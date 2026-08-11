Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Maltepe
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Maltepe, Turquía

;
1 habitación
28
2 habitaciones
27
3 habitaciones
14
4 habitaciones
9
Apartamento Borrar
Eliminar
86 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Maltepe, Turquía
Premium Premium
Apartamento 2 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 14
Pisos en Venta Cerca del Metro en Maltepe, Estambul Situado en la parte asiática de Estambul…
$306,368
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Maltepe, Turquía
Apartamento 1 habitación
Maltepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Maltepe, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 6
Apartamentos con Vista a la Calle en Venta en un Complejo con Seguridad en Maltepe Maltepe, …
$349,037
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 1 habitación en Maltepe, Turquía
Apartamento 1 habitación
Maltepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Vier Estambul, que se levanta en Ümraniye, un nuevo centro de inversiones, le ofrece todas l…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Maltepe, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Maltepe, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Un sentido único de disfrute con vistas a las Islas Príncipes y la alegría de despertar cada…
$374,900
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Maltepe, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Maltepe, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
World City Maltepe
$819,000
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Maltepe, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Maltepe, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Diva Pera
$300,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Maltepe, Turquía
Apartamento 1 habitación
Maltepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Maltepe, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Un proyecto único que encarna la arquitectura moderna y el lujoso diseño situado en Maltepe …
$450,000
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Maltepe, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Vistas a la Ciudad en la Carretera Principal de Maltepe, Estambul Maltepe, …
$233,462
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Maltepe, Turquía
Apartamento 1 habitación
Maltepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
El proyecto Maltepe Elixir revela una vida mestizamente azul ante tus ojos con sus opciones …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Maltepe, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Maltepe, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Un sentido único de disfrute con vistas a las Islas Príncipes y la alegría de despertar cada…
$764,000
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Maltepe, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Le presentamos nuestro nuevo complejo situado en el distrito de Maltape.Paquete de apartamen…
$460,000
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Maltepe, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 6
Apartamentos con Vista a la Calle en Venta en un Complejo con Seguridad en Maltepe Maltepe, …
$288,572
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Cihadiye Caddesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cihadiye Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 2/6
$12,79M
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Maltepe, Turquía
Apartamento 1 habitación
Maltepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Vier Estambul, que se levanta en Ümraniye, un nuevo centro de inversiones, le ofrece todas l…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Maltepe, Turquía
Apartamento 1 habitación
Maltepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Vier Estambul, que se levanta en Ümraniye, un nuevo centro de inversiones, le ofrece todas l…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Esma Sokagi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Esma Sokagi, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 255 m²
El proyecto abre ante sus ojos una fascinante vida azul con opciones de alojamiento junto al…
$757,548
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Maltepe, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Número de plantas 14
Pisos en Venta Cerca del Metro en Maltepe, Estambul Situado en la parte asiática de Estambul…
$366,486
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Maltepe, Turquía
Apartamento 1 habitación
Maltepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 118 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Maltepe, Turquía
Apartamento 1 habitación
Maltepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Livid Central, el nuevo centro residencial e de inversión de Beylikdüzü, está siendo constru…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Maltepe, Turquía
Apartamento 1 habitación
Maltepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
El proyecto Maltepe Elixir revela una vida mestizamente azul ante tus ojos con sus opciones …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Maltepe, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Número de plantas 14
Pisos en Venta Cerca del Metro en Maltepe, Estambul Situado en la parte asiática de Estambul…
$543,370
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Esma Sokagi, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Esma Sokagi, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
El proyecto abre ante sus ojos una fascinante vida azul con opciones de alojamiento junto al…
$728,792
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Maltepe, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 6
Apartamentos con Vista a la Calle en Venta en un Complejo con Seguridad en Maltepe Maltepe, …
$273,566
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Maltepe, Turquía
Apartamento 1 habitación
Maltepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 152 m²
Zeft Yalikavak le espera junto a Yalikavak Marina en la última bahía de Yalikavak, uno de lo…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Handegul Sokagi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Handegul Sokagi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Piso 5/18
$12,50M
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Maltepe, Turquía
Apartamento 1 habitación
Maltepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Livid Central, el nuevo centro residencial e de inversión de Beylikdüzü, está siendo constru…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en 1 Oz Apartmani, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
1 Oz Apartmani, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 6/8
$6,98M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Maltepe, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir