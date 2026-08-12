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Estudios en venta en Marmara Region, Turquía

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Estambul
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7 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Temapasa Sokagi, Turquía
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Estudio 1 habitacion
Temapasa Sokagi, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 13/34
Apartamento estudio completamente amueblado con balcón en el piso 13 – Helis Más Residence, …
$111,950
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Agencia
Doga Kececioglu
Idiomas hablados
English, Türkçe
Estudio en Marmara Region, Turquía
Estudio
Marmara Region, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
$111,491
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Estudio 1 habitación en Kagithane, Turquía
Estudio 1 habitación
Kagithane, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Studio -   25.3 m2 (net) with turnkey furniture, panoramic windows, ceilings 3.5 (3.2 clean)…
$220,000
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Estudio 1 habitación en Sisli, Turquía
Estudio 1 habitación
Sisli, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Our project is located in the   Schoolshawed   on Buyukdere Street, one of the oldest busine…
$403,000
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Estudio 1 habitación en Besiktas, Turquía
Estudio 1 habitación
Besiktas, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
🏡 Proyecto Residencial de Lujo en Beşiktaş, Estambul👉 Listo en 2 meses – ¡Unidades completam…
$175,000
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Estudio 1 habitación en Latif Sokagi, Turquía
Estudio 1 habitación
Latif Sokagi, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 1/6
¿Por qué elegir este proyecto?Para inversores:Alta demanda de alquiler: La proximidad a las …
$125,000
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Estudio 1 habitación en Yeniyol Caddesi, Turquía
Estudio 1 habitación
Yeniyol Caddesi, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 6
🏡 Apartamentos inteligentes en Küçükçekmece – sin pago, facilidad de instalación- listos Par…
$135,000
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Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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