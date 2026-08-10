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Apartamentos en venta en Sultanbeyli, Turquía

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7 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Sultanbeyli, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sultanbeyli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Área 281 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Sultanbeyli, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sultanbeyli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Yildizhan Sokagi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yildizhan Sokagi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2/7
$7,20M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitación en Sultanbeyli, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sultanbeyli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en 3 By Concept Sitesi B Blok, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
3 By Concept Sitesi B Blok, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 2/5
$6,92M
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Apartamento 2 habitaciones en Sultanbeyli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sultanbeyli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
El proyecto Cer İstanbul dará un ejemplo global en áreas como la renovación adecuada de edif…
$364,575
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Apartamento 4 habitaciones en Sultanbeyli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sultanbeyli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 153 m²
Número de plantas 11
Complejo residencial – Sultanbeyli, Istanbul, Turquía
$341,963
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