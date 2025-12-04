  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Région de Marmara
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Beylikduzu
49
Kagithane
38
Sariyer
34
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Modern Finance Center Towers
Complexe résidentiel Modern Finance Center Towers
Complexe résidentiel Modern Finance Center Towers
Complexe résidentiel Modern Finance Center Towers
Complexe résidentiel Modern Finance Center Towers
Afficher tout Complexe résidentiel Modern Finance Center Towers
Complexe résidentiel Modern Finance Center Towers
Atasehir, Turquie
depuis
$533,941
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 49
A new mix-use life concept raises next to Istanbul Finance Center in "REAL" Ataşehir now with governmental guarantee!!! Now, Istanbul International Finance Center is builded by Turkish Government as mega project in Atasehir. There will host  100.000  people from Turkish Central Bank & all…
Agence
EOS Turkey Property
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$507,367
La résidence dispose d'une terrasse, d'une piscine, d'un sauna et d'un centre de fitness, d'un cinéma, d'une salle de conférence, d'une aire de jeux pour enfants, d'une sécurité, d'un espace vert, d'un parking.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"Emplacement et infr…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
depuis
$1,39M
Nouveau complexe résidentiel dans la zone d'élite de Kadikoy sur le côté anatolien d'Istanbul avec des manoirs et des bâtiments modernes de grande hauteur.Le complexe propose des appartements de différentes configurations 2+1, 3+1, 4+1 allant de 117 m2 à 350 m2.Équipements : piscine extérieu…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
OneOne
Immeuble Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Immeuble Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Immeuble Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Immeuble Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Immeuble Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Afficher tout Immeuble Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Immeuble Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Besiktas, Turquie
depuis
$160,582
Why this property؟ It is a luxury project with beautiful views of the sea, lake, and city. It is in a privileged geographical location close to the bus and Metrobus stations. The compound area is of the most important real estate investment areas in Turkey. It meets the requirements of T…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound
Immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound
Immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound
Immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound
Immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound
Immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound
Avcilar, Turquie
depuis
$218,105
Surface 85 m²
1 objet immobilier 1
Why this property؟ The project is located within the municipality of Avcilar. It is characterized by a pleasing sea view and wide green areas. There are integrated social and entertainment facilities and services. Its location is near several universities, hospitals and schools, both Arab a…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
85.0
160,000
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$512,963
La résidence dispose d'une sécurité, d'un sauna, d'un hammam et d'un bain turc, d'un parking, d'une salle de sport.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé près d'un hôpital, à 5 minutes d'une station de métro et à 25 minutes de l'aéroport
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Kagithane Apartment Complex
Immeuble Istanbul Kagithane Apartment Complex
Immeuble Istanbul Kagithane Apartment Complex
Immeuble Istanbul Kagithane Apartment Complex
Immeuble Istanbul Kagithane Apartment Complex
Afficher tout Immeuble Istanbul Kagithane Apartment Complex
Immeuble Istanbul Kagithane Apartment Complex
Kagithane, Turquie
depuis
$129,076
Why this property؟ Small apartments in Istanbul for sale with easy payment plans. Adjacent to one of the most famous commercial streets in Istanbul. A central location near the main transportation hubs in the city. Suitable for those looking for a quiet residence in the lap of nature. Surro…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Sariyer, Turquie
depuis
$502,393
Le concept d'une maison de campagne dans le centre-ville de l'un des développeurs les plus fiables en Turquie!Nous offrons un appartement avec vue sur la forêt de Belgrade, des jardins sur le toit et de grandes terrasses dans un projet unique qui donne la possibilité de vivre dans une maison…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquie
depuis
$248,710
La résidence dispose de gymnases et de terrains de sport en plein air, d'un garage, d'une sécurité 24h/24 et d'un service de conciergerie.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"ClimatisationChauffage au solEmplacement et infrastructure à pro…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$328,296
La résidence dispose d'un terrain de football, de terrains de basket-ball et de tennis, d'un centre de fitness, d'une aire de jeux pour enfants, d'un café et d'un restaurant, d'un espace vert, d'un kiosque, d'un barbecue, d'une piscine, d'un centre de fitness, d'un sauna et d'un bain turc, d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Afficher tout Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Bakirkoy, Turquie
depuis
$1,24M
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 20
Appartements Prêts à Emménager En Projet avec Vue sur Mer à Istanbul Bakırköy Les appartements sont situés dans un projet au centre du littoral du district de Bakırköy. Bakırköy est l'un des districts résidentiels les plus anciens de la rive européenne d'Istanbul. Les lignes de transport imp…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$664,751
Nous offrons des appartements prestigieux avec des terrasses bien entretenues et des places de parking.La résidence dispose d'une piscine, de terrains de jeux pour enfants, de gymnases, d'un système de sécurité 24h/24, d'un parking couvert, de zones vertes paysagées.Installations et équipeme…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Zeray Güneşi
Complexe résidentiel Zeray Güneşi
Complexe résidentiel Zeray Güneşi
Complexe résidentiel Zeray Güneşi
Complexe résidentiel Zeray Güneşi
Afficher tout Complexe résidentiel Zeray Güneşi
Complexe résidentiel Zeray Güneşi
Basiskele, Turquie
depuis
$154,411
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Adding value to life in the most precious districts of Kocaeli, Zeray is once again opening a valuable place in the heart of Başiskele. In Zeray Güneşi, the lower floors are garden duplex, 1st and 2nd floors are regular apartments and the upper floors are roof duplexes; in addition to 1+1, 2…
Développeur
Zeray Construction Inc
Laisser une demande
Complexe résidentiel New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Besiktas, Turquie
depuis
$1,23M
Nous offrons des appartements avec de grands jardins, terrasses, vues pittoresques od Bosphorus, la ville et un environnement verdoyant.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'une piscine intérieure, d'un salon, de chemins de randonnée, d'une salle de sport, d'un bain turc et d'un hamm…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Afficher tout Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Turquie
depuis
$133,309
Why this property؟ The project is in the middle of the most significant urban development and real estate investment projects that characterize Beylikduzu. It is adjacent to the "Valley of Life" park, Istanbul's largest park, which makes it a destination for those wishing to invest in real …
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Fatih, Turquie
depuis
$738,591
Le nouveau complexe résidentiel se compose de 118 appartements avec 1, 2 et 3 chambres. Les appartements ont de grandes fenêtres et de hauts plafonds, donc il y aura toujours beaucoup de soleil. Le complexe offre à ses résidents un centre de remise en forme, une piscine, 8 boutiques, un park…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Maltepe Istanbul Apartments Project
Immeuble Maltepe Istanbul Apartments Project
Immeuble Maltepe Istanbul Apartments Project
Immeuble Maltepe Istanbul Apartments Project
Immeuble Maltepe Istanbul Apartments Project
Afficher tout Immeuble Maltepe Istanbul Apartments Project
Immeuble Maltepe Istanbul Apartments Project
Maltepe, Turquie
depuis
$469,883
Why this property؟ Luxurious apartments overlook the Marmara Sea and the beautiful nature of the Princess Islands. Close to the sea, the highway, the metro station, and other transport lines. It comprises a large shopping mall, in addition to many facilities and services. It is an ideal inv…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Excellent location read to move in apartments
Complexe résidentiel Excellent location read to move in apartments
Complexe résidentiel Excellent location read to move in apartments
Complexe résidentiel Excellent location read to move in apartments
Complexe résidentiel Excellent location read to move in apartments
Afficher tout Complexe résidentiel Excellent location read to move in apartments
Complexe résidentiel Excellent location read to move in apartments
Fatih, Turquie
depuis
$225,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Surface 55 m²
1 objet immobilier 1
Les appartements sont disponibles dans un bloc prêt avec une option de plan de paiement et sont prêts à déménager!L'emplacement est excellent, étant à proximité de plusieurs grandes universités privées, centres commerciaux, les transports en commun, et à seulement 10 minutes en voiture du ce…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
55.0
225,000
Agence
NWS INVEST
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Afficher tout Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Umraniye, Turquie
depuis
$271,510
Why this property؟ Here you can enjoy the most beautiful sights and monuments, as well as the charming nature of the Anatolian side of Istanbul. It is near the Bosphorus, the E-80 international road, and the TEM highway. A comfortable and lively life with health and sports facilities, luxur…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$719,888
Le projet se compose de 2 blocs - 142 appartements + 7 villas, d'une superficie totale de 24500 m2. Services aux résidents:Sécurité 24/7Système de surveillance vidéoconciergeSalle de sportSpa : sauna et hammamaire de jeux extérieurePiscines extérieures/intérieureschemins de randonnée dans le…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$571,037
La résidence dispose d'une piscine intérieure, d'un centre de remise en forme, d'un bain à vapeur, d'un sauna et d'un bain turc, d'un café, de boutiques et de restaurants, de salles de conférence, d'une salle de jeux pour enfants et d'une aire de jeux, de sécurité, de services d'hôtel.Achève…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$403,268
Nous offrons des appartements médicaux meublés et des appartements de luxe avec des places de parking et des magasins.La résidence comprend des magasins, des cafés et des restaurants, des salons et des terrains de sport, une sécurité 24h/24, un garage.Le complexe résidentiel sera destiné aux…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquie
depuis
$798,192
Nous offrons des appartements avec différents aménagements.La résidence dispose d'un grand parc, d'un parking, d'un centre de spa, d'une piscine, d'une aire de jeux pour enfants, d'un court de tennis, de salons.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé à proximité d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$805,819
Nous offrons des villas avec des jardins et des places de parking.Caractéristiquespiscine intérieureBain turc et saunaSalle de sportsalle d ' activitépiscine extérieureaire de jeux pour enfantsEmplacement et infrastructure à proximité Prestige MALL – 4 minutesCentre commercial d'Istanbul – 1…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Afficher tout Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Umraniye, Turquie
depuis
$350,000
Options de finition Аvec finition
Vérifiez la disponibilité et le coût des appartements avec nos spécialistes.Le projet est situé sur une superficie de 13.000 m2, le complexe se compose de 6 blocs résidentiels, un total de 343 appartements de différents aménagements de 1 + 1 à 3 + 1, avec une superficie de 74 m2 à 174 m2.Le …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquie
depuis
$633,977
Le projet est un complexe résidentiel de 3 bâtiments séparés avec des appartements. En outre, le projet comprend différents équipements et infrastructures: piscines intérieures et extérieures, espace fitness extérieur, terrasses de bains de soleil, centre de fitness, sauna, ping-pong, aire d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$1,12M
Nous offrons des maisons de ville avec jardins et garages pour 2 voitures.La résidence dispose d'un centre de fitness et d'un sauna, yoga et pilates.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"AscenseurEmplacement et infrastructure à proximité Be…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Cekmekoy Istanbul Homes Project
Immeuble Cekmekoy Istanbul Homes Project
Immeuble Cekmekoy Istanbul Homes Project
Immeuble Cekmekoy Istanbul Homes Project
Immeuble Cekmekoy Istanbul Homes Project
Afficher tout Immeuble Cekmekoy Istanbul Homes Project
Immeuble Cekmekoy Istanbul Homes Project
Cekmekoy, Turquie
depuis
$74,716
Why this property؟ The project area is one of the finest and quietest areas of the Anatolian side for those looking to live away from the hustle and bustle. Live in the heart of the forest in luxurious healthy homes that combine the advantages of the city and the charm of nature. The ho…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$762,882
Nous offrons des appartements avec de grandes fenêtres et vue sur la mer.La résidence dispose d'une piscine extérieure, d'un hammam, d'un sauna, de salles de massage, de centres de fitness, de boutiques, de restaurants et de cafés.Achèvement - juillet 2025.Emplacement et infrastructure à pro…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turquie
depuis
$461,605
Nous proposons des appartements de luxe dans une résidence avec garage et sécurité 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située juste à côté de l'autoroute E-5, dans le centre d'Istanbul, à seulement 1 minute d'une école, un centre commercial, un hôpital, un parc,…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Immeuble Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Immeuble Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Immeuble Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Immeuble Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Afficher tout Immeuble Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Immeuble Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Kagithane, Turquie
depuis
$91,482
Why this property؟ Hotel apartments in Istanbul for sale in the center of transportation hubs. The project is located near sports, arts, shopping, and entertainment centers. Modern architecture, technical infrastructure, and safe earthquake-resistant construction. 5-star hotel apartments in…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turquie
depuis
$2,11M
Le complexe aura un lobby confortable, une zone de loisirs, des piscines extérieures, des sentiers pédestres et cyclables, une aire de jeux pour enfants (jusqu'à 4 ans), un SPA avec des zones séparées pour les hommes et les femmes (cloakrooms, douches, bain turc, sauna, hammam, salles de mas…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments from the leading developer of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments from the leading developer of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments from the leading developer of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments from the leading developer of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments from the leading developer of Istanbul.
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments from the leading developer of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments from the leading developer of Istanbul.
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$240,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Un projet de logement prestigieux développé par SìNPAŞ GYO.Le projet couvre une grande superficie de 30 000 m2 et a un paysage luxuriant de 18 420 m2.Le projet se compose de 11 bâtiments ou blocs résidentiels d'une hauteur de 7 étages, 540 appartements à vendre avec des aménagements de 1 + 1…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Immeuble Basin Express Istanbul Apartments Project
Immeuble Basin Express Istanbul Apartments Project
Immeuble Basin Express Istanbul Apartments Project
Immeuble Basin Express Istanbul Apartments Project
Immeuble Basin Express Istanbul Apartments Project
Afficher tout Immeuble Basin Express Istanbul Apartments Project
Immeuble Basin Express Istanbul Apartments Project
Besiktas, Turquie
depuis
$94,295
Why this property؟ It is one of the most important residential and investment projects on the European side of Istanbul. It is located on the strategic Basin Express road, that links the TEM and E5 highways. The rapid growth in real estate prices in the region makes the project a golden opp…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complexe résidentiel 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complexe résidentiel 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complexe résidentiel 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complexe résidentiel 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Afficher tout Complexe résidentiel 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complexe résidentiel 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Beylikduzu, Turquie
depuis
$250,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Surface 140–240 m²
4 objets immobiliers 4
Le projet est situé dans l'un des environnements de vie agréables, paisibles et calmes de Beylikdüzü. Des unités bien conçues avec une vue imprenable sur la mer et de magnifiques espaces verts intégrés à la nature. Les matériaux de construction les plus récents et de la plus haute qualité …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
140.0
250,000
Apartment 3 chambres
195.0 – 240.0
385,000 – 500,000
Apartment 4 chambres
210.0
425,000
Agence
Mehal Group
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Kadikoy Apartments Project
Immeuble Istanbul Kadikoy Apartments Project
Immeuble Istanbul Kadikoy Apartments Project
Immeuble Istanbul Kadikoy Apartments Project
Immeuble Istanbul Kadikoy Apartments Project
Afficher tout Immeuble Istanbul Kadikoy Apartments Project
Immeuble Istanbul Kadikoy Apartments Project
Kadikoy, Turquie
depuis
$214,028
Why this property؟ The compound is within an investment zone witnesses rapid development in infrastructure projects. It has apartments with charming views of the city and Camlica Hill, the most prominent feature of the Anatolian side. It is close to Haydarpasha Train Station, Sabiha Interna…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Sisli, Turquie
depuis
$658,981
Nous proposons des appartements de luxe avec 1-3 chambres. Certains appartements ont des jardins privés.CaractéristiquespiscineParking intérieuraire de jeux pour enfantsterrains de sportAchèvement - Juin 2025.Emplacement et infrastructure à proximité Vous pouvez marcher jusqu'aux centres com…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Afficher tout Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Basaksehir, Turquie
depuis
$180,667
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 15
Agence
EOS Turkey Property
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquie
depuis
$310,688
La résidence dispose d'un petit centre d'affaires avec des magasins, des bureaux, des cafés et des restaurants, une salle de sport, sécurité, sentiers pédestres, un sauna et un hammam, un espace vert, une piscine intérieure, une aire de jeux pour enfants.Achèvement - octobre 2023.Emplacement…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$594,903
Nous proposons des appartements avec de grandes terrasses et une vue sur le Bosphore.La résidence dispose de piscines intérieures, d'un hammam et d'un sauna, d'un centre de fitness et d'un studio de pilates, de sentiers pédestres et de jogging, de jardins.Achèvement - septembre 2023.Emplacem…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$189,019
Nous proposons des appartements avec vue sur la mer et les îles Prince.La résidence dispose d'un centre sportif moderne, d'une piscine extérieure, d'un bain turc, d'un sauna et de hammams, d'un terrain de basketball et d'une aire de jeux pour enfants, d'une sécurité 24h/24 et d'un service de…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Ispartakule Istanbul Apartments Project
Immeuble Ispartakule Istanbul Apartments Project
Immeuble Ispartakule Istanbul Apartments Project
Immeuble Ispartakule Istanbul Apartments Project
Immeuble Ispartakule Istanbul Apartments Project
Afficher tout Immeuble Ispartakule Istanbul Apartments Project
Immeuble Ispartakule Istanbul Apartments Project
Avcilar, Turquie
depuis
$283,434
Why this property؟ Its location in Ispartakule, the newest district of Bahcesehir, is considered one of the most attractive areas for investors. An area served by the most important transport routes, the TEM and E5 highways, and the new metro station. It is close to Turkey's largest medical…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Immeuble PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Immeuble PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Immeuble PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Immeuble PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Immeuble PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Afficher tout Immeuble PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Immeuble PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Sisli, Turquie
depuis
$453,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Projet situé dans quatre blocs, est plein de ville. Conçu avec une architecture intemporelle, les options d'appartements amènent vos rêves au centre. Notre projet se compose d'appartements simples 1+1 2+1 3+1 et d'appartements duplex 2+1 3+1 4+1. Pour ceux qui ont une vie professionnelle…
Agence
Mehal Group
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Immeuble Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Immeuble Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Immeuble Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Immeuble Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Afficher tout Immeuble Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Immeuble Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Besiktas, Turquie
depuis
$79,435
Why this property؟ Architectural designs that represent the harmony of the architectural approach with the landscape of Istanbul. Experience a new feeling inside an enclosed nature reserve. The project is located within a strategic area that overlooks main roads. Ready and suitable for inve…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$441,708
Le projet entouré par l'aménagement paysager naturel est un design moderne et écologique d'espace de vie composé de 177 maisons de ville. Toutes les maisons offrent des intérieurs élégants, un aménagement paysager élégant et un élément personnel de la nature. Chaque maison de ville est conçu…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
depuis
$542,882
Nous offrons des appartements avec différents aménagements dans une résidence moderne et confortable
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$512,963
La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, des espaces verts avec des sentiers pédestres, des terrains de jeux pour enfants, une piscine intérieure, un sauna et un bain turc, un parking, une salle de sport, des terrains de sport.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Istanbul
Immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Istanbul
Immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Istanbul
Immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Istanbul
Immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Istanbul
Afficher tout Immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Istanbul
Immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Istanbul
Maltepe, Turquie
depuis
$579,217
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 14
Appartements à vendre dans un complexe à quelques pas du métro à Maltepe Maltepe, situé sur la rive asiatique d'Istanbul, est un quartier côtier réputé pour ses vues imprenables sur la mer et les Îles des Princes, visibles depuis de nombreux points de vue. Le quartier offre un style de vie a…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$444,569
Le projet comprend 453 appartements et 47 unités commerciales. Il y a un choix entre différentes mises en page. Appartements avec 1-4 chambres.En plus des appartements, le projet a un accès complet à toutes les commodités: piscines, sauna, bain turc, salle de sport, terrains de sport, cafés,…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Afficher tout Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Sisli, Turquie
depuis
$501,290
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements dans un projet de logement complet à Şişli, Istanbul Ce projet complet est situé à Şişli, l'un des quartiers les plus développés de la partie européenne d'Istanbul. Le quartier est l'un des meilleurs en termes de valeur foncière à Istanbul. Il connaît une forte circulation piéto…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Complexe résidentiel Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Complexe résidentiel Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Complexe résidentiel Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Complexe résidentiel Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Afficher tout Complexe résidentiel Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Complexe résidentiel Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
, Turquie
depuis
$418,000
Options de finition Аvec finition
Ce projet est situé dans le quartier de Bagcilar, à proximité de la station de métro Yenimahalle, centres commerciaux, écoles, universités et hôpitaux.Le complexe est construit sur un terrain de 49 000 m2, dont 65% d'espace vert, se compose de 17 blocs, un total de 754 appartements avec des …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Immeuble Topkapi Istanbul Apartment Compound
Immeuble Topkapi Istanbul Apartment Compound
Immeuble Topkapi Istanbul Apartment Compound
Immeuble Topkapi Istanbul Apartment Compound
Immeuble Topkapi Istanbul Apartment Compound
Afficher tout Immeuble Topkapi Istanbul Apartment Compound
Immeuble Topkapi Istanbul Apartment Compound
Eyupsultan, Turquie
depuis
$435,394
Why this property؟ Apartments for sale in Topkapi Istanbul, which exudes the fragrance of history and civilization. It is within a central location next to a network of main transport lines in the city of the two continents. The architecture is intertwined with nature, with an interior view…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Maslak Apartment Compound
Immeuble Istanbul Maslak Apartment Compound
Immeuble Istanbul Maslak Apartment Compound
Immeuble Istanbul Maslak Apartment Compound
Immeuble Istanbul Maslak Apartment Compound
Afficher tout Immeuble Istanbul Maslak Apartment Compound
Immeuble Istanbul Maslak Apartment Compound
Sariyer, Turquie
depuis
$720,561
Pourquoi cette propriété Le projet Istanbul Maslak Apartments est situé dans les zones les plus importantes de la ville, avec une valeur d'investissement croissante, et une destination préférée pour les investisseurs. Ce projet respecte les conditions de citoyenneté turque, disponibles avec…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$371,664
Complexe résidentiel dans l'une des plus grandes municipalités, ancienne, historique et centrale, à Eyup Sultan, près de la Corne d'Or.Titre d'acte prêt, adapté à la citoyenneté turque, sans frais d'acte de titre.27 blocs, chaque bloc a 10 étages, les types d'appartements vont de 1+1 à 5+1, …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Afficher tout Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Beylikduzu, Turquie
depuis
$134,532
Why this property؟ For its proximity to the main roads, transport lines, and express transportation, ensuring easy navigation. The compound apartments enjoy panoramic views of the Marmara Sea and the surrounding green spaces. Title deeds are delivered directly upon completion of the purchas…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquie
depuis
$229,807
Nous offrons des appartements confortables uniques.La résidence comprend une rue commerçante, des restaurants et des cafés, des espaces verts aménagés, une piscine intérieure, une aire de jeux pour enfants, un parking couvert, une salle de sport, une sécurité 24h/24 et une vidéosurveillance.…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$186,035
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique.La résidence dispose d'un espace vert avec des sentiers pédestres, un centre de remise en forme, une piscine.Achèvement - juin 2024.Installations et équipement dans la maison Cuisine intégréeEmplacement et infrastructure à proximité La p…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Gaziosmanpasa, Turquie
depuis
$398,051
La résidence dispose d'un parking, d'une salle de sport, d'un bain turc et d'un sauna, d'une aire de jeux pour enfants, d'une piscine, d'un jardin et d'une sécurité 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 100 mètresRoute E-5 - 3,5 kmMaslak - 10 minutesNouvel aérop…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Sisli, Turquie
depuis
$912,340
Nous offrons des appartements avec différents aménagements.La résidence se compose de 62 appartements, 99 bureaux, un hôtel de 146 chambres, un centre commercial. Ici vous trouverez un parking pour 600 voitures, 54 magasins, 18 cafés et restaurants.Avantages Caractéristique unique - le (-3) …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Immeuble Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Immeuble Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Immeuble Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Immeuble Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Afficher tout Immeuble Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Immeuble Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Gaziosmanpasa, Turquie
depuis
$49,532
Why this property؟ The project location is distinctive in the center of Gaziosmanpasa, as it is one of the most beautiful regions in Istanbul, which is witnessing continuous growth and development. The project is surrounded by shopping centers and malls, besides its proximity to several tou…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments near the historical center of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments near the historical center of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments near the historical center of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments near the historical center of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments near the historical center of Istanbul.
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments near the historical center of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments near the historical center of Istanbul.
Fatih, Turquie
depuis
$329,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Le complexe est situé près du centre historique d'Istanbul, avec une vue unique sur la Corne d'Or, a de larges blocs et zones sociales, un design moderne qui s'intègre organiquement dans la silhouette emblématique de la ville.Le projet a une superficie totale de 31 536 m2, dont 15 000 m2 son…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Pendik, Turquie
depuis
$339,240
Nous proposons des appartements avec vue sur la mer, la marina et la nature environnante.La résidence comprend des piscines ornementales, des gymnases, des pelouses, des terrains de jeux pour enfants, un étang, des terrains de sport, un jardin de roses et un verger, un coin salon, un sauna e…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Zeray Mahal Kartepe
Complexe résidentiel Zeray Mahal Kartepe
Complexe résidentiel Zeray Mahal Kartepe
Complexe résidentiel Zeray Mahal Kartepe
Complexe résidentiel Zeray Mahal Kartepe
Complexe résidentiel Zeray Mahal Kartepe
Sarimese Mahallesi, Turquie
depuis
$148,582
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 4
Our project consists of 15 blocks and 309 flats on an area of 30.000 m2 in Kartepe district of Kocaeli.There are garden floor, mezzanine and terrace duplex apartment options from 1+1 to 4+1. Our site has a 24/7 security system and common areas as an indoor and outdoor swimming pool, sauna, T…
Développeur
Zeray Construction Inc
Laisser une demande
Complexe résidentiel Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Complexe résidentiel Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Complexe résidentiel Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Complexe résidentiel Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Complexe résidentiel Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Afficher tout Complexe résidentiel Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Complexe résidentiel Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$220,000
Options de finition Аvec finition
La vidéo de l'appartement sera envoyée sur demande.Nous vous présentons un complexe résidentiel dans la région de Buyukcekmece près de la mer.Le complexe résidentiel est construit sur une superficie de 2.863 m2, se compose de quatre blocs, un total de 74 appartements, avec des aménagements d…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$440,485
Les bâtiments résidentiels, un centre d'affaires, une rue avec des cafés, des restaurants et un centre de shopping et de divertissement, un hôtel et un centre de santé seront construits dans le nouveau quartier résidentiel. De nombreux espaces verts pour la marche et les loisirs seront équip…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$1,17M
Nous offrons des appartements avec des places de parking.La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, d'une piscine pour enfants et d'une aire de jeux, d'un centre de fitness et d'un studio de pilates, de cafés et de restaurants, de sentiers pédestres et de jogging, d'un saun…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquie
depuis
$583,970
Le projet est situé dans le quartier prometteur et en développement de Beyoglu. Malgré l'emplacement central du complexe, l'atmosphère pour les résidents est calme et calme.Conçu par le célèbre architecte Han Tumertekin, lauréat du prix Aga Khan. Le complexe résidentiel allie style tradition…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Complexe résidentiel LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Complexe résidentiel LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Complexe résidentiel LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Complexe résidentiel LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Afficher tout Complexe résidentiel LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Complexe résidentiel LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Uskudar, Turquie
depuis
$752,419
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Veuillez contacter nos spécialistes pour vérifier la disponibilité et le coût des appartements.Le complexe résidentiel haut de gamme est situé dans la partie centrale prestigieuse d'Istanbul sur le côté asiatique du Bosphore, idéal pour la vie familiale et des vacances reposantes.Le complexe…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquie
depuis
$197,874
La résidence dispose de grands espaces communautaires pour une vie confortable et sûre:aire de jeux pour enfantsterrain sportifmagasinsrestaurants et cafésSalles de réunionpiscineespace spasaunacentre de fitnesszone verte avec gazeboesgarageEmplacement et infrastructure à proximité Station d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$1,74M
Le complexe dispose de riches espaces sociaux conçus avec l'attention des plus beaux détails pour 95 familles distinguées, où vous pouvez faire des souvenirs agréables.piscine intérieuresaunabain à vapeurSalle de fitnesssalle multifonctionnellepiscine extérieureEspace barbecueterrains de spo…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$1,19M
Un nouveau complexe résidentiel dans le style de villas côtières surplombant le Bosphore. Les appartements sont finis en qualité de luxe, chaque appartement dispose d'une salle de stockage et des places dans le garage souterrain.Sur le territoire du complexe résidentiel sera situé: un café, …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$203,942
Appartements meublés de type hôtel avec un retour garanti de 7% pour 3 ans. Deux bâtiments de 17 étages se composent de 167 appartements avec disposition 1+1, 2+1, 3+1, duplex.La résidence dispose d'une piscine extérieure, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un bain à vapeur, d'une salle d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquie
depuis
$395,010
Le projet comporte:zones verteschemins de randonnéepistes cyclablesgazebospiscines ornementalescentre de fitnessBain turcBillardstennis de tableSalle de sportpiscine intérieure3 terrains de jeux pour enfantscourt de tennis2 terrains de footballterrains de volleyball et de basketballstationne…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Aksemsettin Bulvari, Turquie
depuis
$193,993
Caractéristiques:Jardins paysagers lushSentiers de jogging et de marcheAires de jeux et espaces ouverts pour les activités familialesPiscines en cascade et éléments d'eau décoratifsEspaces sûrs et communs pour une expérience confortableEspaces sociaux pour activités polyvalentes et de loisir…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Zeray Effect Kartepe
Complexe résidentiel Zeray Effect Kartepe
Complexe résidentiel Zeray Effect Kartepe
Complexe résidentiel Zeray Effect Kartepe
Complexe résidentiel Zeray Effect Kartepe
Sarimese Mahallesi, Turquie
depuis
$160,108
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Our project is 4 blocks, 130 flats and 35 commercial units on 12.500 m2 area in Kartepe, Kocaeli. There are loft, terrace duplex, garden floor, and mezzanine apartment types starting from 1+1 to 4+1.There is a 24/7 security system in our project. In addition, common areas include a pond, in…
Développeur
Zeray Construction Inc
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$261,799
Chaque rêve mérite une chance. Parfois, la vie devient telle que même les rêves sont éclipsés par elle. Composée d'un total de 227 appartements et créant une différence par son emplacement unique, des équipements sociaux complets et de nombreux privilèges, la résidence vous permet de vivre v…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Besiktas, Turquie
depuis
$917,241
Nous offrons des appartements modernes avec balcon.Certains appartements disposent de piscines privées.La résidence dispose d'un parking, d'une salle de sport, d'une sécurité 24h/24.Achèvement - mars 2026.Emplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 2 minutesStation de métro …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$499,409
L'infrastructure complexe:150 unités commerciales le long du périmètre et dans le cadre du projetGymnasePiscine extérieureTerrain de tennis et de basketballAires de jeux pour enfantsZone verteStationnement souterrainSécurité 24 heures sur 24Installations et équipement dans la maison Armoires…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$467,574
Nous proposons des appartements avec balcon et une vue sur la forêt de Belgrade.La résidence dispose de jardins paysagers, piscines intérieures et extérieures, terrains de jeux pour enfants, étangs ornementaux, un parking, une sécurité 24h/24, un sauna et un bain turc, un studio de pilates, …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$456,691
Nous offrons des appartements de luxe avec saunas et hammams.Certains appartements disposent de jardins privés et de piscines.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, de piscines intérieures et extérieures, de terrains de jeux pour enfants, d'étangs, de salons, d'un centre de fitness, de …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquie
depuis
$557,109
La résidence se distingue comme un projet distingué offrant toutes les commodités de la vie moderne dans le quartier dynamique et prestigieux de Beşiktaş d'Istanbul. Développé par Babacan Yapı, ce projet devrait être achevé en décembre 2026. Situé dans l'un des quartiers les plus recherchés …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Ready to move toTHE CENTER OF THE CITY suitable for turkish citizenship
Complexe résidentiel Ready to move toTHE CENTER OF THE CITY suitable for turkish citizenship
95 IBB Bagcilar Cuneyt Arkin Yuksekogrenim Erkek Ogrenci Yurdu, Turquie
depuis
$300,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 12
SPECIALLY DESIGNED FOR THE COMFORT OF YOUR FAMILY Offering a unique quality with its architectural details, Avrupa Konutları Yenimahalle maximizes your quality of life with its comfort-oriented structure, peaceful landscaping and useful interior design. The project includes 754 apartme…
Agence
Right way Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquie
depuis
$328,296
La résidence dispose de grands espaces verts, une piscine extérieure, un parking, une aire de jeux pour enfants, un système de sécurité.Achèvement - septembre 2023.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé à proximité de toutes les infrastructures nécessaires, à 3 m…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Immeuble Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Immeuble Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Immeuble Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Immeuble Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Afficher tout Immeuble Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Immeuble Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Besiktas, Turquie
depuis
$147,802
Why this property؟ As it satisfies the optimal investment conditions, next to the Basin Express Road and Istanbul Canal. It guarantees that you will get Turkish citizenship and live comfortably in Istanbul. Provides installment sale options with direct handover of title deeds. A great oppor…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Topkapi Residence
Complexe résidentiel Topkapi Residence
Complexe résidentiel Topkapi Residence
Complexe résidentiel Topkapi Residence
Complexe résidentiel Topkapi Residence
Afficher tout Complexe résidentiel Topkapi Residence
Complexe résidentiel Topkapi Residence
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$439,461
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 15
Agence
EOS Turkey Property
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$711,310
Nous offrons des appartements d'une, deux et trois chambres: des petits appartements aux appartements spacieux et uniques.Le complexe résidentiel se compose de deux bâtiments avec 70 appartements de luxe, 7 boutiques exclusives, un centre de remise en forme.Emplacement et infrastructure à pr…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Ottoman Railway Retro Lofts
Complexe résidentiel Ottoman Railway Retro Lofts
Complexe résidentiel Ottoman Railway Retro Lofts
Complexe résidentiel Ottoman Railway Retro Lofts
Complexe résidentiel Ottoman Railway Retro Lofts
Afficher tout Complexe résidentiel Ottoman Railway Retro Lofts
Complexe résidentiel Ottoman Railway Retro Lofts
Fatih, Turquie
depuis
$1,81M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Have you ever had a house as 150 years old factory? Do you want to smell the soul of history before sleep? Do you think its only possible in movies or netflix? I think you dont have idea what can be possible in Istanbul. The old railway maintanence station renovated for the investors who …
Agence
EOS Turkey Property
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$149,226
Le complexe est le plus grand et le plus prestigieux projet urbain de la région, une harmonie parfaite de vie verte et de confort urbain moderne. Réparti sur 15 000 m2 de terrain, avec 70% dédié à l'espace vert, le projet dispose de 442 unités résidentielles et 40 unités commerciales dans 9 …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$255,176
Nous offrons des appartements avec vue sur la mer et le lac.La résidence dispose d'une salle de sport, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking.Achèvement - décembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 3 minutesStation de métro - 5 minutesAéroport d'Istanbu…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Basin Express Istanbul Apartment Compound
Immeuble Basin Express Istanbul Apartment Compound
Immeuble Basin Express Istanbul Apartment Compound
Immeuble Basin Express Istanbul Apartment Compound
Immeuble Basin Express Istanbul Apartment Compound
Afficher tout Immeuble Basin Express Istanbul Apartment Compound
Immeuble Basin Express Istanbul Apartment Compound
Besiktas, Turquie
depuis
$141,070
Why this property؟ It is on Basin Express Road, the backbone of investments in Istanbul. Metro stations are located on both sides of the compound from the north and south. It is an investment opportunity next to Ataturk International Airport and the World Trade Center. It is an integrated c…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Afficher tout Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Besiktas, Turquie
depuis
$463,727
Why this property؟ It is the title for luxury and excellence, with a direct view of the Marmara Sea near the Bosphorus, with a government guarantee and under the supervision of the municipality of Istanbul.It is one of the best residential neighborhoods in Istanbul; due to its distinct facil…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Afficher tout Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Merkez Caddesi, Turquie
depuis
$439,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Veuillez contacter nos spécialistes pour connaître la disponibilité et les prix des appartements.Notre projet est situé dans le quartier de Sisli, l'un des quartiers les plus populaires d'Istanbul.Le projet est situé sur une superficie de 6 058 m2 et comprend 1 127 appartements, avec des amé…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Immeuble Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Immeuble Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Immeuble Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Immeuble Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Afficher tout Immeuble Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Immeuble Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Beylikduzu, Turquie
depuis
$226,438
Why this property؟ A sea residence project in Beylikduzu, the new suburb of Istanbul, is located near the beautiful beach, which has many restaurants, cafes, and shopping centers.  Compared to other regions in Istanbul, Beylikduzu is of higher quality, more organized, and modern regardin…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Afficher tout Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Ordu Caddesi, Turquie
depuis
$450,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Pour les investisseurs:Revenu locatif garanti de 7 % par an - à partir de 31 500 USD par an.Cette condition est initialement précisée dans le contrat d'achat et de vente et fait partie intégrante du contrat.Cela signifie que vous ne perdrez pas l'argent investi en aucune circonstance, et vot…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Afficher tout Complexe résidentiel Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Kartal, Turquie
depuis
$249,188
Encompassant 2 281 appartements, offrant une vue panoramique sur la mer et les îles Princes, le complexe crée une fusion unique entre esthétique et confort :Duplex de jardin: Parfait pour ceux qui souhaitent vivre en harmonie avec la nature.Maisons de ville: Conçu pour ceux qui désirent des …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$812,783
Convient pour la citoyenneté et le permis de séjour.Ce complexe familial accueillant comprend des appartements et des duplex avec 2-6 chambres, jardin et terrasses. Dans le bâtiment il y a une piscine, sauna, hammam, salle de sport.Situé dans une zone écologique à côté de la colline de Camli…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey