Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe

Sécurisez votre avenir avec un investissement de premier ordre sur la Riviera turque - Vivez au paradis et gagnez un revenu stable en euros !

Découvrez l’Exquisite Residence, un développement de charme haut de gamme situé à seulement 900 mètres de la célèbre plage d’Incekum à Avsallar, Alanya.

Parfaitement conçu pour les investisseurs et les personnes à la recherche d’un style de vie, ce projet combine une vie luxueuse, des rendements locatifs élevés et une gestion à service complet.



✔️ Revenu locatif annuel garanti à 9 % – contrat notarié pour une sécurité maximale

✔️ Seulement 15 unités exclusives – atmosphère de boutique privée et élégante

✔️ 6 jours par semaine de navette gratuite pour la plage et une fois par semaine pour le marché local

✔️ Service de location entièrement géré inclus – Airbnb, Booking.com, FeWo-direkt

✔️ Options de paiement flexibles – Euro, Bitcoin ou Or acceptés

✔️ 5 % de réduction pour le paiement initial intégral



À propos de la propriété :

1+1 Appartement (2 pièces)

• Environ 52 m² de surface habitable

• Salon et cuisine spacieux et décloisonnés

• Une chambre élégante

• Salle de bains design moderne

• Grand balcon avec lumière naturelle et vue partielle sur la mer

• Chauffage par le sol dans toutes les pièces – confort maximal même en hiver

• Système de maison intelligente – contrôlez les lumières, la climatisation et la sécurité à distance

• Finitions haut de gamme : tuiles haut de gamme, fenêtres en aluminium, porte d’entrée blindée



Commodités de la résidence :

• Piscine extérieure avec terrasse ensoleillée

• Sauna et hammam pour la détente

• Salle de sport moderne

• Aire de jeux pour enfants

• Jardins paysagers et coin salon BBQ

• Service de navette privée vers la plage et le marché local

• Service de sécurité 24h/24 et 7j/7 et vidéosurveillance

• Accès par ascenseur à tous les étages



Options de paiement flexibles :

Option 1 :

• 20 % d’acompte à la signature du contrat

• 80 % de mensualités sans intérêt jusqu’en septembre 2025

Option 2 :

• Mise de fonds de 30 %

• 70 % de mensualités sans intérêt jusqu’en septembre 2025

Option 3 :

• Mise de fonds de 40 %

• Solde restant en 3 versements égaux jusqu’en septembre 2025

★ 5 % de réduction pour le paiement intégral en espèces

✔️ Paiements possibles en Euro, Bitcoin ou Gold



Pourquoi investir à Alanya ?

9 % de revenus locatifs garantis en euros – rendements stables et sûrs

Locations entièrement gérées – pas de soucis pour le propriétaire

Marché immobilier en plein essor – fort potentiel de plus-value du capital

Beau climat méditerranéen et style de vie

Un luxe abordable par rapport à l’Espagne et à la Grèce

Contrats juridiquement garantis selon le droit allemand et turc

Assistance personnelle de notre bureau de Berlin





Conclusion:

Investissez intelligemment - possédez un appartement de luxe à Alanya et assurez-vous un revenu locatif garanti de 9 % en euros !

Demandez votre exposé dès aujourd’hui et assurez votre avenir avec un investissement méditerranéen sans souci !