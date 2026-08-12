Propiedades residenciales en venta en Marmara Region, Turquía

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Apartamento 2 habitaciones en Maltepe, Turquía
Premium Premium
Apartamento 2 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
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Pisos en Venta Cerca del Metro en Maltepe, Estambul Situado en la parte asiática de Estambul…
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Estudio 1 habitacion en Temapasa Sokagi, Turquía
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Estudio 1 habitacion
Temapasa Sokagi, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Piso 13/34
Apartamento estudio completamente amueblado con balcón en el piso 13 – Helis Más Residence, …
$111,950
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Doga Kececioglu
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English, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en 142 Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
142 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 17/28
SEMBOL ISTANBULPlanta 17, 2+1, 125 m2, con balcón angular (en forma de L)Zona de senderismo,…
$135,000
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Vendedor particular
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Русский, Türkçe
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Apartamento 4 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Número de plantas 4
Apartamentos Espaciosos en un Nuevo Complejo con Instalaciones en Başakşehir, Estambul Los a…
$315,520
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Apartamento 4 habitaciones en Marmara Region, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Marmara Region, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 1
Gran apartamento moderno para un permiso de residencia en EstambulUbicación: Fulya Mehmetçik…
$226,113
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Your Invest Home
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Apartamento 4 habitaciones en Karacabey, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 2/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$272,491
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Apartamento 2 habitaciones en Karacabey, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$125,854
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Dúplex 7 habitaciones en Karacabey, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Piso 3/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$324,449
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Apartamento 3 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
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Apartamentos Espaciosos en un Nuevo Complejo con Instalaciones en Başakşehir, Estambul Los a…
$255,421
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Apartamento 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 10/13
Apartamento de 2 Habitaciones en Venta en un Complejo Residencial con Estacionamiento en Osm…
$105,173
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Apartamento 2 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en un complejo con aparcamiento en Yalova Yalova es una de…
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Apartamento 3 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Área 73 m²
Número de plantas 14
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad en Venta en un Complejo Residencial Seguro en A…
$422,592
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Dúplex 3 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Número de plantas 5
Apartamentos cerca de la costa y de un centro comercial en una ubicación céntrica en Maltepe…
$345,233
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Apartamento 2 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 14
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad en Venta en un Complejo Residencial Seguro en A…
$277,614
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Marmara Region, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Marmara Region, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 3
Apartamento de dos niveles en una zona turística de Estambul bajo inversiónTaksim Street/Nan…
$145,130
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Your Invest Home
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Apartamento 1 habitación en Esenyurt, Turquía
Apartamento 1 habitación
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
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Apartamento 4 habitaciones en Sisli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sisli, Turquía
Dormitorios 4
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Su casa está lista, a 15 minutos del aeropuerto de Ataturk y a 20 minutos del aeropuerto de …
$299,000
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Apartamento 8 habitaciones en Fatih, Turquía
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Fatih, Turquía
Dormitorios 8
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Su espacio personal, donde la ciudad es inferior a la naturalezaImagina una mañana llena de …
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Apartamento 2 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 2
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Área 122 m²
Novus Paradise
$171,314
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Apartamento 5 habitaciones en Hadimkoy Yolu Caddesi, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Hadimkoy Yolu Caddesi, Turquía
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Área 287 m²
La nueva definición de vivienda de lujo, Carver Hall en Buyukcekmece te espera para hacer un…
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Apartamento 1 habitacion en Fatih, Turquía
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Fatih, Turquía
Dormitorios 1
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Área 90 m²
Bridge Houses
$649,348
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
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Área 146 m²
Jardines costeros
$926,281
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Villa 4 habitaciones en , Turquía
Villa 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
$12,50M
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Apartamento 3 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Royal Anatolia
$389,000
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Apartamento 3 habitaciones en Besiktas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Besiktas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Número de plantas 14
Proyecto de Apartamentos de Lujo con Estacionamiento de 8 Pisos y Piscina Abierta en la Azot…
$1,10M
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Dúplex 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 383 m²
Número de plantas 9
Apartamentos con vista al mar y piscina en el puerto deportivo de Büyükçekmece Los apartamen…
$1,80M
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Apartamento 1 habitación en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Mirador Kartal es un nuevo proyecto que te permitirá disfrutar plenamente de Estambul, la lu…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 22
Área 137 m²
¿Te gustaría experimentar el Estambul ideal funcional y cómodamente en el corazón del lado a…
Precio en demanda
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Casa 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Casa 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 272 m²
Piso 1/3
Villa Inteligente con Jardín Independiente y Aparcamiento en Bursa Nilüfer La villa se encue…
$372,943
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Ático Ático 3 habitaciones en Kadikoy, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Pisos con alto potencial de alquiler cerca de la costa en Kadıköy Estambul Los apartamentos …
$345,233
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Tipos de propiedades en Marmara Region

apartamentos
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Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

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