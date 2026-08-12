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Apartamentos en la montaña en venta en Marmara Region, Turquía

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Estudio 1 habitacion en Temapasa Sokagi, Turquía
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Estudio 1 habitacion
Temapasa Sokagi, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 13/34
Apartamento estudio completamente amueblado con balcón en el piso 13 – Helis Más Residence, …
$111,950
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Agencia
Doga Kececioglu
Idiomas hablados
English, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 10/13
Apartamento de 2 Habitaciones en Venta en un Complejo Residencial con Estacionamiento en Osm…
$105,173
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Apartamento 2 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en un complejo con aparcamiento en Yalova Yalova es una de…
$74,473
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Apartamento 3 habitaciones en Kartal, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kartal, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Número de plantas 24
Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas en un Complejo a 200 m de la Costa en Kartal Ka…
$564,611
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 1/4
Apartamentos en un Complejo Residencial con Amplias Zonas Sociales en Kayapa, Bursa Kayapa, …
$136,246
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Apartamento 2 habitaciones en Hasanbaba caddesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Hasanbaba caddesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 2/4
Apartamento a estrenar en complejo con servicios en Çınarcık Yalova, una de las ciudades des…
$60,618
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Apartamento 3 habitaciones en Termal, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en Proyecto con Piscina con Aguas Curativas en Yalova Termal La perla de la reg…
$116,617
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Apartamento 2 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 4
Pisos de 1 y 2 Dormitorios Cerca de la Zona Industrial Organizada en Yalova Yalova, una de l…
$73,319
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Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Piso 1/5
Amplios apartamentos con vistas a la naturaleza a poca distancia de la playa en Çınarcık Yal…
$139,709
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Apartamento 3 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$105,173
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Apartamento 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 2/3
Apartamentos espaciosos en un complejo en el centro de Yalova Yalova es uno de los centros m…
$143,173
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Apartamento 3 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 4
Pisos de 1 y 2 Dormitorios Cerca de la Zona Industrial Organizada en Yalova Yalova, una de l…
$90,061
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Apartamento 2 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$203,214
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Apartamento 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Piso 1/5
Amplios pisos con inigualables vistas a la naturaleza en Çınarcık Yalova Los pisos están sit…
$131,163
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Apartamento 5 habitaciones en Kartal, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kartal, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 24
Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas en un Complejo a 200 m de la Costa en Kartal Ka…
$1,25M
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Apartamento 4 habitaciones en Kartal, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kartal, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Número de plantas 24
Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas en un Complejo a 200 m de la Costa en Kartal Ka…
$889,060
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Apartamento 2 habitaciones en Armutlu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Armutlu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/5
Apartamentos de 1 dormitorio con excelentes comodidades en Armutlu, Yalova Yalova goza de un…
$52,587
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Apartamento 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/5
Apartamentos de 1 dormitorio a precios asequibles en Bursa Nilüfer El barrio de Kayapa en Ni…
$73,319
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Apartamento 4 habitaciones en Uskudar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Apartamentos en un proyecto cerca de paradas de transporte público en Acıbadem Üsküdar Los a…
$1,39M
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Apartamento 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en un complejo con aparcamiento en Yalova Yalova es una de…
$116,740
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Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Piso 1/4
Apartamentos Dúplex de 2 y 3 Dormitorios en Teşvikiye, Yalova Yalova se encuentra en una ubi…
$110,844
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Apartamento 2 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/4
Apartamentos de 1 Dormitorio Cerca de la Universidad en Yalova Yalova, una de las ciudades m…
$78,514
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Apartamento 3 habitaciones en Armutlu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Armutlu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1/4
Apartamentos Cercanos a Todos los Servicios en Armutlu, Yalova Yalova, debido a su proximida…
$94,102
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Apartamento 4 habitaciones en Sultangazi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en un amplio proyecto en Sultangazi, Estambul Estos apartamentos están ubicados…
$538,055
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Apartamento 3 habitaciones en Sultangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en un amplio proyecto en Sultangazi, Estambul Estos apartamentos están ubicados…
$399,500
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Apartamento 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/5
Apartamentos de Inversión con Aparcamiento Cubierto en Bursa Osmangazi Estos apartamentos es…
$141,002
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Apartamento 2 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Número de plantas 4
Pisos de 1 y 2 Dormitorios Cerca de la Zona Industrial Organizada en Yalova Yalova, una de l…
$73,319
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Apartamento 1 habitación en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 1 habitación
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 1/5
Pisos de Lujo en un Moderno Complejo con Instalaciones Exclusivas en Yalova Yalova es uno de…
$62,927
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Apartamento 3 habitaciones en Termal, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 2/4
Apartamentos de Lujo en un Complejo Elegante en Yalova Termal Yalova tiene una ventaja estra…
$150,248
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Apartamento 3 habitaciones en Uskudar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
Apartamentos en un proyecto cerca de paradas de transporte público en Acıbadem Üsküdar Los a…
$887,906
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Tipos de propiedades en Marmara Region

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Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

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