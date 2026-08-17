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Apartamentos en venta en Izmit, Turquía

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2 habitaciones
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9 propiedades total found
Apartamento 6 habitaciones en Izmit, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Izmit, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Número de plantas 12
Apartamentos en Venta en İzmit, Kocaeli con Vistas al Mar y al Bosque, Balcones y Terrazas K…
$440,717
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Apartamento 3 habitaciones en Izmit, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Izmit, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Número de plantas 12
Apartamentos en Venta en İzmit, Kocaeli con Vistas al Mar y al Bosque, Balcones y Terrazas K…
$183,430
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Apartamento 2 habitaciones en Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit.…
$84,370
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 4 habitaciones en Izmit, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Izmit, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Número de plantas 12
Apartamentos en Venta en İzmit, Kocaeli con Vistas al Mar y al Bosque, Balcones y Terrazas K…
$201,272
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Apartamento 3 habitaciones en Izmit, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Izmit, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit.…
$91,985
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Apartamento 2 habitaciones en Cayirkoy Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cayirkoy Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 3/10
Our project consists of 6 blocks and 430 flats on an area of 30.000 m2 in the Çayırköy distr…
$126,728
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Izmit, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Izmit, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 4
$55,425
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Apartamento 4 habitaciones en Akpinar Mahallesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Akpinar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 170 m²
Piso 4/5
Three Bedrooms Apartment in a residential project located in the Izmit area and features con…
$195,000
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Apartamento 3 habitaciones en Cayirkoy Mahallesi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cayirkoy Mahallesi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 149 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – İzmit, Kocaeli, Turquía
$186,494
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