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Apartamentos en venta en Kocaeli, Turquía

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Izmit
9
Basiskele
8
Kartepe
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28 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Basiskele, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Basiskele, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Proyecto ofrece soluciones para diferentes necesidades y expectativas con una amplia gama de…
$284,073
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Apartamento 3 habitaciones en Izmit, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Izmit, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Número de plantas 12
Apartamentos en Venta en İzmit, Kocaeli con Vistas al Mar y al Bosque, Balcones y Terrazas K…
$183,430
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Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 5/5
$4,360
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Kartepe, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kartepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 222 m²
Número de plantas 6
Apartamentos en un Lugar Tranquilo con Servicios Sociales en Kartepe Los apartamentos están …
$479,784
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Apartamento 4 habitaciones en Basiskele, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Basiskele, Turquía
Dormitorios 4
Área 134 m²
Proyecto ofrece soluciones para diferentes necesidades y expectativas con una amplia gama de…
$411,912
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Apartamento 1 habitacion en Basiskele, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Basiskele, Turquía
Dormitorios 1
Área 68 m²
Proyecto ofrece soluciones para diferentes necesidades y expectativas con una amplia gama de…
$236,780
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Apartamento 5 habitaciones en , Turquía
Apartamento 5 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 390 m²
Piso 5/5
$14,53M
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Apartamento 2 habitaciones en Darica, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Darica, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Experimente una vida urbana refinada con elegantes espacios de cabildeo, apartamentos cuidad…
$231,162
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Apartamento 3 habitaciones en Izmit, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Izmit, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit.…
$91,985
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Apartamento 5 habitaciones en , Turquía
Apartamento 5 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Piso 3/3
$6,80M
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Apartamento 2 habitaciones en Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit.…
$84,370
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Apartamento 4 habitaciones en Izmit, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Izmit, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Número de plantas 12
Apartamentos en Venta en İzmit, Kocaeli con Vistas al Mar y al Bosque, Balcones y Terrazas K…
$202,319
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Apartamento 6 habitaciones en Izmit, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Izmit, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Número de plantas 12
Apartamentos en Venta en İzmit, Kocaeli con Vistas al Mar y al Bosque, Balcones y Terrazas K…
$441,633
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Apartamento 3 habitaciones en Basiskele, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Basiskele, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Proyecto ofrece soluciones para diferentes necesidades y expectativas con una amplia gama de…
$355,664
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Apartamento 2 habitaciones en Kartepe, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kartepe, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3/6
Harmony City, the arousing new project of ZERAY construction, It is established on the …
$90,268
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Apartamento 2 habitaciones en Servetiye Cami Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Servetiye Cami Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 66 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$217,562
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Apartamento 3 habitaciones en Basiskele, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Basiskele, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 113 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$170,780
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Apartamento 2 habitaciones en Izmit, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Izmit, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 4
$55,425
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Apartamento 2 habitaciones en Cayirkoy Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cayirkoy Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 3/10
Our project consists of 6 blocks and 430 flats on an area of 30.000 m2 in the Çayırköy distr…
$126,728
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Apartamento independiente Piso independiente 6 habitaciones en Marmara Region, Turquía
Apartamento independiente Piso independiente 6 habitaciones
Marmara Region, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
Piso 5/10
The residence is surrounded by green nature and a view of the lake The apartment is locat…
$461,866
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Apartamento 3 habitaciones en Cayirkoy Mahallesi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cayirkoy Mahallesi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 149 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – İzmit, Kocaeli, Turquía
$186,494
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Apartamento 5 habitaciones en Basiskele, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Basiskele, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Piso 5/10
Sea View Four Bedrooms Apartment For Sale in Kocaeli Sea View Four Bedrooms Apartment For…
$145,000
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Apartamento 5 habitaciones en Kartepe, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kartepe, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 230 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$332,066
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Apartamento 4 habitaciones en Kartepe, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kartepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 151 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$148,478
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Apartamento 9 habitaciones en Servetiye Cami Mahallesi, Turquía
Apartamento 9 habitaciones
Servetiye Cami Mahallesi, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Área 600 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$2,22M
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Apartamento 5 habitaciones en Kasikci Mahallesi, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kasikci Mahallesi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 184 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$816,443
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Apartamento 4 habitaciones en Akpinar Mahallesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Akpinar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 170 m²
Piso 4/5
Three Bedrooms Apartment in a residential project located in the Izmit area and features con…
$195,000
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Apartamento 4 habitaciones en Kasikci Mahallesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kasikci Mahallesi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 112 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$269,426
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Tipos de propiedades en Kocaeli

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Kocaeli, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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