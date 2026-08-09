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Apartamentos en venta en Silivri, Turquía

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4 habitaciones
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13 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Silivri, Turquía
Apartamento 1 habitación
Silivri, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 468 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 3 m²
$32,84M
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Apartamento 1 habitación en Silivri, Turquía
Apartamento 1 habitación
Silivri, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
$338,682
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TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Silivri, Turquía
Apartamento 1 habitación
Silivri, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
$576,000
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Apartamento 1 habitación en Silivri, Turquía
Apartamento 1 habitación
Silivri, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 264 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Silivri, Turquía
Apartamento 1 habitación
Silivri, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
$322,081
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Apartamento 1 habitación en Silivri, Turquía
Apartamento 1 habitación
Silivri, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Con su tecnología de alta calidad, detalles en diseño interior y exterior y su arquitectura …
$559,034
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Apartamento 1 habitación en Silivri, Turquía
Apartamento 1 habitación
Silivri, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 590 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Silivri, Turquía
Apartamento 1 habitación
Silivri, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 385 m²
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Apartamento 1 habitación en Silivri, Turquía
Apartamento 1 habitación
Silivri, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 3
Área 845 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Silivri, Turquía
Apartamento 1 habitación
Silivri, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 506 m²
Alcanzar los estándares de estilo de vida más altos con Ultiplus Residences, un cómodo y pri…
$596,081
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Apartamento 1 habitación en Silivri, Turquía
Apartamento 1 habitación
Silivri, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 507 m²
Alcanzar los estándares de estilo de vida más altos con Ultiplus Residences, un cómodo y pri…
$597,259
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Silivri, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Silivri, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 14
$180,000
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