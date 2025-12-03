  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Bakırköy
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
88
Izmir
14
Alanya
4
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Afficher tout Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Bakirkoy, Turquie
depuis
$1,24M
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 20
Appartements Prêts à Emménager En Projet avec Vue sur Mer à Istanbul Bakırköy Les appartements sont situés dans un projet au centre du littoral du district de Bakırköy. Bakırköy est l'un des districts résidentiels les plus anciens de la rive européenne d'Istanbul. Les lignes de transport imp…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turquie
depuis
$461,605
Nous proposons des appartements de luxe dans une résidence avec garage et sécurité 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située juste à côté de l'autoroute E-5, dans le centre d'Istanbul, à seulement 1 minute d'une école, un centre commercial, un hôpital, un parc,…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turquie
depuis
$2,11M
Le complexe aura un lobby confortable, une zone de loisirs, des piscines extérieures, des sentiers pédestres et cyclables, une aire de jeux pour enfants (jusqu'à 4 ans), un SPA avec des zones séparées pour les hommes et les femmes (cloakrooms, douches, bain turc, sauna, hammam, salles de mas…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
John TaylorJohn Taylor
Complexe résidentiel Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turquie
depuis
$676,490
Nous proposons des appartements avec une vue panoramique sur la mer et la ville, des places de parking et des magasins.La résidence dispose d'un hôtel de luxe, d'un jardin, de piscines pour enfants et adultes, d'une aire de jeux pour enfants, d'un centre de fitness, de courts de tennis et de…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Complexe résidentiel PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Complexe résidentiel PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Complexe résidentiel PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Complexe résidentiel PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Afficher tout Complexe résidentiel PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Complexe résidentiel PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Bakirkoy, Turquie
depuis
$365,000
Options de finition Аvec finition
1+1 apartment, total area 137 m², net area 88.6 m² Also for sale are apartments with two (2+1), three (3+1), four (4+1) and five (5+1) bedrooms. Videos of the apartment and complex are available upon request. The complex stretches along the famous Bakirkoy coastline, where extensive…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Afficher tout Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Bakirkoy, Turquie
depuis
$932,795
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 20
Appartements Prêts à Emménager En Projet avec Vue sur Mer à Istanbul Bakırköy Les appartements sont situés dans un projet au centre du littoral du district de Bakırköy. Bakırköy est l'un des districts résidentiels les plus anciens de la rive européenne d'Istanbul. Les lignes de transport imp…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Afficher tout Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Bakirkoy, Turquie
depuis
$2,03M
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 20
Appartements Prêts à Emménager En Projet avec Vue sur Mer à Istanbul Bakırköy Les appartements sont situés dans un projet au centre du littoral du district de Bakırköy. Bakırköy est l'un des districts résidentiels les plus anciens de la rive européenne d'Istanbul. Les lignes de transport imp…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turquie
depuis
$390,971
La résidence dispose d'un système de sécurité et d'une vue sur la mer et la ville.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans l'une des zones les plus prestigieuses de la ville, près de la côte de la mer de Maramara.Maslak - 15 kmTaksim - 25 kmMétrobus - 200 mètres…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turquie
depuis
$827,581
Nous offrons des appartements de luxe avec différents aménagements. Chaque appartement dispose d'une terrasse spacieuse, d'une vue sur la mer et des places de parking.La résidence en bord de mer se compose de quatre bâtiments et dispose d'un beau jardin paysagé, service de taxi nautique, ser…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Afficher tout Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Bakirkoy, Turquie
depuis
$2,49M
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 20
Appartements Prêts à Emménager En Projet avec Vue sur Mer à Istanbul Bakırköy Les appartements sont situés dans un projet au centre du littoral du district de Bakırköy. Bakırköy est l'un des districts résidentiels les plus anciens de la rive européenne d'Istanbul. Les lignes de transport imp…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turquie
depuis
$994,838
Intégrée à un méga yacht marina, la résidence utilise des éléments modernes de design, de larges espaces ouverts, des places et un aménagement paysager pour créer un style de vie marin.Cette conception urbaine multicouche et multiprogrammée sur les rives de la mer de Marmara bénéficiera non …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Afficher tout Immeuble Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Bakirkoy, Turquie
depuis
$458,631
Why this property؟ Luxury apartments for sale in Bakirkoy Istanbul, on the coastal strip of the Marmara Sea, on the European side of Istanbul. Within a residential project, surrounded by the most beautiful tourist and amusement attractions in Istanbul, where the most significant tourist att…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Bakirkoy, Turquie
depuis
$440,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Surface 72 m²
1 objet immobilier 1
⚫️ Nous continuons à servir nos précieux clients avec nos 20 ans d'expérience. ℹ️ Nous vous accompagnons et vous servons 👇 🛋 Lors de l'achat d'un appartement, 🇹🇷 Demande de - 🪪 « Permis de séjour » 🇹🇷 Demande de - 🪪 « Citoyenneté » 🏦 Ouverture d'un compte bancaire 💳 📍 Nous opérons da…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
72.0
440,000
Agence
Mehal Group
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller