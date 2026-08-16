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Apartamentos en venta en Beylikduzu, Turquía

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2 habitaciones
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3 habitaciones
100
4 habitaciones
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484 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 295 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
$470,000
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Apartamento 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Bloom Mansions
$395,000
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Apartamento 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Roe Life Residence
$135,000
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Yucatan of Istanbul
$350,000
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Apartamento 1 habitación en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 345 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 469 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 2
Área 124 m²
Reference
$382,000
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Apartamento 1 habitación en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Sentirá paz y comodidad en cada rincón de su hogar en Marea Daisy, ubicado en Altıntaş, el d…
$480,000
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Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Uno de los complejos más prestigiosos con vistas al Mar de Marmara en Estambul, el complejo …
$476,000
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Apartamento 1 habitación en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Número de plantas 12
Amplias propiedades a 2 Km del puerto deportivo en Beylikdüzü Estambul Las elegantes propied…
$496,241
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Apartamento 2 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Número de plantas 11
Apartamentos con azotea de 2000 m² en Beylikdüzü Estambul Los apartamentos están situados en…
$325,043
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Apartamento 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 319 m²
Shield Tower Project
$413,247
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Apartamento 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 4
Área 226 m²
Reference
$641,000
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Apartamento 3 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con vistas al mar en un complejo con piscina cubierta en Estambul Beylikdüzü Es…
$300,519
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Apartamento 3 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
The Pathway Istanbul1
$531,381
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Apartamento 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 15
Apartamentos de lujo con alto valor de inversión cerca del puerto deportivo en Beylikdüzü, E…
$288,028
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Apartamento 3 habitaciones en Egitim Vadisi Bulvari, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Egitim Vadisi Bulvari, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Leal Istanbul
$478,000
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Apartamento 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 217 m²
Big City Shangrila
$385,687
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Apartamento 1 habitación en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 133 m²
$413,385
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Apartamento 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 232 m²
Deluxe Grove
$515,000
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Apartamento 1 habitación en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 17 500 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 7 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 7 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Marguerite Mansion
$635,369
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Apartamento 1 habitación en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 226 m²
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
Retro Residence fue diseñado para permitirle utilizar todas las instalaciones y oportunidade…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Bloom Mansions
$220,000
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Apartamento 1 habitacion en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Project is a new residential and investment center in Beilikduzü, built on the E-5 highway, …
$211,000
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