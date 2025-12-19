  1. Realting.com
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turquie
depuis
$413,662
Nous proposons des appartements meublés avec terrasses et une vue sur les montagnes.La résidence comprend 4 grandes piscines, un restaurant et un bar.Achèvement - mai 2024.Installations et équipement dans la maison ClimatisationAvantages Revenu locatif élevé garanti.Emplacement et infrastruc…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Gocek, Turquie
depuis
$2,59M
Nous proposons des appartements spacieux avec une vue pittoresque, des terrasses et des balcons français.La résidence dispose d'un grand parc avec des étangs et des cascades, des enfants, des terrains de jeux, des installations sportives, un café, des piscines intérieures et extérieures.Achè…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$873,933
Nous proposons des appartements avec terrasses et une vue panoramique sur le golfe.La résidence dispose d'un garage, d'une sécurité 24h/24, d'un service de conciergerie, de piscines pour enfants et adultes, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un bar de la piscine.Achèvement - mars 2024.Ins…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
TekceTekce
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$1,46M
Nous vous proposons une villa meublée de luxe avec une piscine, un coin repas extérieur et un spa avec un sauna et un bain turc.Achèvement - avril 2025.Installations et équipement dans la maison Chauffage au solEmplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé à proximité d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$248,710
La résidence dispose d'une piscine avec un bar, un centre de remise en forme, sécurité.Achèvement - mai 2025.Installations et équipement dans la maison Armoire de cuisine intégréeEmplacement et infrastructure à proximité Plage d'Oludeniz - 10 kmPromenade Fethie - 3 kmAéroport de Dalaman - 60 km
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turquie
depuis
$873,933
Nous offrons des villas avec piscines intérieures et extérieures, des jardins spacieux, saunas, jacuzzis et bains turcs, vue pittoresque.Achèvement - 2024.Installations et équipement dans la maison Chauffage au solCheminéeTélévision
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turquie
depuis
$746,128
Nous offrons des villas avec des façades en verre, de grands solariums et jardins.La résidence se compose de villas et appartements modernes premium, et dispose d'une piscine extérieure.Achèvement - juin 2024.Caractéristiques des appartements Chaque villa comprend une cuisine avec un salon, …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$524,360
Nous offrons des appartements avec terrasses et une vue panoramique.Certains appartements disposent de piscines privées.La résidence dispose de piscines et d'un bar, d'une piscine intérieure chauffée, d'une salle de sport, d'un sauna, d'une sécurité 24h/24, d'un garage souterrain et d'un par…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$932,196
Nous proposons des villas élégantes de haute qualité avec piscines intérieures et extérieures, grands jardins, saunas et bains turcs, grandes terrasses et zones de barbecue, vue sur la mer.Caractéristiques des appartements Rez-de-chaussée : un salon, une cuisine, une piscine terrasse.Premier…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$1,01M
Nous vous proposons une villa avec un jardin et une piscine, une terrasse, un barbecue.Installations et équipement dans la maison Appareils de cuisine (réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge, four, plaque de cuisson intégrée, chauffe-eau électrique)TélévisionClimatisationEmplacement et in…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$699,147
Nous offrons des villas avec piscines, jardins, terrasses, saunas et bains turcs, salon et barbecue.Caractéristiques des appartements Rez-de-chaussée : une cuisine, un salon avec cheminée et accès à la terrasse de la piscine, une chambre à deux lits avec salle de bains, une chambre double av…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
