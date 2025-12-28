  1. Realting.com
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Muratpasa, Turquie
depuis
$130,879
L'année de construction 2023
Le Cruise Collection est situé dans la zone de développement d'Antalya, Altintash. Des constructions à grande échelle sont prévues dans la région avec le développement de toutes les infrastructures nécessaires, ce qui en fera un "nouveau centre d'Antalya". Les appartements ont des finitions…
Développeur
TURKREALT
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$123,061
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Appartements avec vue sur la mer et la piscine dans un complexe hôtelier à Demirtaş, Alanya Demirtaş, où se situent ces appartements de luxe, est un quartier prisé d'Alanya, réputé pour ses infrastructures, ses belles plages et ses sentiers de randonnée. Demirtaş se distingue par ses projets…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Muratpasa, Turquie
depuis
$318,707
L'année de construction 2026
Appartements élégants dans un complexe résidentiel à seulement 200 m de la plage de Kargıcak, Alanya Alanya est une région côtière offrant un niveau de vie élevé, développée dans les domaines de l'immobilier, de la construction, du tourisme et du commerce. Kargıcak, située à l'est d'Alanya, …
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$536,012
Nous offrons des appartements avec des places de parking dans le garage.La résidence dispose d'un espace vert, d'une piscine extérieure de 600 m2 et d'une piscine pour enfants de 55 m2, d'un garage souterrain, d'une salle de fitness, d'un sauna, d'une aire de jeux pour enfants, d'une sécurit…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$301,088
La résidence dispose de piscines, gymnases, terrains de sport, un sauna et un hammam, un cinéma, un parking souterrain, un jardin paysagé, des terrains de jeux pour enfants.Achèvement - Décembre 2025.Installations et équipement dans la maison ClimatisationArmoire de cuisine intégréeAppareils…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Muratpasa, Turquie
depuis
$1,24M
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 10
Appartements en lotissement avec parking fermé et piscine commune dans le quartier de Gençlik Le projet est situé dans le quartier de Gençlik à Muratpaşa, l'un des quartiers centraux et prestigieux d'Antalya. Ce quartier se distingue par sa proximité avec la plage et des zones de loisirs clé…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$314,616
La résidence dispose d'une sécurité 24h/24 et d'une surveillance vidéo, un grand parking.Achèvement - juillet 2024.Installations et équipement dans la maison InterphoneCuisine équipéeÉbénisterie de cuisine Siemens (hob, four, hotte)Climatisation dans chaque chambreEmplacement et infrastructu…
Agence
TRANIO
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Muratpasa, Turquie
depuis
$202,626
L'année de construction 2026
Appartements Avec de Riches Activités Sociales à Alanya İncekum İncekum, abritant de nombreuses beautés naturelles d'Antalya Alanya, se distingue comme l'un des endroits les plus appréciés du district avec sa nature magnifique et sa mer propre. Okurcalar continue de se développer rapidement …
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Muratpasa, Turquie
depuis
$765,198
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 12
Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue sur la Montagne et la Mer à Mahmutlar Mahmutlar attire l'attention des investisseurs et de ceux qui la considère comme une résidence d'été avec ses plages naturelles et ses lieux touristiques. Les immobiliers à vendre à Alanya sont à proximité des cafés, d…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Muratpasa, Turquie
depuis
$251,497
L'année de construction 2026
Appartements élégants dans un complexe résidentiel à seulement 200 m de la plage de Kargıcak, Alanya Alanya est une région côtière offrant un niveau de vie élevé, développée dans les domaines de l'immobilier, de la construction, du tourisme et du commerce. Kargıcak, située à l'est d'Alanya, …
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Muratpasa, Turquie
depuis
$1,14M
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 10
Vivez pleinement votre vie dans les appartements de luxe du projet Luviya à Antalya Ces appartements de luxe sont situés dans le quartier de Topçular à Muratpaşa. Grâce à sa proximité avec le boulevard Termesos, le quartier est facilement accessible et demeure un pôle d'attraction pour ceux …
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$256,354
ANTA Home Neon est une résidence lumineuse et moderne. Les appartements, équipements amd société de gestion - tout est soigneusement pensé ici pour fournir la demande croissante de location à court et à long terme.Caractéristiquesgarage souterrainterritoire fermécentre de fitnessmagasin, caf…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Muratpasa, Turquie
depuis
$221,396
Un projet résidentiel haut de gamme situé sur le premier littoral de la pittoresque région de Kestel. Ce complexe unique est conçu pour ceux qui rêvent de se réveiller au son des vagues et de profiter d'une vue imprenable sur la mer depuis leurs fenêtres.Le complexe se compose d'un bloc uniq…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$198,092
Le projet est un complexe de hauteur basse dans le centre-ville, donnant sur la mer Méditerranée. Le complexe dispose de spacieux appartements de 1-2 chambres avec accès à la piscine. Le projet comprend également 3 magasins à proximité.Installations et équipement dans la maison Équipements e…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$291,311
L'infrastructure complexe:piscine extérieureaire de jeux pour enfantsEspace salonEspace barbecuestationnementSalle de jeux pour enfantscentre de fitnessjacuzzisaunalobbyInstallations et équipement dans la maison Ébénisterie de cuisineDouble vitragePorte en acierEmplacement et infrastructure …
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements avec vue sur la mer dans le centre de Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements avec vue sur la mer dans le centre de Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements avec vue sur la mer dans le centre de Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements avec vue sur la mer dans le centre de Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements avec vue sur la mer dans le centre de Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements avec vue sur la mer dans le centre de Mahmutlar, Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$141,267
L'année de construction 2024
Appartements à vendre dans un complexe avec piscine, proche de toutes les commodités à Mahmutlar, Alanya Mahmutlar, quartier en plein essor d'Alanya, est très prisé des locaux comme des étrangers, pour y résider et y passer des vacances. Connu pour ses marques renommées, ses larges sentiers …
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$301,798
La belle résidence dispose d'un jardin paysagé, de piscines pour enfants et adultes, d'un centre de fitness extérieur, d'espaces barbecue, de sécurité, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un bain à vapeur, d'un salon, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking.Achèvement - 21/09/2023.Em…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$822,882
L'année de construction 2026
Appartements à vendre dans un complexe en bord de mer à Mahmutlar, Alanya La région de Mahmutlar, réputée pour être la destination de vacances d'Alanya, a connu une croissance et un développement rapides ces derniers temps. Grâce à ses services de qualité, elle est devenue le premier choix d…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Muratpasa, Turquie
depuis
$775,874
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 10
Vivez pleinement votre vie dans les appartements de luxe du projet Luviya à Antalya Ces appartements de luxe sont situés dans le quartier de Topçular à Muratpaşa. Grâce à sa proximité avec le boulevard Termesos, le quartier est facilement accessible et demeure un pôle d'attraction pour ceux …
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$320,442
Le complexe haut de gamme élégant et pensé est créé pour ceux qui apprécient le luxe et sont habitués à la vie régulière.Le projet comporte:jardin tropical avec pelousesEspaces barbecuepiscine panoramiquevue panoramique sur la mer et les montagnesAchèvement - mai 2025.Emplacement et infrastr…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$241,206
La résidence dispose d'un garage et d'un parking, de piscines intérieures et extérieures, de courts de tennis et de basket-ball, d'une salle de fitness, d'un spa (sauna, bain à vapeur), d'une salle de conférence et d'une bibliothèque, d'un aquapark, d'un café et d'un bar, d'un barbecue, d'un…
Agence
TRANIO
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Muratpasa, Turquie
depuis
$319,751
L'année de construction 2026
Appartements Avec de Riches Activités Sociales à Alanya İncekum İncekum, abritant de nombreuses beautés naturelles d'Antalya Alanya, se distingue comme l'un des endroits les plus appréciés du district avec sa nature magnifique et sa mer propre. Okurcalar continue de se développer rapidement …
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$446,682
Nous offrons des appartements avec vue sur la mer, les montagnes et la vallée.La résidence dispose d'un jardin paysager et d'une piscine, d'une salle de fitness, d'un sauna, d'un parking souterrain, d'une sécurité 24h/24.Achèvement - 30/03/24.Installations et équipement dans la maison Chauff…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$499,890
La résidence dispose d'un jardin, d'un coin salon et d'un barbecue, d'une aire de jeux pour enfants, d'une piscine intérieure, d'un bain à vapeur, d'un sauna et d'une salle de massage, d'une salle de sport.Caractéristiques des appartements Ébénisterie de cuisineComptoir en granitSol carreléE…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$217,901
Le projet compte 15 appartements et 2 magasins. L'infrastructure du projet comprend: piscine, aire de jeux, parking extérieur, gazebo et barbecue, sauna, jacuzzi, fitness, hall d'entrée et réception.Emplacement et infrastructure à proximité Ce projet est situé dans la province d'Antalya, mun…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Immeuble Appartements à vendre dans un parking fermé à Muratpaşa
Muratpasa, Turquie
depuis
$1,53M
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 10
Appartements en lotissement avec parking fermé et piscine commune dans le quartier de Gençlik Le projet est situé dans le quartier de Gençlik à Muratpaşa, l'un des quartiers centraux et prestigieux d'Antalya. Ce quartier se distingue par sa proximité avec la plage et des zones de loisirs clé…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$229,889
L'année de construction 2026
Appartements avec Vue sur la Mer et les Montagnes Dans une Résidence à Kargicak Alanya Kargicak est un quartier en plein développement d'Alanya, Antalya. Avec son atmosphère sociale et ses options de divertissement, Kargicak est un quartier confortable et de grande qualité. Grâce au nombre c…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$1,11M
Le complexe résidentiel se compose de 5 bâtiments avec 16 appartements.Chaque appartement dispose d'une terrasse de 60 m2 ou d'un studio de 25 m2.Les terrasses seront équipées d'une cuisine d'été, d'un jacuzzi, d'un jardin d'hiver, d'un barbecue.Les studios seront équipés d'une armoire de cu…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Muratpasa, Turquie
depuis
$146,298
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Appartements Avec Plan de Paiement Dans le Centre des Commodités à Antalya Muratpasa Les appartements sont situés dans le quartier Sinan, dans le quartier Muratpasa d'Antalya. Le quartier Sinan est en train de devenir une nouvelle étoile montante d'Antalya, avec les nombreux projets de rénov…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$268,006
La résidence dispose d'un parking intérieur, d'une piscine extérieure, d'une salle de fitness, d'un centre de spa (sauna, hammam, hammam, hammam, salle de sel, salle de massage), de terrains de jeux pour enfants, d'une plage privée, d'une vidéosurveillance 24h/24, d'un service de conciergeri…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$335,510
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Appartements avec vue sur la mer et la piscine dans un complexe hôtelier à Demirtaş, Alanya Demirtaş, où se situent ces appartements de luxe, est un quartier prisé d'Alanya, réputé pour ses infrastructures, ses belles plages et ses sentiers de randonnée. Demirtaş se distingue par ses projets…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Muratpasa, Turquie
depuis
$197,792
L'année de construction 2026
Immobiliers avec Vue Panoramique sur la Mer Dans un Projet Exceptionnel à Alanya Kestel Les immobiliers élégants sont situés à Kestel Alanya. Kestel est une région en développement qui offre de nombreuses commodités. On y trouve des sentiers de randonnée, des restaurants, des cafés et bien d…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$256,354
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer.La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures avec jacuzzi, une piscine pour enfants, un centre de fitness, un sauna, un bain à vapeur et une salle de massage, des salles de jeux, un café, des zones de barbecue, …
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$195,518
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Appartements avec vue sur la mer et la piscine dans un complexe hôtelier à Demirtaş, Alanya Demirtaş, où se situent ces appartements de luxe, est un quartier prisé d'Alanya, réputé pour ses infrastructures, ses belles plages et ses sentiers de randonnée. Demirtaş se distingue par ses projets…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$322,773
La résidence dispose d'un garage et d'un parking, de piscines intérieures et extérieures, d'une salle de fitness, d'un centre de spa (sauna, hammam, hammam, hammam, hammam, salle de sel, salle de massage), d'une salle de conférence et d'une bibliothèque, d'un bar, d'un barbecue, d'un mini-cl…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$93,220
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer et les montagnes.La résidence dispose d'un spa, d'une piscine extérieure avec toboggans, d'une piscine intérieure et d'une piscine pour enfants, d'un parking, d'un espace barbecue avec pergolas, d'une sécurité 24h/24 et d'une …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$131,090
Le projet se compose de 63 appartements dans un bloc. Le projet est à Demirtas, le centre touristique le plus populaire d'Alanya, à 1000 mètres de la mer.Le projet a 9 étages et appartements avec 1-4 chambres.Installations et équipement dans la maison Caractéristiques intérieures du bâtiment…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Muratpasa, Turquie
depuis
$309,669
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 10
Vivez pleinement votre vie dans les appartements de luxe du projet Luviya à Antalya Ces appartements de luxe sont situés dans le quartier de Topçular à Muratpaşa. Grâce à sa proximité avec le boulevard Termesos, le quartier est facilement accessible et demeure un pôle d'attraction pour ceux …
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Muratpasa, Turquie
depuis
$311,965
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 12
Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue sur la Montagne et la Mer à Mahmutlar Mahmutlar attire l'attention des investisseurs et de ceux qui la considère comme une résidence d'été avec ses plages naturelles et ses lieux touristiques. Les immobiliers à vendre à Alanya sont à proximité des cafés, d…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$399,925
Nous offrons des appartements avec terrasses.La résidence dispose d'un parking couvert, d'une piscine, d'un jardin, d'un système de sécurité, d'un centre de remise en forme, d'un sauna, de gazeboes.Achèvement - avril 2024.Installations et équipement dans la maison ClimatisationTélévision par…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$224,271
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Appartements avec vue sur la mer et la piscine dans un complexe hôtelier à Demirtaş, Alanya Demirtaş, où se situent ces appartements de luxe, est un quartier prisé d'Alanya, réputé pour ses infrastructures, ses belles plages et ses sentiers de randonnée. Demirtaş se distingue par ses projets…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$332,095
La résidence dispose d'un garage et d'un parking, de piscines intérieures et extérieures, d'une salle de fitness, d'un centre de spa (sauna, hammam, hammam, hammam, salle de sel, salle de massage), d'une salle de conférence et d'une bibliothèque, d'un bar, d'un barbecue, d'un mini-club, d'un…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$589,162
L'année de construction 2026
Appartements avec Vue sur la Mer et les Montagnes Dans une Résidence à Kargicak Alanya Kargicak est un quartier en plein développement d'Alanya, Antalya. Avec son atmosphère sociale et ses options de divertissement, Kargicak est un quartier confortable et de grande qualité. Grâce au nombre c…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$247,218
L'année de construction 2026
Appartements à vendre dans un complexe en bord de mer à Mahmutlar, Alanya La région de Mahmutlar, réputée pour être la destination de vacances d'Alanya, a connu une croissance et un développement rapides ces derniers temps. Grâce à ses services de qualité, elle est devenue le premier choix d…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Muratpasa, Turquie
depuis
$364,252
L'année de construction 2026
Immobiliers avec Vue Panoramique sur la Mer Dans un Projet Exceptionnel à Alanya Kestel Les immobiliers élégants sont situés à Kestel Alanya. Kestel est une région en développement qui offre de nombreuses commodités. On y trouve des sentiers de randonnée, des restaurants, des cafés et bien d…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$315,199
Cette résidence de classe confort avec une infrastructure riche est une excellente opportunité pour les investisseurs qui veulent acheter des biens immobiliers modernes à des prix abordables.Au coeur d'une grande et très populaire région d'Alanya - Kestel, à 200 mètres de la côte. Le complex…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements avec vue sur la mer dans le centre de Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements avec vue sur la mer dans le centre de Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements avec vue sur la mer dans le centre de Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements avec vue sur la mer dans le centre de Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements avec vue sur la mer dans le centre de Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements avec vue sur la mer dans le centre de Mahmutlar, Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$294,307
L'année de construction 2024
Appartements à vendre dans un complexe avec piscine, proche de toutes les commodités à Mahmutlar, Alanya Mahmutlar, quartier en plein essor d'Alanya, est très prisé des locaux comme des étrangers, pour y résider et y passer des vacances. Connu pour ses marques renommées, ses larges sentiers …
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$302,964
Dans une zone touristique populaire, ce développement à faible hauteur offre une variété de types de plats: des appartements standard de 1-2 chambres, des penthouses de 2 et 4 chambres.Caractéristiques des appartements L'appartement est équipé de: porte d'entrée en acier, interphone, mobilie…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Muratpasa, Turquie
depuis
$153,259
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Appartements Avec Plan de Paiement Dans le Centre des Commodités à Antalya Muratpasa Les appartements sont situés dans le quartier Sinan, dans le quartier Muratpasa d'Antalya. Le quartier Sinan est en train de devenir une nouvelle étoile montante d'Antalya, avec les nombreux projets de rénov…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Muratpasa, Turquie
depuis
$332,635
L'année de construction 2026
Appartements Avec de Riches Activités Sociales à Alanya İncekum İncekum, abritant de nombreuses beautés naturelles d'Antalya Alanya, se distingue comme l'un des endroits les plus appréciés du district avec sa nature magnifique et sa mer propre. Okurcalar continue de se développer rapidement …
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$223,839
Nous offrons des appartements élégants avec une vue sur les montagnes.La résidence dispose d'une piscine, d'une salle de sport, d'un système de sécurité, d'un sauna, d'une piscine pour enfants et d'une aire de jeux, d'un jardin paysager.Installations et équipement dans la maison Ébénisterie …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence in central Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence in central Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence in central Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence in central Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence in central Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence in central Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$156,725
La résidence dispose d'un parking à deux niveaux, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance.Achèvement - Septembre 2025.Installations et équipement dans la maison Revêtements stratifiésFenêtres en PVCClimatisationPorte en acierÉbénisterie et appareils FRANKE TEKA ou BOSCH intégrés (fo…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$279,659
La résidence dispose d'un parking, de piscines intérieures et extérieures, d'une piscine pour enfants, d'une salle de fitness, d'un spa (sauna, bain à vapeur), d'un restaurant et d'un bar, d'un barbecue, d'une aire de jeux pour enfants et d'une salle de jeux, d'une vidéosurveillance 24h/24.I…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel 2+1 apartment in the center of Antalya at a low price!
Complexe résidentiel 2+1 apartment in the center of Antalya at a low price!
Complexe résidentiel 2+1 apartment in the center of Antalya at a low price!
Complexe résidentiel 2+1 apartment in the center of Antalya at a low price!
Complexe résidentiel 2+1 apartment in the center of Antalya at a low price!
Complexe résidentiel 2+1 apartment in the center of Antalya at a low price!
Muratpasa, Turquie
depuis
$170,376
Options de finition Аvec finition
Le complexe est situé dans le centre d'Antalya, sur la principale rue touristique de la ville, Işıklar.Le complexe est méticuleusement conçu jusqu'au dernier détail: design unique, fenêtres panoramiques, et un système de maison intelligente.Avec sa propre infrastructure et une société de ges…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$355,400
Le projet se compose de 2 blocs et comprend 72 appartements premium avec système "Smart Home" : 46 appartements confortables et spacieux 1+1 (41-46 m2) et 26 duplex design 2+1 (82-97 m2).L'emplacement idéal dans la zone populaire d'Oba près de la mer et le centre d'Alanya, entouré par les ma…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$143,908
Le projet dans l'un des sites touristiques les plus populaires d'Alanya, avec une infrastructure bien développée et une architecture moderne. Le projet comprendra un bâtiment avec 30 appartements.Le projet de 6 étages, appartements avec 1 chambre et duplex avec 2-3 chambres
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$159,174
La résidence dispose d'un parking couvert, d'un parc aquatique, d'un bain turc, d'un court de tennis, d'une piscine extérieure, d'une salle de sport, d'un sauna, d'une aire de jeux pour enfants, d'un espace vert paysagé, de sentiers pédestres et de jogging, de salons.Achèvement - 1er trimest…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$279,659
La résidence se compose de 4 bâtiments avec appartements de deux, trois et quatre chambres et duplex.L'emplacement unique combiné avec la haute qualité de la construction, le design moderne et la gestion professionnelle garantiront un style de vie confortable.Seuls des matériaux certifiés co…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya
Immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya
Immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya
Immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya
Immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya
Immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya
Muratpasa, Turquie
depuis
$120,761
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Appartements élégants à vendre à Alanya Mahmutlar, à 250 m de la plage Mahmutlar, situé à l'est d'Alanya, connaît un développement rapide. C'est le centre d'intérêt des touristes locaux et étrangers avec sa plage immaculée, ses longs sentiers pédestres, ses restaurants, ses centres commercia…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Muratpasa, Turquie
depuis
$134,694
L'année de construction 2026
Appartements Avec de Riches Activités Sociales à Alanya İncekum İncekum, abritant de nombreuses beautés naturelles d'Antalya Alanya, se distingue comme l'un des endroits les plus appréciés du district avec sa nature magnifique et sa mer propre. Okurcalar continue de se développer rapidement …
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$512,708
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer.La résidence dispose de trois grandes piscines, une piscine avec un coin salon et deux piscines pour enfants, un bar, un espace barbecue, un terrain de football, des terrains de basket-ball et de tennis, un parking couvert, de…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$166,138
Le complexe moderne est proche de la mer, se compose de 70 appartements avec 1-2 chambres, et est idéal pour l'investissement.Caractéristiques:construction de haute qualitépiscineSalle de fitnessterrain de basketballParking intérieur et extérieurInstallations et équipement dans la maison Cha…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$291,311
La vie de luxe au cœur d'Alanya, où chaque jour est comme une station balnéaire de luxe.Imaginez un endroit, où le luxe méditerranéen rencontre l'esprit de liberté, et chaque matin commence par le parfum de la mer, le soleil chaud et le sentiment, que vous êtes dans la plus belle tache sur l…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya
Immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya
Immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya
Immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya
Immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya
Immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya
Muratpasa, Turquie
depuis
$218,520
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Appartements élégants à vendre à Alanya Mahmutlar, à 250 m de la plage Mahmutlar, situé à l'est d'Alanya, connaît un développement rapide. C'est le centre d'intérêt des touristes locaux et étrangers avec sa plage immaculée, ses longs sentiers pédestres, ses restaurants, ses centres commercia…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Muratpasa, Turquie
depuis
$206,569
L'année de construction 2026
Appartements élégants dans un complexe résidentiel à seulement 200 m de la plage de Kargıcak, Alanya Alanya est une région côtière offrant un niveau de vie élevé, développée dans les domaines de l'immobilier, de la construction, du tourisme et du commerce. Kargıcak, située à l'est d'Alanya, …
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$250,528
Le complexe se compose de deux blocs qui ont 88 appartements avec des aménagements différents:Appartements 1 chambre - 45 unitésAppartements 2 chambres - 34 unitésDuplex appartements avec 2 chambres - 9 unitésIl est possible que 40 % des versements soient effectués jusqu'à la fin de la const…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$227,223
Complexe résidentiel avec vue panoramique sur la nature et la mer. Il se compose de 16 appartements avec des aménagements différents:Appartements avec 1 chambre — 8 unitésAppartements avec 2 chambres — 4 unitésAppartements Duplex avec 2 chambres — 2 unitésAppartements Duplex avec 3 chambres …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$850,628
Le projet innovant premium. Les intérieurs sont remarquables pour la sophistication, la fonctionnalité et le laconisme. Grâce aux technologies modernes, les appartements du complexe sont pleins de lumière et offrent une vue imprenable sur la mer Méditerranée et les montagnes du Taureau.Achèv…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Muratpasa, Turquie
depuis
$351,758
L'année de construction 2026
Appartements élégants dans un complexe résidentiel à seulement 200 m de la plage de Kargıcak, Alanya Alanya est une région côtière offrant un niveau de vie élevé, développée dans les domaines de l'immobilier, de la construction, du tourisme et du commerce. Kargıcak, située à l'est d'Alanya, …
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$404,327
L'année de construction 2026
Appartements avec Vue sur la Mer et les Montagnes Dans une Résidence à Kargicak Alanya Kargicak est un quartier en plein développement d'Alanya, Antalya. Avec son atmosphère sociale et ses options de divertissement, Kargicak est un quartier confortable et de grande qualité. Grâce au nombre c…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$704,684
L'année de construction 2026
Appartements avec Vue sur la Mer et les Montagnes Dans une Résidence à Kargicak Alanya Kargicak est un quartier en plein développement d'Alanya, Antalya. Avec son atmosphère sociale et ses options de divertissement, Kargicak est un quartier confortable et de grande qualité. Grâce au nombre c…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Muratpasa, Turquie
depuis
$415,640
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 10
Vivez pleinement votre vie dans les appartements de luxe du projet Luviya à Antalya Ces appartements de luxe sont situés dans le quartier de Topçular à Muratpaşa. Grâce à sa proximité avec le boulevard Termesos, le quartier est facilement accessible et demeure un pôle d'attraction pour ceux …
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$365,887
La résidence dispose de piscines pour enfants et adultes, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un bain à vapeur, d'un coin salon, d'Internet sans fil, d'une vidéosurveillance 24h/24.Achèvement - 30 septembre 2023.Caractéristiques des appartements Système central par satelliteFenêtres en PVC…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$205,083
Le complexe se compose de 20 appartements et duplex.Caractéristiques:piscinePiscine pour enfantsSalles de séjourEspace barbecueaire de jeux et salle de jeux pour enfantsstationnementSalle de fitnesslobbysaunajacuzziSécurité 24/7Achèvement - juin 2027Caractéristiques des appartements Cabinet …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$227,805
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer et la ville.La résidence dispose d'un parking souterrain, de piscines intérieures et extérieures, d'un bar, d'un centre de remise en forme et d'un spa, de courts de tennis, de basket-ball et de volley-ball, d'un barbecue, d'un…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$320,442
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer.La résidence dispose d'une grande piscine, d'un court de tennis, d'une piscine intérieure, d'un hammam, d'un sauna, d'un centre de remise en forme.Installations et équipement dans la maison Portes en acierInterphone vidéoPlafo…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$1,15M
Nous vous proposons des villas avec parking, piscines (36 m2 - 49 m2), espace barbecue, jacuzzi.Achèvement - mai 2024.Caractéristiques des appartements Planchers carrelageÉbénisterie de cuisineDouble vitrageComptoir en granitPorte d'entrée en acierChauffage au solProduits sanitaires GroheEmp…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$124,681
Le complexe résidentiel compte un total de 36 unités avec différents aménagements :Appartements 1 chambre - 12 unitésAppartements de 2 chambres - 14 unitésAppartements Duplex avec 2 chambres - 10 unitésL'acompte est de 40 % et il est possible d'acompter le montant restant jusqu'à l'achèvemen…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya
Immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$370,827
L'année de construction 2026
Appartements à vendre dans un complexe en bord de mer à Mahmutlar, Alanya La région de Mahmutlar, réputée pour être la destination de vacances d'Alanya, a connu une croissance et un développement rapides ces derniers temps. Grâce à ses services de qualité, elle est devenue le premier choix d…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$1,28M
Nous offrons des villas avec des espaces verts, des piscines, des espaces barbecue, des terrasses et des jacuzzis.Achèvement - juin 2024.Installations et équipement dans la maison Sol en granitÉbénisterie de cuisineDouble vitragePlanches de cuisine en granitPorte d'entrée en acierChauffage a…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$131,673
Complexe résidentiel avec infrastructure développée, à seulement un kilomètre de la mer.Il y a 40 appartements dans la maison, dont: 30 appartements avec 1 chambre, 10 duplex avec 2 chambres.Installations et équipement dans la maison Autres installations: terrain de basket, gazebos, hammam, …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$448,619
Le nouveau projet résidentiel n'est pas créé pour assurer une vie confortable et moderne, mais vous donne également l'occasion unique de profiter de la splendeur de la côte méditerranéenne.Le complexe offre une large gamme d'appartements avec différents espaces et aménagements - des appartem…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$119,438
Complexe résidentiel avec vue panoramique sur la nature. Il se compose de 35 appartements avec des aménagements différents:Appartements avec 1 chambre — 17 unitésDuplex appartements avec 2 chambres — 4 unitésAppartements avec 3 chambres — 14 unitésL'acompte est de 40 % et il est possible d'a…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$394,371
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Appartements avec vue sur la mer et la piscine dans un complexe hôtelier à Demirtaş, Alanya Demirtaş, où se situent ces appartements de luxe, est un quartier prisé d'Alanya, réputé pour ses infrastructures, ses belles plages et ses sentiers de randonnée. Demirtaş se distingue par ses projets…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$535,639
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Appartements avec vue sur la mer et la piscine dans un complexe hôtelier à Demirtaş, Alanya Demirtaş, où se situent ces appartements de luxe, est un quartier prisé d'Alanya, réputé pour ses infrastructures, ses belles plages et ses sentiers de randonnée. Demirtaş se distingue par ses projets…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$214,638
La résidence dispose d'une piscine, d'un grand parking souterrain, d'une salle de sport, d'un barbecue, d'une aire de jeux pour enfants.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située au coeur d'Antalya, à 3 minutes de la mer Méditerranée
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Immeuble Appartements à distance de marche de la mer dans le projet City Nest
Muratpasa, Turquie
depuis
$316,786
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Appartements Avec Plan de Paiement Dans le Centre des Commodités à Antalya Muratpasa Les appartements sont situés dans le quartier Sinan, dans le quartier Muratpasa d'Antalya. Le quartier Sinan est en train de devenir une nouvelle étoile montante d'Antalya, avec les nombreux projets de rénov…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$3,79M
Le complexe est une collection de 16 villas premium dans le style moderne. Situées sur une colline, ces élégantes maisons ouvrent une vue imprenable sur la ville et la mer Méditerranée.Les villas de luxe avec 3+1 et 6+1 plans seront sur des parcelles spacieuses avec des superficies de 560 m2…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$260,648
Nous offrons des appartements avec terrasses.La résidence dispose d'un parking couvert, d'une piscine, d'un jardin, d'un système de sécurité, d'un centre de remise en forme, d'un sauna, de gazeboes.Achèvement - avril 2024.Installations et équipement dans la maison ClimatisationTélévision par…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Project in Alanya-Antalya Location
Complexe résidentiel Project in Alanya-Antalya Location
Complexe résidentiel Project in Alanya-Antalya Location
Complexe résidentiel Project in Alanya-Antalya Location
Complexe résidentiel Project in Alanya-Antalya Location
Complexe résidentiel Project in Alanya-Antalya Location
Muratpasa, Turquie
depuis
$127,225
L'année de construction 2024
9 objets immobiliers 9
RESIDENTIAL COMPLEX PAYALLAR, ALANYA, ANTALYA - Türkiye Our Residence project is located on 1426 square meters in Payallar, a beautiful place in Alanya, and consists of 1 block and 5 floors. Our apartments have a forest view. Our project, which promises a comfortable life with outdoor living…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
