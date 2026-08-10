Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kartepe
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Kartepe, Turquía

;
Apartamento Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Kartepe, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kartepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 222 m²
Número de plantas 6
Apartamentos en un Lugar Tranquilo con Servicios Sociales en Kartepe Los apartamentos están …
$479,784
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Kartepe, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kartepe, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3/6
Harmony City, the arousing new project of ZERAY construction, It is established on the …
$90,268
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Kartepe, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kartepe, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 230 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$332,066
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Kartepe, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kartepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 151 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$148,478
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir