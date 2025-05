Complexe résidentiel Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey

Complexe résidentiel moderne dans une zone développée, entouré par la nature. Vert sans fin, voies navigables, jardin intérieur dans la cour, paysage unique, architecture respectueuse de la nature. Un lac bleu profond au cœur de la forêt.

Le projet comprend: appartements, aire de jeux pour enfants, centre de remise en forme, piscines, espace de stationnement, terrain de basket-ball, court de tennis, sentiers pédestres et piste de jogging.

Systèmes de vidéosurveillance et d'isolation thermique installés.

Emplacement et infrastructure à proximité

Beykoz, la région la plus verte d'Istanbul, possède des espaces de vie fascinants. Avec sa vie de boutique et sa nature unique, c'est le quartier le plus paisible de la ville. Tous les habitants d'Istanbul veulent aller à Beykoz pour un environnement paisible. Ici, vous pouvez vivre dans la nature sans quitter la ville, et atteindre votre lieu de travail sans perdre de temps.

Ce projet est un point de jonction du côté européen et asiatique et offre un accès facile aux centres d'affaires. Il se trouve à 2,5 km du pont FSM et à 11 km du pont Bosporus. En outre, il est possible d'atteindre le côté européen en 8 minutes avec le ferry qui part toutes les 15 minutes.

Accès facile aux routes principales, ponts, grands centres commerciaux, cafés flambant neufs, restaurants gastronomiques, boutiques, centres sportifs et équipements éducatifs.