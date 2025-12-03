  1. Realting.com
Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
Alanya, Turquie
depuis
$139,503
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 51–121 m²
4 objets immobiliers 4
Sécurisez votre avenir avec un investissement de premier ordre sur la Riviera turque - Vivez au paradis et gagnez un revenu stable en euros ! Découvrez l'Exquisite Residence, un développement de charme haut de gamme situé à seulement 900 mètres de la célèbre plage d'Incekum à Avsallar, Al…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
139,570 – 168,647
Apartment 2 chambres
121.0
284,956 – 302,402
Développeur
Bmv Group Construction
Complexe résidentiel Premium
Complexe résidentiel Premium
Complexe résidentiel Premium
Complexe résidentiel Premium
Complexe résidentiel Premium
Oba, Turquie
depuis
$241,069
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Surface 47 m²
1 objet immobilier 1
5 fashionable blocks will be located in the Oba area, on a plot of 10,000 m2, in a total of 90 luxury apartments of various layouts, with unique panoramic views of the chic Toros Mountains, the Mediterranean Sea, the historical fortress of the city of Alanya, surrounded by coniferous trees, …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
47.0
57,155
Agence
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Muratpasa, Turquie
depuis
$130,879
L'année de construction 2023
Le Cruise Collection est situé dans la zone de développement d'Antalya, Altintash. Des constructions à grande échelle sont prévues dans la région avec le développement de toutes les infrastructures nécessaires, ce qui en fera un "nouveau centre d'Antalya". Les appartements ont des finitions…
Développeur
TURKREALT
OneOne
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Alanya, Turquie
depuis
$72,138
L'année de construction 2022
Le complexe résidentiel moderne est situé au coeur de la ville touristique d'Alanya et s'étend sur une superficie de 1023 m2. Le bâtiment de cinq étages comprend des appartements de 32 à 48 m2, tous les appartements sont divisés en deux concepts — 1 + 1 et studios. Il y a 10 appartements à c…
Développeur
TURKREALT
Complexe résidentiel White Sail Residence
Complexe résidentiel White Sail Residence
Complexe résidentiel White Sail Residence
Complexe résidentiel White Sail Residence
Complexe résidentiel White Sail Residence
Complexe résidentiel White Sail Residence
Mahmutlar, Turquie
depuis
$61,833
L'année de construction 2022
TheModernResidentialComplexisloatedInthetouristtownofmahmutlar, qui se traduit par le storytoral de la cusillaya
Développeur
TURKREALT
Complexe résidentiel The Seascape Collection
Complexe résidentiel The Seascape Collection
Complexe résidentiel The Seascape Collection
Complexe résidentiel The Seascape Collection
Complexe résidentiel The Seascape Collection
Complexe résidentiel The Seascape Collection
Okurcalar, Turquie
depuis
$102,024
The residential complex is located in the west of Alanya in a picturesque place - Okurjalar. The complex will occupy a little more than 25,000 square meters, a complex has been built on the best concepts of premium five-star hotels. All apartments will have an area of more than 100 square me…
Développeur
TURKREALT
Résidence New Life
Résidence New Life
Résidence New Life
Résidence New Life
Résidence New Life
Résidence New Life
Oba, Turquie
depuis
$191,760
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
NEW LIFE Complex - Alanya, Both We present to your attention a new ultra-modern complex, the construction of which we began in Alanya in the Oba region, only 1.8 km from the Mediterranean Sea. The social infrastructure of the district is within walking distance of cafes, supermarkets, sch…
Agence
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complexe résidentiel Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complexe résidentiel Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complexe résidentiel Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complexe résidentiel Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complexe résidentiel Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Alanya, Turquie
depuis
$137,053
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Surface 77–103 m²
5 objets immobiliers 5
Dream Alanya est un petit complexe confortable dans le centre d'Alanya, à seulement 520 mètres de la belle plage de Cléopâtre (il est environ 6-7 minutes à pied), avec une zone fermée et l'infrastructure de l'hôtel. L'emplacement du projet vous permettra d'être au centre de la vie urbaine, e…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
77.0 – 103.0
254,716 – 324,501
Agence
RealtGo
Complexe résidentiel Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Complexe résidentiel Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Complexe résidentiel Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Complexe résidentiel Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Complexe résidentiel Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Complexe résidentiel Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Oba, Turquie
depuis
$123,073
Options de finition Аvec finition
Appartement d'une chambre (1+1) 52 m2 dans le complexe SPA premium Best Home 46 - Oba Privilege.Un ensemble d'appareils ménagers (réfrigérateur, lave-vaisselle, plaque de cuisson, four, hotte d'extraction, lave-linge), air conditionné dans chaque chambre, planchers chauffés dans les salles d…
Agence
Smart Home
Quartier résidentiel Property in Alanya in the most prestigious area
Quartier résidentiel Property in Alanya in the most prestigious area
Quartier résidentiel Property in Alanya in the most prestigious area
Quartier résidentiel Property in Alanya in the most prestigious area
Quartier résidentiel Property in Alanya in the most prestigious area
Quartier résidentiel Property in Alanya in the most prestigious area
Oba, Turquie
depuis
$134,534
-This new superb property in Alanya with attractive price and payment terms. New superb property in Oba, Alanya close to shops and amenitiesthis New property in Alanya located in Oba, which is the most popular residential area, just 200 meters from the new highway. You can find  many social …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Immeuble OBA PARK CORNER
Immeuble OBA PARK CORNER
Immeuble OBA PARK CORNER
Immeuble OBA PARK CORNER
Immeuble OBA PARK CORNER
Immeuble OBA PARK CORNER
Oba, Turquie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 5
OBA PARK CORNER One bedroom unit 50 m² and a price 60000 Distance to the sea 900 m Distance to the Alanya center 3 km Distance to the Metro shop 200 m Interior design of the apartment: -60×120 Granite floors -Lacquered kitchen cabinets -Black Star Galexi color granite coun…
Développeur
IKY GROUP ALANYA
Quartier résidentiel Residential complex with its own landscaped area
Quartier résidentiel Residential complex with its own landscaped area
Quartier résidentiel Residential complex with its own landscaped area
Quartier résidentiel Residential complex with its own landscaped area
Quartier résidentiel Residential complex with its own landscaped area
Quartier résidentiel Residential complex with its own landscaped area
Alanya, Turquie
depuis
$115,315
This multifunctional residential complex, consisting of two buildings, will be located on an area of ​​2.125 m2 in the Avsallar area. Avsallar is a small area of ​​Alanya which is located on the Mediterranean coast and is constantly striving for development. Due to its unique location close …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Quartier résidentiel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Quartier résidentiel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Quartier résidentiel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Quartier résidentiel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Quartier résidentiel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Oba, Turquie
depuis
$180,446
We are glad to present to your attention an apartment in the very center of Oba, Alanya. Oba is a quiet, family-friendly area of Alanya that is located along the stunning Mediterranean coastline and just a few kilometers from the city center. Due to its ideal location near this complex, you …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$301,798
La belle résidence dispose d'un jardin paysagé, de piscines pour enfants et adultes, d'un centre de fitness extérieur, d'espaces barbecue, de sécurité, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un bain à vapeur, d'un salon, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking.Achèvement - 21/09/2023.Em…
Agence
TRANIO
Quartier résidentiel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Quartier résidentiel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Quartier résidentiel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Quartier résidentiel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Quartier résidentiel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Quartier résidentiel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Mahmutlar, Turquie
depuis
$191,124
We offer you bright spacious apartments in a complex located just 250 meters from the beach and 50 meters from the most famous street of Mahmutlar - Barboros, which is one of the most popular among tourists. Within walking distance from the complex are: shops, restaurants, cafes, hairdresser…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Quartier résidentiel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Quartier résidentiel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Quartier résidentiel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Quartier résidentiel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Quartier résidentiel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Alanya, Turquie
depuis
$104,637
We are pleased to present you a new residential complex, the construction of which will begin in July this year. The complex will be located on a plot of 2155 m² and will consist of 1 residential block and 45 apartments of various layouts. Within walking distance from the complex will be the…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$108,368
Le projet se compose de 26 appartements dans un seul bloc. Situé à Payallar, le centre touristique populaire d'Alanya, à 2000 mètres de la mer.Le projet se compose de 4 étages, à vendre il ya des appartements standard avec 1-2 chambres et duplex avec 2-4 chambres.Installations et équipement …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Mahmutlar, Turquie
depuis
$179,379
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Quartier résidentiel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Quartier résidentiel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Quartier résidentiel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Quartier résidentiel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Quartier résidentiel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Ciplakli, Turquie
depuis
$179,379
If you want to see the pool from your large balcony when you are restıng or having your dinner, concentrate on this apartment.There are three bedrooms, one living room , seperate kitchen, two bathrooms and a large balcony.It will be sold without furnıture so you can choose through your wishe…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$150,317
Le projet comprend 5 maisons et 113 appartements.Types d'appartements: standard avec 1-2 chambres, duplex avec 2-4 chambres, appartements avec jardin et 2 chambres.Conception optimale des chambres. En plus des grands studios de salon et des chambres, tous les appartements ont un balcon avec …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$320,442
Le complexe haut de gamme élégant et pensé est créé pour ceux qui apprécient le luxe et sont habitués à la vie régulière.Le projet comporte:jardin tropical avec pelousesEspaces barbecuepiscine panoramiquevue panoramique sur la mer et les montagnesAchèvement - mai 2025.Emplacement et infrastr…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Kargicak, Turquie
depuis
$123,676
Options de finition Аvec finition
Meublé appartement d'une chambre (1+1) 65 m2 dans le complexe de la résidence Toprak Palace sur le front de mer:Le complexe est situé sur une superficie totale de 4 700 m2 et se compose de quatre blocs de 5 étages.Un nouveau complexe résidentiel haut de gamme à 50 mètres de la mer Méditerran…
Agence
Smart Home
Quartier résidentiel Affordably Priced New Flats in Alanya
Quartier résidentiel Affordably Priced New Flats in Alanya
Quartier résidentiel Affordably Priced New Flats in Alanya
Quartier résidentiel Affordably Priced New Flats in Alanya
Quartier résidentiel Affordably Priced New Flats in Alanya
Quartier résidentiel Affordably Priced New Flats in Alanya
Oba, Turquie
depuis
$90,757
we are delighted to offer you this magnificent project in Alanya at an affordable price. The flats will be delivered at 30.03.2020 Why buy this Flat in Alanya -Magnificent sea and mountain views -Outstanding onsite facilities -Excellent investment potential with Rental income Affordably Pric…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Kargicak, Turquie
depuis
$148,414
These eco-friendly apartments in Alanya located in a unique location in Kargıcak are the only short walking distance to selected beach cafes. The shopping mall is just 300 meters and Gaipasa-Alanya airport is just 25 km. - Unique eco-friendly apartment in Alanya. - Low energy consumption. - …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Mahmutlar, Turquie
depuis
$123,857
The remoteness of the complex from the sea is only 200 meters and a few steps from the main street of Mahmutlar with restaurants, cafes, grocery stores. Twice a week on Tuesday and on Saturday is the agricultural bazaar, where you can buy fresh vegetables and fruits, dairy products and much …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Complexe résidentiel One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Complexe résidentiel One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Complexe résidentiel One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Complexe résidentiel One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Complexe résidentiel One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Complexe résidentiel One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Alanya, Turquie
depuis
$92,537
Options de finition Аvec finition
Appartement d'une chambre (1+1) dans le complexe Nobby Garden.Nous vous présentons un projet luxueux à 800 mètres des meilleures plages de sable d'Avsallar, du plus grand développeur de la région !La combinaison idéale d'un prix agréable et de la haute qualité d'une entreprise de développeme…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turquie
depuis
$226,823
Le complexe résidentiel est situé sur une parcelle de 9 504 m2 sur laquelle une grande partie (6 400 m2) est un espace vert.Le projet a des appartements avec 2-3 chambres. Une place de parking est prévue pour chaque appartement.Le bâtiment possède une résistance sismique selon les normes eur…
Agence
TRANIO
Immeuble Kurt Twin Towers
Immeuble Kurt Twin Towers
Immeuble Kurt Twin Towers
Immeuble Kurt Twin Towers
Immeuble Kurt Twin Towers
Immeuble Kurt Twin Towers
Mahmutlar, Turquie
depuis
$133,404
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 11
--- KURT TWIN TOWERS MAHMUTLAR--- Новый жилой комплекс KURT TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория площадью 2 935 кв.м. На территории комплекса есть социальная инфраструктура. Внешняя инфраструктура KURT TWIN TOWERS: Бассейн (94 м2) Детский бассейн (8,60 …
Agence
ALANYA INVESTMENT
Quartier résidentiel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Quartier résidentiel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Quartier résidentiel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Quartier résidentiel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Quartier résidentiel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Quartier résidentiel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Quartier résidentiel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Oba, Turquie
depuis
$160,159
Swimming pool Indoor pool 2477 SecurityGenerator Car parkingBBQ Pergola Tennis court  Basketball Court Sauna Fitness salt room Steam room Shocked room
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$214,638
La résidence dispose d'une piscine, d'un grand parking souterrain, d'une salle de sport, d'un barbecue, d'une aire de jeux pour enfants.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située au coeur d'Antalya, à 3 minutes de la mer Méditerranée
Agence
TRANIO
Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Alanya, Turquie
depuis
$309,641
The residential complex consists of 3 blocks. It has a closed, landscaped area. The total area of ​​the complex is 2800m2. SPA-center:- Indoor heated pool- Massage rooms- Steam room- Sauna- Turkish bath (Hamam)- Fitness room with professional equipment- Lounge for residents of the complex- D…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Quartier résidentiel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Quartier résidentiel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Quartier résidentiel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Quartier résidentiel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Quartier résidentiel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Oba, Turquie
depuis
$179,379
A modern comfort class residential complex located in a quiet area of Alanya, with its own established infrastructure. Oba is one of the most sought after areas of Alanya. Impressive architectural design, using quality materials, gives the buildings expressiveness and emphasizes the unique a…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$291,311
L'infrastructure complexe:piscine extérieureaire de jeux pour enfantsEspace salonEspace barbecuestationnementSalle de jeux pour enfantscentre de fitnessjacuzzisaunalobbyInstallations et équipement dans la maison Ébénisterie de cuisineDouble vitragePorte en acierEmplacement et infrastructure …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$301,088
La résidence dispose de piscines, gymnases, terrains de sport, un sauna et un hammam, un cinéma, un parking souterrain, un jardin paysagé, des terrains de jeux pour enfants.Achèvement - Décembre 2025.Installations et équipement dans la maison ClimatisationArmoire de cuisine intégréeAppareils…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Kalkan, Turquie
depuis
$932,196
Nous offrons des villas avec piscines intérieures et extérieures, saunas et bains turcs, salles de fitness, des espaces de salon sur le toit et une vue panoramique sur la mer.Achèvement - juillet 2023.Caractéristiques des appartements Rez-de-chaussée : un salon, une cuisine, une chambre à de…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Kepez, Turquie
depuis
$402,009
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique.La résidence dispose d'un parking intérieur, de piscines intérieures et extérieures, d'un complexe sportif, d'un sauna, d'un club pour enfants, d'un studio de pilates, d'une piscine pour enfants, d'un café, d'une sécurité 24h/24, de sent…
Agence
TRANIO
Quartier résidentiel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Quartier résidentiel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Quartier résidentiel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Quartier résidentiel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Quartier résidentiel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Quartier résidentiel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Mahmutlar, Turquie
depuis
$127,060
Garden on the territory of the residential complex walking area Open pool Aquapark Barbecue area Playground Court for tennis, football, basketball Fitness cinema hall Spa Hamam Roman steam room Finnish sauna Massage rooms Indoor heated pool Lounge Game Zone Open and closed car parking Wi-Fi …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Quartier résidentiel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Quartier résidentiel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Quartier résidentiel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Quartier résidentiel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Quartier résidentiel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Mahmutlar, Turquie
depuis
$132,398
İt is walking distance to shops, restaurants, pubs, and markets. This modern one bedroom apartment for sale in Alanya is only 600 meter from the Mediterranean beach. The complex consist of 2 building with a modern exterior that creates luxury atmosphere. This bright apartment is on the 4th f…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Quartier résidentiel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Quartier résidentiel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Quartier résidentiel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Quartier résidentiel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Quartier résidentiel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Oba, Turquie
depuis
$197,530
Oba Crown existe 11 blocs et il est proche de l'hôpital et de la ville. Le complexe dispose d'un centre de remise en forme, jacuzzi, piscine intérieure et... Le complexe d'appartements est situé sur un terrain de 10000 m2 avec un jardin paysagé et des activités sociales. Excellent appartemen…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Yaylali, Turquie
depuis
$135,602
This complex will consist of one residential block, 5 floors and a total of 10 apartments. Residents of the complex will have access to their own infrastructure: swimming pool, children's pool, elevator, barbecue area, lobby, security, lobby, parking, playground. The lively area provides exc…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Aksu, Turquie
depuis
$158,180
Le projet se compose de 11 bâtiments avec 1.437 appartements duplex avec 1-5 chambres.Caractéristiques:piscinecentre de fitnesssaunaBain turcvapeuraire de jeux pour enfantsparc aquatiquechemins de randonnéeterrain de basketballcourt de tennisaires de loisirsgrands espaces vertsParking intéri…
Agence
TRANIO
Quartier résidentiel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Quartier résidentiel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Quartier résidentiel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Quartier résidentiel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Quartier résidentiel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Quartier résidentiel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Alanya, Turquie
depuis
$76,877
We present to your attention a new project harmoniously integrated into the environment of the Avsallar district. The project will be located in a large closed area with a total area of 1743 m2, and will consist of one eight-storey residential block and 35 apartments of various layouts: 1+1,…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Mahmutlar, Turquie
depuis
$131,331
-Exodus residence is a new-built residential complex in Alanya. The complex is located in the most popular residential area called Mahmutlar. This newly built apartment will consist of two blocks in 98 apartments with different variations of layout. Charming exterior design, rich social faci…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Incekum, Turquie
depuis
$728,278
Le complexe se compose de 5 villas. Chacune de ces villas dispose d'une piscine à débordement, 3 chambres, salon et cuisine. Deux villas ont un parking extérieur, trois villas ont un parking intérieur.Emplacement et infrastructure à proximité Le projet est à 2 km d'Inzhekum qui a l'une des m…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$279,659
La résidence dispose d'un parking, de piscines intérieures et extérieures, d'une piscine pour enfants, d'une salle de fitness, d'un spa (sauna, bain à vapeur), d'un restaurant et d'un bar, d'un barbecue, d'une aire de jeux pour enfants et d'une salle de jeux, d'une vidéosurveillance 24h/24.I…
Agence
TRANIO
Quartier résidentiel Ultra-luxurious residence in Oba
Quartier résidentiel Ultra-luxurious residence in Oba
Quartier résidentiel Ultra-luxurious residence in Oba
Quartier résidentiel Ultra-luxurious residence in Oba
Quartier résidentiel Ultra-luxurious residence in Oba
Oba, Turquie
depuis
$137,737
Our company want to offer you a new project which located in Oba. This complex consist of 1 block with 5 floors. Each floor has 8 apartments. Completion date - 15.03.2022 Entirely seaview project offers 1-room, 2-room and 4-room penthouse options. With privileges such as its own underpass to…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel 1207 Antalya Prestige
Quartier résidentiel 1207 Antalya Prestige
Quartier résidentiel 1207 Antalya Prestige
Quartier résidentiel 1207 Antalya Prestige
Quartier résidentiel 1207 Antalya Prestige
Quartier résidentiel 1207 Antalya Prestige
Kirisciler, Turquie
depuis
$110,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 11
Surface 48 m²
1 objet immobilier 1
LIVE A REAL LIFE! Is provided without interest installment for a period of 20 months! Initial installment 50%! House – is the factor that affects the quality of human life to the greatest extent. Discover Antalya, with its magnificent Mediterranean climate, natural beauties and historical …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
110,000
Agence
Realty World Green Gayrimenkul
Quartier résidentiel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Quartier résidentiel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Quartier résidentiel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Quartier résidentiel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Quartier résidentiel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Quartier résidentiel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$169,564
Options de finition Аvec finition
Citadelle BSR Résidence est un beau complexe résidentiel, situé entre les rues Ataturk et Barbarossa dans la partie centrale de Mahmutlar, à 200 mètres de la mer.Appartement 2 + 1-115 m?Meublé (nouveaux meubles)2e étage2 salles de bains2 balconsLes fenêtres donnent sur le nord-ouest et l'est…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$86,709
Options de finition Аvec finition
A furnished one-bedroom apartment (1+1) of 60 m² with mountain views is for sale in the Luna Loft Residence complex. The complex is located 550 meters from the sea, with all city amenities within walking distance: cafes, restaurants, shops, farmers' markets, etc. Completion date: Janua…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Complexe résidentiel Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Complexe résidentiel Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Complexe résidentiel Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Complexe résidentiel Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Complexe résidentiel Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Kargicak, Turquie
depuis
$221,711
Options de finition Аvec finition
Talep edilmesi halinde dairelerin fotoğraf ve videolarını göndereceğiz.Íki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 1. ve 3. katta - 195.000 EUR.Iki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 2. katta ama 4. kat gibi - 225.000 EUR deniz manzaraı.6. katta 2+1 85 m2 büyüklüğünde iki yatak odalı daire - 340.000 EUR …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$90,000
Options de finition Аvec finition
Appartement d'une chambre (1+1) de 56 m2 à un étage élevé est à vendre.Nous vous présentons un nouveau projet d'investissement d'élite dans le centre de Mahmutlar d'une société de développement fiable.Le nouveau complexe résidentiel est situé à 550 mètres de la mer, et appartient au segment …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Kargicak, Turquie
depuis
$115,505
Options de finition Аvec finition
Appartement meublé d'une chambre (1+1) de 65 m2 dans le complexe Panorama de Toprak.Complexe résidentiel haut de gamme avec une infrastructure privée de première classe, vue panoramique sur la mer Méditerranée et les montagnes du Taurus, situé dans un quartier calme et verdoyant de Kargicak,…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel We offer more than 150 apartments on the secondary market throughout Alanya.
Complexe résidentiel We offer more than 150 apartments on the secondary market throughout Alanya.
Complexe résidentiel We offer more than 150 apartments on the secondary market throughout Alanya.
Complexe résidentiel We offer more than 150 apartments on the secondary market throughout Alanya.
Alanya, Turquie
depuis
$76,244
Options de finition Аvec finition
We offer more than 150 apartments on the secondary market throughout Alanya at prices below the market, we do not hide the name of the projects, and you can compare prices on the Internet or at other real estate agencies in Alanya. Apartments with one (1+1), two (2+1) and three (3+1) bedr…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Complexe résidentiel Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Complexe résidentiel Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Complexe résidentiel Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Complexe résidentiel Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Complexe résidentiel Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Oba, Turquie
depuis
$261,594
Within walking distance of supermarkets, beaches, restaurants, and a children's park. The sea is 530 meters from the complex, as well as the beautiful mountain river Dimchay, which flows into the Mediterranean Sea, flows nearby. You can take a walk in the fresh air along the river or a few k…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel Stylish furnished apartment in Demirtas
Quartier résidentiel Stylish furnished apartment in Demirtas
Quartier résidentiel Stylish furnished apartment in Demirtas
Quartier résidentiel Stylish furnished apartment in Demirtas
Quartier résidentiel Stylish furnished apartment in Demirtas
Quartier résidentiel Stylish furnished apartment in Demirtas
Demirtas, Turquie
depuis
$166,566
If you are looking for a ready-made holiday apartment or permanent residence on the shores of the gentle Mediterranean Sea, then this offer is worth considering in more detail. For sale is an apartment with renovation, furniture, appliances. But the main advantage of this apartment is its lo…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Quartier résidentiel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Quartier résidentiel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Quartier résidentiel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Quartier résidentiel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Quartier résidentiel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Mahmutlar, Turquie
depuis
$155,888
Why should you buy a property here? - Luxury quality, thought out to the smallest detail at an affordable price; - Stunning panoramic views of the Mediterranean Sea and the mountains; - A large area of ​​26,000 m2; - Infrastructure of a five star hotel in your home; - The project is unparall…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$365,887
La résidence dispose de piscines pour enfants et adultes, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un bain à vapeur, d'un coin salon, d'Internet sans fil, d'une vidéosurveillance 24h/24.Achèvement - 30 septembre 2023.Caractéristiques des appartements Système central par satelliteFenêtres en PVC…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Complexe résidentiel ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Complexe résidentiel ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Complexe résidentiel ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Complexe résidentiel ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Complexe résidentiel ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Alanya, Turquie
depuis
$156,258
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 9
Новый строительный проект в развивающемся районе Паяллар – это приятный отдых и выгодная инвестиция для тех, кто хочет купить квартиру в Турции. Изюминкой этого комплекса является близость к морю. Всего 650 метров – и вы можете наслаждаться отдыхом на пляже. Яркое солнце, ласковое море и зол…
Agence
ALANYA INVESTMENT
Quartier résidentiel Sea View Apartment in Close to Beach
Quartier résidentiel Sea View Apartment in Close to Beach
Quartier résidentiel Sea View Apartment in Close to Beach
Quartier résidentiel Sea View Apartment in Close to Beach
Quartier résidentiel Sea View Apartment in Close to Beach
Quartier résidentiel Sea View Apartment in Close to Beach
Quartier résidentiel Sea View Apartment in Close to Beach
Yaylali, Turquie
depuis
$140,940
Why Buy this Apartment in Alanya, Kestel? - First-line apartments - A modern exterior and interior design - Location; Close to social amenities and shops   This sea view property located in Kestel, Alanya proximity to the beach and local amenities such as children parking, seaside promenade,…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Immeuble Nobby Comfort
Immeuble Nobby Comfort
Immeuble Nobby Comfort
Immeuble Nobby Comfort
Immeuble Nobby Comfort
Immeuble Nobby Comfort
Tosmur, Turquie
depuis
$186,130
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nobby Comfort est un complexe résidentiel moderne avec un design concis - une combinaison idéale d'un prix agréable, un emplacement pratique, une infrastructure diversifiée et des aménagements fonctionnels compétents des appartements. Il est idéal non seulement pour les amoureux d'un mode de…
Développeur
Nordic Property
Complexe résidentiel Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.
Complexe résidentiel Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.
Complexe résidentiel Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.
Complexe résidentiel Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.
Complexe résidentiel Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.
Complexe résidentiel Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.
Complexe résidentiel Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$80,740
Options de finition Аvec finition
Furnished one bedroom apartment (1+1) 52 m2 on the 1st high floor in the Konak Life Residence complex. The complex is located just 300 meters from the sea on the border of two popular areas of Alanya - Mahmutlar and Kargicak. 100 meters away is the central street of the area - Barbaros…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$230,718
La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, d'une piscine pour enfants avec toboggans, d'un espace barbecue et salon, d'un bain turc, d'un sauna et d'un jacuzzi, d'une salle de massage, d'une salle de sport, d'un court de tennis, d'une salle de jeux, d'un mini-club, d'une ai…
Agence
TRANIO
Quartier résidentiel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Quartier résidentiel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Quartier résidentiel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Quartier résidentiel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Quartier résidentiel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Quartier résidentiel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Quartier résidentiel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Oba, Turquie
depuis
$168,701
Situated in a peaceful and safe location close to hospital, restaurants, cafes, shops and shopping mall. Surrounded by 21000 m2 of landscaped garden leading to a beautiful pool, large swimming pool equipped with sun beds and parasols. a Mediterranean style resort with neutral colors which co…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Immeuble Appartement flambant neuf avec vue sur la montagne à Konyaaltı Antalya
Immeuble Appartement flambant neuf avec vue sur la montagne à Konyaaltı Antalya
Immeuble Appartement flambant neuf avec vue sur la montagne à Konyaaltı Antalya
Immeuble Appartement flambant neuf avec vue sur la montagne à Konyaaltı Antalya
Immeuble Appartement flambant neuf avec vue sur la montagne à Konyaaltı Antalya
Immeuble Appartement flambant neuf avec vue sur la montagne à Konyaaltı Antalya
Konyaalti, Turquie
depuis
$160,506
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
Appartement T2 dans une résidence sécurisée avec parking intérieur à Konyaaltı, Antalya Antalya offre un style de vie côtier dynamique avec un climat chaud, de belles plages, un riche patrimoine historique et des équipements modernes, ce qui en fait une destination prisée des résidents et de…
Agence
TEKCE Real Estate
Quartier résidentiel New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Quartier résidentiel New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Quartier résidentiel New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Quartier résidentiel New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Quartier résidentiel New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Quartier résidentiel New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Mahmutlar, Turquie
depuis
$180,446
Alanya Twin Towers Apartments by the Sea in Mahmutlar. Ideal for holidays all year round. There are different layouts of apartments. The territory is guarded with its open and closed parking Apartments by the sea in the Twin Tower complex located in Mahmutlar district of Alanya. Mahmutlar is…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquie
depuis
$425,314
L'infrastructure complexe:piscine extérieureaire de jeux pour enfantsEspace salonEspace barbecuestationnementcentre de fitnesssauna et bain de vapeursalle de jeux avec billard24 heures sur 24.Installations et équipement dans la maison Internet sans filSystème central par satelliteInterphone …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Complexe résidentiel ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Complexe résidentiel ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Complexe résidentiel ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Complexe résidentiel ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Complexe résidentiel ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Alanya, Turquie
depuis
$324,371
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 10
Новый проект жилого комплекса предлагает новый взгляд на привычные вещи, современность и комфорт. Этот жилой комплекс располагается в районе Сарай, который находится недалеко от центра Алании и пляжа Дамлаташ. За счет удобной городской инфраструктуры комплекс предоставит комфортную жизнь сво…
Agence
ALANYA INVESTMENT
Quartier résidentiel Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Quartier résidentiel Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Quartier résidentiel Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Quartier résidentiel Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Quartier résidentiel Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Mahmutlar, Turquie
depuis
$123,323
We are glad to present this Project with two years payment period. This is an opportunity to buy this apartment with starting prices and with 2 years payment plan. This is a new elite Project in Alanya, Mahmutlar located in a very nice area close local shops like süpermarkets, fish restauran…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquie
depuis
$325,929
Dans une zone touristique populaire, ce développement à basse altitude offre une variété de types de plats: des appartements standard de 1-2 chambres, des duplex de jardin avec 3-4 chambres et des penthouses de 2 chambres.Caractéristiques des appartements L'appartement est équipé de: porte d…
Agence
TRANIO
Quartier résidentiel Crystal Park Apartment Alanya
Quartier résidentiel Crystal Park Apartment Alanya
Quartier résidentiel Crystal Park Apartment Alanya
Ciplakli, Turquie
depuis
$133,466
-Crystal Park Alanya is a sensational complex an unbeatable location with full amenities. This complex is known as the best residential complex in Alanya. Crystal Park apartment for sale in Alanya unique location just 50 meters to biggest shopping mall Alanya, within a comfortable distance o…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Quartier résidentiel Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Quartier résidentiel Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Quartier résidentiel Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Quartier résidentiel Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Quartier résidentiel Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Oba, Turquie
depuis
$144,143
This resale furnished apartment complex located in a quiet area of Oba, only 3 km from Alanya. Yüksek I was built in 2007 and the complex is very popular in the area. It has all you could ask for in your perfect holiday home with its different facilities such as a large outdoor swimming pool…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Tosmur, Turquie
depuis
$147,968
Options de finition Аvec finition
Convient pour un permis de séjour - à Tapu nous pouvons indiquer 200 000 USD.Appartement meublé avec deux chambres (2 + 1) 120 m2, dans le complexe Waterfall Residence.Disposition:Cuisine-séjour2 chambres2 salles de bains2 BalconsWaterfall Residence est un magnifique complexe résidentiel ave…
Agence
Smart Home
Quartier résidentiel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Quartier résidentiel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Quartier résidentiel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Quartier résidentiel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Quartier résidentiel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Quartier résidentiel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Oba, Turquie
depuis
$127,807
This off plan apartment is declared to be finished by the constructor in 03.03.2019. This 3- bedroom apartment is built in prestige district in Oba surrounded by nature orange garden. It is only 2 and a half km from the beach and only 1 km from the new hospital. there are some shops close to…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel Квартира в Газипаше от застройщика
Complexe résidentiel Квартира в Газипаше от застройщика
Complexe résidentiel Квартира в Газипаше от застройщика
Complexe résidentiel Квартира в Газипаше от застройщика
Complexe résidentiel Квартира в Газипаше от застройщика
Complexe résidentiel Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Turquie
depuis
$126,173
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 8
продажа квартиры В газипаше о застройщика с бесвottef. город В 30 км на Восток о аллании с населением 52000 человек. Газипаша имет собственню городскюю инфраструктуру и шикарные песчано-галечные пляжж. Газипаша находится на равнине между средиземныы морем и торосскиousse горами. Центральный …
Agence
ALANYA INVESTMENT
Quartier résidentiel 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Quartier résidentiel 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Quartier résidentiel 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Quartier résidentiel 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Quartier résidentiel 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Quartier résidentiel 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Quartier résidentiel 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Oba, Turquie
depuis
$113,179
-This 3 bedrooms cheap apartment in Alanya with swimming pool is walking distance to everywhere. The apartment is close to the Dim river, shops, and restaurants and it is only 500 meters from the beach. Beautifull, clean apartment perfectly located close to popular Oba centrum. This cozy apa…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel Modern residence in Mahmutlar
Complexe résidentiel Modern residence in Mahmutlar
Complexe résidentiel Modern residence in Mahmutlar
Complexe résidentiel Modern residence in Mahmutlar
Complexe résidentiel Modern residence in Mahmutlar
Complexe résidentiel Modern residence in Mahmutlar
Mahmutlar, Turquie
depuis
$134,604
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 10
Современный жилой комплекс Antares Hill расположился в районе Алании Махмутлар. Этот район интересен многим отдыхающим доступными ценами, хорошо развитой городской инфраструктурой, широкими пляжами и красивыми видами. Махмутлар находится в  30 км от международного аэропорта Газипаша и в 1…
Agence
ALANYA INVESTMENT
Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Aksu, Turquie
depuis
$202,377
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Appartements d'Investissement à Vendre Dans un Complexe Complet à Aksu Antalya Ces appartements élégamment conçus à Antalya Aksu conviennent à l'investissement. Ils se trouvent dans un projet d'élite proche de l'aéroport, en accord avec la chaîne hôtelière internationale Best Western. Le pro…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$90,306
Complexe résidentiel avec vue panoramique sur la nature. Il se compose de 27 appartements avec des aménagements différents:Appartements avec 1 chambre — 12 unitésAppartements avec 2 chambres — 9 unitésDuplex appartements avec 2 chambres — 1 unitésAppartements Duplex avec 3 chambres — 4 unité…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$123,061
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Appartements avec vue sur la mer et la piscine dans un complexe hôtelier à Demirtaş, Alanya Demirtaş, où se situent ces appartements de luxe, est un quartier prisé d'Alanya, réputé pour ses infrastructures, ses belles plages et ses sentiers de randonnée. Demirtaş se distingue par ses projets…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Residence in Alanya
Complexe résidentiel Residence in Alanya
Complexe résidentiel Residence in Alanya
Complexe résidentiel Residence in Alanya
Complexe résidentiel Residence in Alanya
Complexe résidentiel Residence in Alanya
Demirtas, Turquie
depuis
$134,604
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 11
Жилой комплекс Bravo Tower расположен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находится в 25 км от Алании и в 15 км от международного аэропорта Газипаша.  Район Демирташ представляет собой широкую долину, окруженную Торосскими горами с выходом к широким песчаным пляжам. В северной ча…
Agence
ALANYA INVESTMENT
Quartier résidentiel Elite residential complex in Avsallar
Quartier résidentiel Elite residential complex in Avsallar
Quartier résidentiel Elite residential complex in Avsallar
Quartier résidentiel Elite residential complex in Avsallar
Quartier résidentiel Elite residential complex in Avsallar
Quartier résidentiel Elite residential complex in Avsallar
Alanya, Turquie
depuis
$120,653
We bring to your attention a new modern project which will be located in the heart of the rapidly developing area of ​​Alanya, Avsallar.Avsallar is an amazing area with its own developed infrastructure, as well as numerous pine forests. This complex is located on a large area of ​​2.950 m², …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel New investment project in Mahmutlar
Quartier résidentiel New investment project in Mahmutlar
Quartier résidentiel New investment project in Mahmutlar
Quartier résidentiel New investment project in Mahmutlar
Quartier résidentiel New investment project in Mahmutlar
Quartier résidentiel New investment project in Mahmutlar
Mahmutlar, Turquie
depuis
$123,857
The complex consists of the one 12 - storey block, 120 apartments of different layouts, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, as well as duplexes and apartments with a separate kitchen.Total project area 3.713 m² Infrastructure: Swimming poolChildren's swimming poolOwn gardenMini waterfallvitamin barFitnessc…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$195,518
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Appartements avec vue sur la mer et la piscine dans un complexe hôtelier à Demirtaş, Alanya Demirtaş, où se situent ces appartements de luxe, est un quartier prisé d'Alanya, réputé pour ses infrastructures, ses belles plages et ses sentiers de randonnée. Demirtaş se distingue par ses projets…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya
Muratpasa, Turquie
depuis
$1,14M
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 10
Vivez pleinement votre vie dans les appartements de luxe du projet Luviya à Antalya Ces appartements de luxe sont situés dans le quartier de Topçular à Muratpaşa. Grâce à sa proximité avec le boulevard Termesos, le quartier est facilement accessible et demeure un pôle d'attraction pour ceux …
Agence
TEKCE Real Estate
Quartier résidentiel Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Quartier résidentiel Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Quartier résidentiel Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Quartier résidentiel Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Quartier résidentiel Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Quartier résidentiel Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Oba, Turquie
depuis
$272,271
-Dreaming of a terrace looking directly at the sea? what about this one? The top quality apartment by the beach in Alanya, Oba. Kucuker prime is the latest serial of the most famous construction company in Alanya. prime design, high-quality construction, and location, This is an ideal invest…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alanya, Turquie
depuis
$141,684
Options de finition Аvec finition
Appartements d'une chambre (1+1), 60 m2 à Konak Twin Towers 3 Cleopatra complexe sont à vendre.Ce projet est parfait pour ceux qui veulent vivre près de la mer et en même temps ont toute l'infrastructure de la ville à distance de marche, ainsi que pour les investisseurs pour louer des appart…
Agence
Smart Home
Quartier résidentiel LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Quartier résidentiel LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Quartier résidentiel LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Quartier résidentiel LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Quartier résidentiel LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Quartier résidentiel LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Quartier résidentiel LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Alanya, Turquie
depuis
$160,159
What about buying an apartment in Alanya City Center? This complex is only 1300 metres to the best beaches of Alanya.There are three options to buy, 1+1 and 2+1 apartments and 3+1 penthouses.The buıiding will start on 30th of September, 2022 and will finish on 30th of December , 2023.Why to …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Alanya, Turquie
depuis
$80,307
Options de finition Аvec finition
Appartement meublé d'une chambre (1+1) de 50 m2 au 3ème étage du complexe Konak Green Life Avsallar.Le complexe se compose d'un bloc de 7 étages, situé dans une forêt de pins, à 800 mètres de la plage Incekum, à 500 mètres du centre d'Avsallar, où vous trouverez des magasins, des cafés et de…
Agence
Smart Home
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Muratpasa, Turquie
depuis
$378,133
L'année de construction 2026
Immobiliers avec Vue Panoramique sur la Mer Dans un Projet Exceptionnel à Alanya Kestel Les immobiliers élégants sont situés à Kestel Alanya. Kestel est une région en développement qui offre de nombreuses commodités. On y trouve des sentiers de randonnée, des restaurants, des cafés et bien d…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Alanya, Turquie
depuis
$129,178
Options de finition Аvec finition
Convient pour obtenir un permis de séjour - nous pouvons indiquer 200 000 USD dans le tapu.Appartement meublé d'une chambre (1 + 1), 65 m2 dans le complexe Konak Blue Bay.Blue Bay Residence - un complexe résidentiel situé dans un endroit magnifique, près du centre d'Alanya - Dinek / Cléopâtr…
Agence
Smart Home
Quartier résidentiel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Quartier résidentiel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Quartier résidentiel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Quartier résidentiel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Quartier résidentiel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Quartier résidentiel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Ciplakli, Turquie
depuis
$198,598
Spacious fully furnished 2 + 1 apartment with a total area of ​​120 m2, with two bedrooms, bathrooms and balconies is located on the 8rd floor of a luxury complex, in the Cikcilli area, overlooking the sea and mountains. The complex has its own developed infrastructure, consists of three 10-…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya
Immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya
Immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya
Immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya
Immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya
Immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya
Muratpasa, Turquie
depuis
$218,520
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Appartements élégants à vendre à Alanya Mahmutlar, à 250 m de la plage Mahmutlar, situé à l'est d'Alanya, connaît un développement rapide. C'est le centre d'intérêt des touristes locaux et étrangers avec sa plage immaculée, ses longs sentiers pédestres, ses restaurants, ses centres commercia…
Agence
TEKCE Real Estate
Quartier résidentiel Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Quartier résidentiel Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Quartier résidentiel Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Quartier résidentiel Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Quartier résidentiel Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Quartier résidentiel Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Alanya, Turquie
depuis
$180,446
We recommend paying attention to a new offer - 2 bedroom fully furnished apartment in famous Cleopatra area  Swimming pool Children's swimming pool parking Sauna Fitness Generator Playground Satellite TV Billiards Elevator
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Kepez, Turquie
depuis
$228,133
La résidence dispose d'un système de sécurité, de piscines intérieures et extérieures, d'une salle de sport et d'un studio de pilates, de zones vertes et d'étangs.Achèvement - 2025.Emplacement et infrastructure à proximité Centre commercial - 4 kmCentre-ville d'Antalya - 5 kmVieille ville - …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Aksu, Turquie
depuis
$171,291
La résidence dispose de jardins paysagers, chemins de randonnée, terrains de jeux pour enfants et piscine, une piscine extérieure de 192 m2, des espaces de salon, un bar et un barbecue, un centre de remise en forme, un parking, une sécurité 24h/24, un sauna et un bain turc.Achèvement - décem…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Oba, Turquie
depuis
$333,771
Options de finition Аvec finition
Nous vous enverrons une photo de l'appartement sur demande!Un appartement de deux chambres (2+1) -100 m2 avec de nouveaux meubles et appareils Siemens dans le complexe d'élite Oba Sol Garden.Disposition:Salle de cuisine2 chambres2 Salles de bains avec planchers chauffésJardin privé et accès …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$279,659
La résidence se compose de 4 bâtiments avec appartements de deux, trois et quatre chambres et duplex.L'emplacement unique combiné avec la haute qualité de la construction, le design moderne et la gestion professionnelle garantiront un style de vie confortable.Seuls des matériaux certifiés co…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$127,603
Options de finition Аvec finition
A one-bedroom apartment (1+1) of 57 sq m is for sale in the Kurt Safir Flower complex. This comfortable residential complex features modern architecture, stylish interior design, and thoughtful apartment layouts. The complex is located 150 meters from the seashore and 25 minutes from G…