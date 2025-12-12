  1. Realting.com
Complexe résidentiel Historical Sea SideApartments
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$473,310
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 16
Agence
EOS Turkey Property
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$1,02M
Le projet comprenait des travaux de restauration de bâtiments historiques utilisant des méthodes de restauration de calibre mondial. Les anciens bâtiments industriels du XIXe siècle ont été convertis pour être utilisés par les résidents de ce projet moderne. La circulation est dirigée sous t…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$238,761
Élevant la qualité de vie avec des opportunités illimitées et des privilèges uniques, Tenet Topkapi Prime ouvre les portes à une exceptionnelle.Caractéristiquespiscine extérieuresalon du cielzones de co-travailcentre de fitnesssaunajardinsalle de jeucinéma extérieurService de conciergeriemin…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
TekceTekce
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$348,428
Options de finition Аvec finition
Thanks to its convenient location in Istanbul, along with the city's historic district, Zeytinburnu is one of the most attractive areas for real estate investors. The complex is being built on a 94,000 m² area, with 35,000 m² of green landscaping. It consists of 17 residential and 3 comme…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$2,15M
Le projet donnera un exemple global dans des domaines tels que la restauration adéquate des bâtiments historiques avec une approche architecturale contemporaine.Le complexe résidentiel dispose de 76 appartements, 36 appartements loft, 3 boutiques, piscine intérieure, espace spa, aire de jeux…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$328,296
La résidence dispose d'un terrain de football, de terrains de basket-ball et de tennis, d'un centre de fitness, d'une aire de jeux pour enfants, d'un café et d'un restaurant, d'un espace vert, d'un kiosque, d'un barbecue, d'une piscine, d'un centre de fitness, d'un sauna et d'un bain turc, d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Topkapi Residence
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$439,461
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 15
Agence
EOS Turkey Property
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$344,214
Le projet a une conception innovante et une construction de qualité et comprend des espaces de vie visant à s'intégrer à la nature et à l'harmonie. Les 3 750 m2 d'espaces verts et de paysages vous permettront de respirer profondément loin de la congestion de la métropole, en vous laissant se…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$791,891
Nous offrons des appartements avec de grands balcons et des places de parking.Les appartements au rez-de-chaussée ont des jardins privés et des terrasses spacieuses.La résidence dispose d'une piscine intérieure, d'un cinéma, d'une salle de sport, d'une salle de jeux, d'un bain turc et d'un h…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Exclusive from our company! Luxurious apartments in the Zeytinburnu area.
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$299,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Exclusif !A vendre : appartements de deux chambres (2+1) et trois chambres (3+1) avec vue sur la mer.Le projet est situé dans le quartier de Zeytinburnu à proximité de l'autoroute, le métro et les stations de métro Marmaray Zeytinburnu, à proximité est le centre commercial Marmara Forum, ain…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and green area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$387,987
La résidence dispose d'une piscine, de zones vertes, d'une salle de sport, d'un terrain de basketball et d'un terrain de football, d'un sauna, d'une sécurité 24h/24, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking couvert.Achèvement - Décembre 2025.Installations et équipement dans la maison Sy…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$435,821
La résidence dispose d'un grand espace vert paysagé, d'une piscine intérieure, d'un centre de fitness, d'un sauna et d'un bain turc, d'une aire de jeux pour enfants.Achèvement - Mars 2025.Emplacement et infrastructure à proximité Hôpital - 750 mètresMétrobus - 850 mètresStation de métro - 1,…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
, Turquie
depuis
$490,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Appartement de trois chambres (3+1) d'une superficie de 141,5 m2 avec vue sur la mer est à vendre.Le projet est situé dans la région de Zeytinburnu à proximité de l'autoroute, le métro et les stations de métro Marmaray Zeytinburnu, à proximité est le centre commercial Marmara Forum, ainsi qu…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Immeuble Appartements Spacieux Avec Vue sur Mer à Istanbul Zeytinburnu
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$962,724
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 16
Appartements Spacieux en Bord de Mer avec Balcons à Istanbul Zeytinburnu Les appartements sont situés dans le quartier Zeytinburnu d'Istanbul. Le quartier de Zeytinburnu a toujours été l'un des quartiers préférés d'Istanbul, grâce à sa situation au bord de la mer de Marmara. Les appartements…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$1,07M
Nous offrons des appartements avec des places de parking dans un complexe d'élite sur le bord de mer.La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, d'un garage et d'un parking, de terrains de basket et de tennis, d'un centre de fitness, d'un sauna, d'un bain turc, d'une salle d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in Zeytinburnu area.
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$300,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Le projet qui monte à Zeytinburnu, l'une des zones uniques d'Istanbul, offre une option idéale pour ceux qui recherchent le confort et le luxe de la vie moderne.Ce projet, construit sur un grand terrain de 17.929 m2, comprend un total de 467 appartements avec des aménagements et 15 zones com…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a spa center 5 minutes away from the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$321,521
Le bâtiment moderne de 13 étages se compose de 73 appartements avec 2-3 chambres.Caractéristiques:balconsfinition de luxevue sur la mer et la villeréceptionSalle de sportchemins de randonnéeSécurité 24 heures sur 24piscine à débordementcentre de spaParking intérieurAchèvement - janvier 2026.…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$649,487
Le projet comprend des appartements résidentiels, des piscines pour enfants et adultes, un hammam, un sauna, un centre de remise en forme, des terrains de sport, des sentiers pédestres, des pistes de jogging, des terrains de jeux, une sécurité 24h/24 avec surveillance vidéo et un espace de s…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements Spacieux Avec Vue sur Mer à Istanbul Zeytinburnu
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$1,94M
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 16
Appartements Spacieux en Bord de Mer avec Balcons à Istanbul Zeytinburnu Les appartements sont situés dans le quartier Zeytinburnu d'Istanbul. Le quartier de Zeytinburnu a toujours été l'un des quartiers préférés d'Istanbul, grâce à sa situation au bord de la mer de Marmara. Les appartements…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$841,025
Nous offrons des appartements spacieux.La résidence dispose d'espaces verts, d'une piscine intérieure, de terrains de basketball et de terrains de football, d'aires de marche, d'un centre de remise en forme, d'un spa et d'un bain turc, d'une aire de jeux pour enfants, d'un café.Achèvement - …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel White Topkapı Residence
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$531,007
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 15
Agence
EOS Turkey Property
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of home offices with around-the-clock security on E-5 Highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$472,549
Nous offrons des bureaux à domicile modernes et fonctionnels.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'un espace vert, d'un parking.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"Panneaux solairesEmplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 3 minutesArrêt …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements Spacieux Avec Vue sur Mer à Istanbul Zeytinburnu
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$1,00M
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 16
Appartements Spacieux en Bord de Mer avec Balcons à Istanbul Zeytinburnu Les appartements sont situés dans le quartier Zeytinburnu d'Istanbul. Le quartier de Zeytinburnu a toujours été l'un des quartiers préférés d'Istanbul, grâce à sa situation au bord de la mer de Marmara. Les appartements…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$510,351
Ce projet exceptionnel se distingue par son architecture horizontale moderne et son design d'intérieur. Plus qu'une maison, ce complexe promet une atmosphère joyeuse pour une vie de famille heureuse. Le complexe offre une large gamme d'aménagements d'appartements de 1+1 à 3+1, adaptés à diff…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$440,485
Les bâtiments résidentiels, un centre d'affaires, une rue avec des cafés, des restaurants et un centre de shopping et de divertissement, un hôtel et un centre de santé seront construits dans le nouveau quartier résidentiel. De nombreux espaces verts pour la marche et les loisirs seront équip…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$299,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 13
Exclusivité de notre entreprise !A vendre : appartement de deux chambres (2+1) d'une superficie de 92,5 m2 et appartement de trois chambres (3+1) d'une superficie de 142 m2.Le projet est situé dans la région de Zeytinburnu à proximité de l'autoroute, le métro et les stations de métro Marmara…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
