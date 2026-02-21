  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Aydın
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Didim
29
Kusadasi
1
Nazilli
1
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Kusadasi, Turquie
depuis
$301,216
Nous offrons des appartements fonctionnels et confortables avec balcons et vue sur le terrain de golf.La résidence dispose de sentiers pédestres, de piscines, d'une aire de jeux pour enfants et de terrains de sport, d'un parc aquatique, d'un bar et d'un restaurant.Emplacement et infrastructu…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Sunshine Complex
Complexe résidentiel Sunshine Complex
Complexe résidentiel Sunshine Complex
Complexe résidentiel Sunshine Complex
Complexe résidentiel Sunshine Complex
Complexe résidentiel Sunshine Complex
Didim, Turquie
depuis
$192,555
Nombre d'étages 4
Nombre d'étages 4
Appartement duplex entièrement meublé de 4 chambres - Idéal à la fois pour une maison de vacances ou un investissement à Didim en Turquie.Duplex de 4 chambres dans un complexe parfait, prêt à vivre, à Didim Efeler Mahallesi. Propriétés à bon rapport qualité-prix à Didim en Turquie. Proche de…
Développeur
Polat Group
Complexe résidentiel Marina Complex
Complexe résidentiel Marina Complex
Complexe résidentiel Marina Complex
Complexe résidentiel Marina Complex
Complexe résidentiel Marina Complex
Complexe résidentiel Marina Complex
Didim, Turquie
depuis
$100,817
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Appartement de 2 chambres avec vue sur la mer à vendre à Didim à un prix avantageux. Situé dans un complexe moderne avec une piscine commune et de nombreuses commodités locales. Investissement immobilier idéal à Didim. Appartement meublé de 2 chambres à vendre à Didim, situé dans un joli com…
Développeur
Polat Group
Complexe résidentiel Sun Complex
Complexe résidentiel Sun Complex
Complexe résidentiel Sun Complex
Complexe résidentiel Sun Complex
Complexe résidentiel Sun Complex
Complexe résidentiel Sun Complex
Didim, Turquie
depuis
$197,659
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
4-Bedroom Fully Furnished Duplex Apartment- 600m to the Beach in Didim.  Didim, which was a small peninsula of the Aegean Sea, was a small fishing village in the past and has become a big holiday town day by day with its peaceful, traditional and fun nightlife with a lively atmosphere. …
Développeur
Polat Group
Quartier résidentiel Pine Apartments
Quartier résidentiel Pine Apartments
Quartier résidentiel Pine Apartments
Quartier résidentiel Pine Apartments
Quartier résidentiel Pine Apartments
Quartier résidentiel Pine Apartments
Didim, Turquie
depuis
$144,558
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Appartement de 3 chambres à vendre à Altinkum, sur la magnifique côte égéenne de l'ouest de la Turquie, à une courte distance de la station balnéaire populaire d'Altinkum, à seulement 1 km. Maison de vacances familiale idéale à vendre à Altinkum, Didim.Altinkum possède une belle plage, de no…
Développeur
Polat Group
Complexe résidentiel Tropicana Complex
Complexe résidentiel Tropicana Complex
Complexe résidentiel Tropicana Complex
Complexe résidentiel Tropicana Complex
Complexe résidentiel Tropicana Complex
Complexe résidentiel Tropicana Complex
Akbuk, Turquie
depuis
$250,709
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Amazing Sea View Duplex For Sale in Akbuk – Stunning Second Home in Turkey Stunning Sea View Duplex For Sale in Akbuk – 4 bedroom duplex apartment for sale on a beautiful complex in Akbuk. Akbuk continues to be the rising star of the real estate market every day in the Didim region wit…
Développeur
Polat Group
Quartier résidentiel Sunflower Complex
Quartier résidentiel Sunflower Complex
Quartier résidentiel Sunflower Complex
Quartier résidentiel Sunflower Complex
Quartier résidentiel Sunflower Complex
Quartier résidentiel Sunflower Complex
Didim, Turquie
depuis
$170,696
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
2 Bedroom modern and luxury fully furnished duplex apartment on a complex with a large shared swimming pool, close to all amenities. Open pazaar, super markets, hospital, council office are on 5 minutes walk away. Freehold title deed. Value for money property... Ideal both for a holiday h…
Développeur
Polat Group
Quartier résidentiel Bodrum Residence
Quartier résidentiel Bodrum Residence
Quartier résidentiel Bodrum Residence
Quartier résidentiel Bodrum Residence
Quartier résidentiel Bodrum Residence
Quartier résidentiel Bodrum Residence
Didim, Turquie
depuis
$800,136
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Magnifique projet d'appartements à Ortakent, entouré des beautés fascinantes de Bodrum. Une vie luxueuse et confortable à Bodrum. Il est à distance de marche du centre commercial, de l'hôpital public, de la pharmacie, du centre médical, de l'école, du marché, du marché de rue et du bazar.Il …
Développeur
Polat Group
Quartier résidentiel Center Apartments
Quartier résidentiel Center Apartments
Quartier résidentiel Center Apartments
Quartier résidentiel Center Apartments
Quartier résidentiel Center Apartments
Quartier résidentiel Center Apartments
Didim, Turquie
depuis
$124,821
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Brand New Modern Apartment For Sale in Didim – Affordable 2-Bed For Sale in Altinkum Luxurious and modern 2-bedroom apartment for sale in Didim. 2 bedroom apartment in a great location in Didim, in the center of Didim and within walking distance to all local amenities, shops, markets, bar…
Développeur
Polat Group
Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Didim, Turquie
depuis
$283,133
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Villa jumelée moderne de 4 chambres prête à emménager - Maison de vacances en TurquieVilla jumelée moderne et luxueuse de 4 chambres avec piscine privée à Mavisehir Didim. Cette villa de 4 chambres récemment achevée est située tout près de la mer et à distance de marche du marché de Mavisehi…
Développeur
Polat Group
Complexe résidentiel Mayfair Complex
Complexe résidentiel Mayfair Complex
Complexe résidentiel Mayfair Complex
Complexe résidentiel Mayfair Complex
Complexe résidentiel Mayfair Complex
Complexe résidentiel Mayfair Complex
Didim, Turquie
depuis
$101,500
Nombre d'étages 2
Nombre d'étages 2
Affordable Holiday Home in Turkey-2-Bedroom Duplex Apartment For Sale in Didim Affordable 2 bedroom duplex apartment for sale in Didim Turkey. This investment property where you can get your money’;s worth in a special complex concept close to Mavisehir. We offer 2 bedroom duplex apartmen…
Développeur
Polat Group
Complexe résidentiel Apollon Holiday Village
Complexe résidentiel Apollon Holiday Village
Complexe résidentiel Apollon Holiday Village
Complexe résidentiel Apollon Holiday Village
Complexe résidentiel Apollon Holiday Village
Complexe résidentiel Apollon Holiday Village
Didim, Turquie
depuis
$112,348
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Affordable 3-Bedroom Duplex Apartment in Didim-Ready To Move in 2nd Home in Turkey Affordable 3 bed duplex apartment for sale in Didim Turkey. This investment property, where you can get your money’;s worth in Mavisehir in the compex  concept like a 5-star hotel. We are offering a 3-bedro…
Développeur
Polat Group
Quartier résidentiel Olive Grove Complex
Quartier résidentiel Olive Grove Complex
Quartier résidentiel Olive Grove Complex
Quartier résidentiel Olive Grove Complex
Quartier résidentiel Olive Grove Complex
Quartier résidentiel Olive Grove Complex
Didim, Turquie
depuis
$155,114
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
3-Bedroom Fully Furnished Apartment- Holiday Home For Sale in Altinkum Turkey this affordably priced apartment for sale in Didim, located a short distance from the centre of the cosmopoleitan Didim Altinkum in southwestern Turkey, 2,5km from the well-known 3rd beach and a short distance f…
Développeur
Polat Group
Quartier résidentiel Aydin Apartments
Quartier résidentiel Aydin Apartments
Quartier résidentiel Aydin Apartments
Quartier résidentiel Aydin Apartments
Quartier résidentiel Aydin Apartments
Quartier résidentiel Aydin Apartments
Nazilli, Turquie
depuis
$41,607
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
Affordable Modern 1 and 2-Bed Apartment For Sale in Aydin with Guaranteed Rent Income – Bargain Investment Property in Turkey.  Affordable Investment Property with Rental Income… Stunning Aydin Properties For Sale – Luxury Aegean Apartments With City Views. Rent guaranteed apartments in c…
Développeur
Polat Group
Complexe résidentiel Sea View Residance
Complexe résidentiel Sea View Residance
Complexe résidentiel Sea View Residance
Complexe résidentiel Sea View Residance
Complexe résidentiel Sea View Residance
Complexe résidentiel Sea View Residance
Didim, Turquie
depuis
$466,746
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Sea View 3-Bedroom Duplex Apartment For Sale in Altinkum-Family Holiday Home in Didim Ideal real estate investment for those who want to live in private luxury with 3 bedrooms duplex in Didim Altinkum. It is within walking distance to the Altinkum beach, market, cafe, restaurant and stree…
Développeur
Polat Group
Complexe résidentiel Moonlight Complex
Complexe résidentiel Moonlight Complex
Complexe résidentiel Moonlight Complex
Complexe résidentiel Moonlight Complex
Complexe résidentiel Moonlight Complex
Complexe résidentiel Moonlight Complex
Didim, Turquie
depuis
$112,019
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Appartement en duplex entièrement meublé de 3 chambres à vendre avec cuisine ouverte et 2 salle de bains familiale entièrement équipée, il est situé dans la zone populaire et en développement de la zone Efeler. Les chambres sont spacieuses et lumineuses, avec des tons neutres partout. La pis…
Développeur
Polat Group
Quartier résidentiel City Point Residence
Quartier résidentiel City Point Residence
Quartier résidentiel City Point Residence
Quartier résidentiel City Point Residence
Quartier résidentiel City Point Residence
Quartier résidentiel City Point Residence
Didim, Turquie
depuis
$84,814
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Appartement de luxe d'une chambre à vendre à Didim dans la petite mais très populaire station balnéaire d'Altinkum. Appartement moderne d'une chambre à Altinkum avec vue sur la nature à des prix avantageux. Investissement à Didim. Le complexe dispose d'une piscine et d'un jardin communs.Alti…
Développeur
Polat Group
Quartier résidentiel Polat Life Complex
Quartier résidentiel Polat Life Complex
Quartier résidentiel Polat Life Complex
Quartier résidentiel Polat Life Complex
Quartier résidentiel Polat Life Complex
Quartier résidentiel Polat Life Complex
Didim, Turquie
depuis
$149,359
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Appartement neuf et moderne de 2 chambres à vendre à Didim – Excellentes installations sur placeChez Turkish Home Office, nous sommes ravis de vous présenter le complexe Polat Life, notre propre développement situé à Didim, près de Marina Road.Appartement neuf, moderne et luxueux de 2 chambr…
Développeur
Polat Group
Complexe résidentiel Seahorse Residence
Complexe résidentiel Seahorse Residence
Complexe résidentiel Seahorse Residence
Complexe résidentiel Seahorse Residence
Complexe résidentiel Seahorse Residence
Complexe résidentiel Seahorse Residence
Didim, Turquie
depuis
$181,364
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
2-Bed Holiday Home For Sale in Yesilkent- High Rent Income in Didim 2-bedroom apartment with shared swimming pool in a private complex in Yesilkent– 2nd Home in Turkey. Beautiful 2nd home in Didim Turkey.  Spacious apartment for sale in Didim, found very centrally in beautiful Yesilkent a…
Développeur
Polat Group
Complexe résidentiel Mutlu Apartments
Complexe résidentiel Mutlu Apartments
Complexe résidentiel Mutlu Apartments
Complexe résidentiel Mutlu Apartments
Complexe résidentiel Mutlu Apartments
Complexe résidentiel Mutlu Apartments
Didim, Turquie
depuis
$118,528
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Appartement moderne de 2 chambres à vendre à Altinkum - Maison de vacances prête à emménager en TurquieDidim est l'un des centres de vacances situés sur le long littoral de la région égéenne, connu pour ses nombreuses plages primées et combinant de nombreuses beautés naturelles. Ceux qui veu…
Développeur
Polat Group
Complexe résidentiel Lifecity Complex
Complexe résidentiel Lifecity Complex
Complexe résidentiel Lifecity Complex
Complexe résidentiel Lifecity Complex
Complexe résidentiel Lifecity Complex
Complexe résidentiel Lifecity Complex
Didim, Turquie
depuis
$125,540
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Appartement de 2 chambres dans un complexe à vendre à Altinkum - Idéal à la fois pour une maison de vacances ou un investissement à Didim en Turquie.. Cet appartement abordable de 2 chambres au rez-de-chaussée à vendre est situé dans un magnifique complexe à Didim sur la côte égéenne dans l'…
Développeur
Polat Group
Complexe résidentiel Sierra Vista Residence
Complexe résidentiel Sierra Vista Residence
Complexe résidentiel Sierra Vista Residence
Complexe résidentiel Sierra Vista Residence
Complexe résidentiel Sierra Vista Residence
Complexe résidentiel Sierra Vista Residence
Didim, Turquie
depuis
$63,477
Nombre d'étages 12
Nombre d'étages 12
MAISON DE VACANCES ABORDABLE - Key Ready Investment City Centre Appartement à Aydin Turquie appartements d'investissement haut de gamme situés à seulement 1 heure de route de Kusadasi, centre-ville à vendre. Key Ready Investment City Centre Appartement près de Kusadasi – Turquie appartement…
Développeur
Polat Group
Complexe résidentiel Royal Marina Complex
Complexe résidentiel Royal Marina Complex
Complexe résidentiel Royal Marina Complex
Complexe résidentiel Royal Marina Complex
Complexe résidentiel Royal Marina Complex
Complexe résidentiel Royal Marina Complex
Didim, Turquie
depuis
$192,033
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Maison de vacances familiale à vendre à Didim. L'appartement en duplex de 2 chambres est situé dans l'un des complexes les plus populaires d'Altinkum, tout clos et fermé pour plus d'intimité et de sécurité, avec d'excellentes installations sur place qui comprennent une grande piscine commune…
Développeur
Polat Group
Complexe résidentiel Clower Complex
Complexe résidentiel Clower Complex
Complexe résidentiel Clower Complex
Complexe résidentiel Clower Complex
Complexe résidentiel Clower Complex
Complexe résidentiel Clower Complex
Didim, Turquie
depuis
$123,221
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Bargain 3 bedroom duplex apartment for sale in Didim the beautiful Aegean coastline in western Turkey, a short distance from the popular resort Altinkum is only 3 km. Ideal family beach holiday home or buy-to-let investment in Altinkum, Didim. Altinkum has a good beach, plenty of activiti…
Développeur
Polat Group
Complexe résidentiel Sedef Apartments
Complexe résidentiel Sedef Apartments
Complexe résidentiel Sedef Apartments
Complexe résidentiel Sedef Apartments
Complexe résidentiel Sedef Apartments
Complexe résidentiel Sedef Apartments
Didim, Turquie
depuis
$144,024
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Superbe appartement de 2 chambres avec vue sur la mer à 100 m de la mer – Maison de vacances familiale à DidimAppartement de 2 chambres idéal pour les amoureux de la nature, avec une vue imprenable sur la mer et des sites naturels à vendre à Didim. Partie d'un complexe à Mavisehir avec une p…
Développeur
Polat Group
Quartier résidentiel Ezgi Apartments
Quartier résidentiel Ezgi Apartments
Quartier résidentiel Ezgi Apartments
Quartier résidentiel Ezgi Apartments
Quartier résidentiel Ezgi Apartments
Quartier résidentiel Ezgi Apartments
Didim, Turquie
depuis
$144,416
Nombre d'étages 2
Nombre d'étages 2
Appartement duplex de 2 chambres à vendre sur un appartement entièrement meublé à Didim Turquie. Didim est l'un des centres de vacances situés sur le long littoral de la région égéenne, connu pour ses nombreuses plages primées et contenant de nombreuses beautés naturelles, le musée Milet, l…
Développeur
Polat Group
Quartier résidentiel Ekiz Complex
Quartier résidentiel Ekiz Complex
Quartier résidentiel Ekiz Complex
Quartier résidentiel Ekiz Complex
Quartier résidentiel Ekiz Complex
Quartier résidentiel Ekiz Complex
Didim, Turquie
depuis
$158,960
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Appartement spacieux de 3 chambres à vendre dans un complexe avec une grande piscine commune, situé dans un emplacement central entre la rue Ege et la route de la marina où vous trouverez de nombreux supermarchés, magasins locaux, cafés et restaurants ainsi qu'un marché ouvert. Il est égalem…
Développeur
Polat Group
Complexe résidentiel Akbuk Sea View Complex
Complexe résidentiel Akbuk Sea View Complex
Complexe résidentiel Akbuk Sea View Complex
Complexe résidentiel Akbuk Sea View Complex
Complexe résidentiel Akbuk Sea View Complex
Complexe résidentiel Akbuk Sea View Complex
Akbuk, Turquie
depuis
$125,355
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Amazing Sea View Three Bed Duplex in Akbuk – Sea View Didim Property For Sale Three-bedroom sea-view duplex apartment in Didim for sale. Part of a desirable complex in Akbuk with pools and ample outdoor space. Ideal Didim property investment. Modern duplex apartment in Didim for sale. …
Développeur
Polat Group
Résidence Fener Villa
Résidence Fener Villa
Résidence Fener Villa
Résidence Fener Villa
Résidence Fener Villa
Résidence Fener Villa
Didim, Turquie
depuis
$169,095
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Villa mitoyenne traditionnelle de 4 chambres à vendre à Didim - 2ème maison à Didimcette villa mitoyenne traditionnelle de 4 chambres à vendre à Didim, située au calme à une courte distance de la ville traditionnelle de Didim et de la célèbre station balnéaire d'Altinkum sur la côte sud-oues…
Développeur
Polat Group
Quartier résidentiel Merkez Apartment
Quartier résidentiel Merkez Apartment
Quartier résidentiel Merkez Apartment
Quartier résidentiel Merkez Apartment
Quartier résidentiel Merkez Apartment
Quartier résidentiel Merkez Apartment
Didim, Turquie
depuis
$156,217
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Affordable Holiday Home in Turkey-Spacious 2-Bed Apartment For Sale in Didim Luxury and modern 2 bedroom flat for sale in Didim. 2 bedroom apartment in a great location in Didim, in the center of Didim and within walking distance of all local amenities, shops, markets, bars and restaurant…
Développeur
Polat Group
Quartier résidentiel Meltem Complex
Quartier résidentiel Meltem Complex
Quartier résidentiel Meltem Complex
Quartier résidentiel Meltem Complex
Quartier résidentiel Meltem Complex
Quartier résidentiel Meltem Complex
Didim, Turquie
depuis
$144,024
Nombre d'étages 3
Nombre d'étages 3
Appartement abordable à vendre à Altinkum – Propriété d'investissement Didim à 850 m de la plageAppartement traditionnel de 2 chambres à vendre à Didim. Situé à 850 m de la plage d'Altinkum avec une piscine commune. Propriété d'investissement idéale à Didim avec un prix avantageux.Cet appart…
Développeur
Polat Group
