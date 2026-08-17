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Apartamentos en venta en Ciftlikkoy, Turquía

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11 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Número de plantas 4
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$73,319
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Apartamento 3 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Piso 1/4
Inmuebles con Grandes Balcones en Yalova Çiftlikköy Yalova destaca por su proximidad a grand…
$139,846
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Apartamento 3 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Piso 2/4
Inmuebles con Grandes Balcones en Yalova Çiftlikköy Yalova destaca por su proximidad a grand…
$157,029
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Apartamento 2 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/4
Apartamentos en un Complejo Boutique en Yalova Yalova está idealmente ubicada tanto para viv…
$94,274
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Apartamento 4 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
Inmuebles con Grandes Balcones en Yalova Çiftlikköy Yalova destaca por su proximidad a grand…
$183,585
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Apartamento 2 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 4
Pisos de 1 y 2 Dormitorios Cerca de la Zona Industrial Organizada en Yalova Yalova, una de l…
$73,319
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 4
Pisos de 1 y 2 Dormitorios Cerca de la Zona Industrial Organizada en Yalova Yalova, una de l…
$90,061
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Apartamento 4 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Piso 3/4
Pisos de Nueva Construcción con Vistas al Mar Cerca de la Playa en Yalova Yalova es una ciud…
$209,370
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Apartamento 3 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 119 m²
Piso 1/4
Apartamentos Espaciosos en un Complejo Cerrado con Piscina en Çiftlikköy Yalova goza de una …
$151,533
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Apartamento 4 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 1/4
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$174,667
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Apartamento 3 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/4
Apartamentos en un Complejo Boutique en Yalova Yalova está idealmente ubicada tanto para viv…
$104,685
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