Muratpasa, Turquie

Le complexe est une collection de 16 villas premium dans le style moderne. Situées sur une colline, ces élégantes maisons ouvrent une vue imprenable sur la ville et la mer Méditerranée.Les villas de luxe avec 3+1 et 6+1 plans seront sur des parcelles spacieuses avec des superficies de 560 m2…