 35 minutesAéroport de Sabiha Gosen - 25 minutes15 Pont Temmuz - 25 minutesTunnel Eurasie - 25 minutes
TRANIO
Complexe résidentiel LUXURY apartments surrounded by nature.
Complexe résidentiel LUXURY apartments surrounded by nature.
Kuveyt Turk Bank Chekmekoy branch, Turquie
depuis
$403,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Le complexe résidentiel LUXURY CLASS est situé dans une partie prestigieuse d'Istanbul sur le côté asiatique du Bosphore dans la région de Cekmekoy, entouré de forêt et de nature, idéal pour la vie en famille et des vacances reposantes.Sur le territoire du complexe de luxe, jardins, piscines…
Smart Home
