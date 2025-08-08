Complexe résidentiel New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey

  1. Realting.com
New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey

Fatih, Turquie
$195,840
18
ID: 27356
In CRM: 2473016
Dernière actualisation: 08/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Fatih
  • Ville
    Istanbul

À propos du complexe

Le complexe propose des appartements avec 1-2 chambres adaptées à divers styles de vie, y compris des unités de jardin pour les amoureux de la nature.

Caractéristiques:

  • 3 étages de parking intérieur avec bornes de recharge EV
  • Réception et sécurité 24/7
  • Salon de fitness pour un style de vie sain

Achèvement - mars 2027.

Emplacement et infrastructure à proximité
  • 5 minutes en voiture pour les centres commerciaux
  • 10 minutes à pied d'une station de métro
  • 28 minutes en voiture pour l'aéroport d'Istanbul
  • À quelques pas des arrêts de bus et de minibus

Localisation sur la carte

Fatih, Turquie

