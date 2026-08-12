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Apartamentos con piscina en venta en Marmara Region, Turquía

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Estudio 1 habitacion en Temapasa Sokagi, Turquía
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Estudio 1 habitacion
Temapasa Sokagi, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 13/34
Apartamento estudio completamente amueblado con balcón en el piso 13 – Helis Más Residence, …
$111,950
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Doga Kececioglu
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English, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en 142 Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
142 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 17/28
SEMBOL ISTANBULPlanta 17, 2+1, 125 m2, con balcón angular (en forma de L)Zona de senderismo,…
$135,000
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Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский, Türkçe
Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 134 m²
Descubra los apartamentos familiares ideales en Beylikduz, Estambul, que ofrecen una varieda…
$353,748
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Apartamento 5 habitaciones en Sariyer, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Sariyer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Piso 3/4
🏡 IC DenizKoru Sarıyer – Vida entre Ciudad y NaturalezaEl proyecto IC DenizKoru Sarıyer cons…
$1,29M
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 177 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$415,000
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Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Descubra una vida lujosa en el corazón de Buyukcekmece, Estambul, donde el lago más grande d…
$171,620
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
A 600 metros de la costa, este vasto complejo ofrece modernas instalaciones como gimnasio, p…
$520,698
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Descubre apartamentos elegantes en Kartal, Estambul, con impresionantes vistas al mar y Prin…
$520,698
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
$171,620
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Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 8/18
Apartamento listo para mover 1+1 en Çekmeköy, Estambul — $334,000 Silencio Ciudadanía Turca …
$334,000
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 7/18
Venta de 1+1 Estambul ‼️Oferta de inversión lista con ingresos de alquiler.Distrito de Baghj…
$120,000
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
Experimente una vida única en Üskudar, Estambul, con apartamentos situados en un proyecto ce…
$756,529
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Este elegante apartamento de 1 dormitorio, totalmente amueblado, se encuentra en Basın Ekspr…
$159,945
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Apartamento 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
El complejo residencial está ubicado en Beylikduzu, un distrito conocido por su hermosa cost…
$406,000
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Apartamento 2 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 127 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$285,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
$752,713
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Apartamento en Eyupsultan, Turquía
Apartamento
Eyupsultan, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Estos apartamentos contemporáneos en Gokturk, Eyupsultan, istanbul, ofrecen impresionantes v…
$531,205
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Buyukcekmece, Estambul, donde el lago más grande de la ciudad se encuentra con el Marmara. E…
$171,620
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
skudar, Estambul, en un apartamento situado en un proyecto cerca de la estación de metro y e…
$756,529
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 134 m²
A 1 km del Hospital Internacional Birinci, a 2 km del West Istanbul Marina y de la playa, a …
$353,748
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Apartamento en Beylikduzu, Turquía
Apartamento
Beylikduzu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
Descubra una vida única en Üskudar, Estambul, en apartamentos situados en el proyecto cerca …
$756,529
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Apartamento 1 habitación en Sariyer, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sariyer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Piso 3/10
Don't Miss This Opportunity to Own a Partment with Forest View and Horse stable Details  …
$850,000
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Apartamento 4 habitaciones en Kartal, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kartal, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
El complejo residencial se construirá en una superficie de 40.000 m2 y una zona ajardinada d…
$508,000
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Apartamento 1 habitación en Fatih, Turquía
Apartamento 1 habitación
Fatih, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
ID ST BI-375Información básica:Estambul, distrito de BagchilarPeríodo de terminación de la c…
$255,000
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Apartamento 1 habitación en Avcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Avcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Piso 5
Tu estilo de vida ideal en Estambul ¿Buscas un lugar que combine comodidad, potencial de …
$184,358
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Esenyurt, Turquía
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 1
$111,839
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Ático Ático 1 habitación en Sisli, Turquía
Ático Ático 1 habitación
Sisli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 396 m²
Piso 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$5,47M
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Apartamento 4 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Dormitorios 4
Área 259 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$24,50M
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Idiomas hablados
English, Русский
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Apartamento 4 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
en el corazón de Başakşehir: una mirada más cercana Descripción general del proyecto: …
$490,000
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Apartamento 3 habitaciones en Kadikoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 25
Iki Yaka - located in the Asian part of the city, in the Kadikoy, Fikirtepe district. The de…
Precio en demanda
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Metropolis Riga
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Tipos de propiedades en Marmara Region

áticos
condos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

con Garaje
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con Vista al lago
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