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Apartamentos en venta en Umraniye, Turquía

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1 habitación
21
2 habitaciones
34
3 habitaciones
15
4 habitaciones
12
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89 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Umraniye, Turquía
Apartamento 1 habitación
Umraniye, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Retro Residence fue diseñado para permitirle utilizar todas las instalaciones y oportunidade…
Precio en demanda
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Apartamento 5 habitaciones en Umraniye, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Umraniye, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 460 m²
Residencias de Westward
$2,78M
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Apartamento 3 habitaciones en Umraniye, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Umraniye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Número de plantas 16
Apartamentos en un complejo con piscina cerca del centro financiero Los apartamentos de inve…
$331,803
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Umraniye, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Umraniye, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Sinpaş Finance City
$693,000
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Apartamento 1 habitacion en Umraniye, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Umraniye, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Sinpaş Finance City
$530,000
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Apartamento 1 habitación en Umraniye, Turquía
Apartamento 1 habitación
Umraniye, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 460 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Umraniye, Turquía
Apartamento 1 habitación
Umraniye, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Reyhan Sokagi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Reyhan Sokagi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 4/9
$9,18M
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Apartamento 4 habitaciones en Umraniye, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Umraniye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Pisos en venta cerca del metro y del centro financiero en Ümraniye Los pisos en venta en est…
$682,103
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Apartamento 2 habitaciones en Umraniye, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Umraniye, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Número de plantas 21
Avrupa Residence Oryapark, del principal desarrollador de Estambul Artaş İnşaat Group, ofrec…
$340,000
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Apartamento 4 habitaciones en Umraniye, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Umraniye, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 422 m²
Residencias de Westward
$2,73M
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Apartamento 3 habitaciones en Hamza Yerlikaya Bulvari, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Hamza Yerlikaya Bulvari, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
En Proyecto, Ekmeköy, encontrarás cocinas grandes y funcionales de 13 m2 en apartamentos 2+1…
$520,000
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Apartamento 4 habitaciones en Umraniye, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Umraniye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Número de plantas 12
Apartamentos elegantes con amplios jardines en Estambul Ümraniye Los apartamentos están situ…
$545,682
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Apartamento 1 habitación en Umraniye, Turquía
Apartamento 1 habitación
Umraniye, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Retro Residence fue diseñado para permitirle utilizar todas las instalaciones y oportunidade…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Umraniye, Turquía
Apartamento 1 habitación
Umraniye, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Hamza Yerlikaya Bulvari, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Hamza Yerlikaya Bulvari, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 255 m²
En Proyecto, Ekmeköy, encontrarás cocinas grandes y funcionales de 13 m2 en apartamentos 2+1…
$745,000
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Apartamento 3 habitaciones en Umraniye, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Umraniye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Número de plantas 12
Apartamentos Favorables para Inversión Cerca de la Estación de Metro en Ümraniye, Estambul Ü…
$401,045
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Apartamento 1 habitacion en Umraniye, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Umraniye, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Situado en el distrito de Ümraniye de desarrollo rápido de Estambul, estos modernos apartame…
$471,142
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Apartamento 1 habitacion en Umraniye, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Umraniye, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Residencias de Westward
$460,000
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Apartamento 1 habitación en Umraniye, Turquía
Apartamento 1 habitación
Umraniye, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Umraniye, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Umraniye, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
TOR Finance City Estambul: Apartamentos en el distrito de Up-and-Coming ÜmraniyeEste exclusi…
$229,000
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Apartamento 1 habitación en Umraniye, Turquía
Apartamento 1 habitación
Umraniye, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Senol Gunes Bulvari, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Senol Gunes Bulvari, Turquía
Dormitorios 1
Área 83 m²
İstanbul Breeze
$300,000
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Apartamento 2 habitaciones en Umraniye, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Umraniye, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 12
Apartamentos Favorables para Inversión Cerca de la Estación de Metro en Ümraniye, Estambul Ü…
$300,495
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Apartamento 1 habitación en Umraniye, Turquía
Apartamento 1 habitación
Umraniye, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 255 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Umraniye, Turquía
Apartamento 1 habitación
Umraniye, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Umraniye, Turquía
Apartamento 1 habitación
Umraniye, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
$307,000
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Apartamento 1 habitación en Umraniye, Turquía
Apartamento 1 habitación
Umraniye, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 239 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Umraniye, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Umraniye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Número de plantas 22
Apartamentos en un complejo seguro cerca del metro en Estambul Los apartamentos están situad…
$787,309
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Apartamento 1 habitación en Umraniye, Turquía
Apartamento 1 habitación
Umraniye, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 422 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
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