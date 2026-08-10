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Apartamentos en venta en Gungoren, Turquía

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1 habitación
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7 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Gungoren, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gungoren, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
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Apartamento 1 habitación en Gungoren, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gungoren, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Gungoren, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gungoren, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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LDV InvestLDV Invest
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Gungoren, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Gungoren, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 16
$180,345
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Apartamento 2 habitaciones en Gungoren, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gungoren, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
UN VERDADERO <quo; RESIDENCIA SERVICIADA ” EXPERIENCEG Tower ofrece una vida en la comodid…
$207,643
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Apartamento 3 habitaciones en Gungoren, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gungoren, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
$155,856
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Apartamento 2 habitaciones en Gungoren, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gungoren, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
G Wanda Vista Istanbul le da la bienvenida como uno de los nuevos hitos de esta magnífica ci…
$310,000
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