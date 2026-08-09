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Apartamentos en venta en Avcilar, Turquía

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1 habitación
7
2 habitaciones
16
3 habitaciones
16
4 habitaciones
9
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48 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Avcilar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
El proyecto se encuentra en una superficie de 21.700 m2, el 70% del complejo está ocupado po…
$435,000
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Apartamento 1 habitación en Avcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Avcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 5 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Avcilar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Número de plantas 13
Apartamentos con vistas al lago y piscina en Avcılar, Estambul Los apartamentos se encuentra…
$530,489
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Avcilar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Número de plantas 16
Apartamentos con vista al lago y piscina en venta en Avcılar, Estambul Los apartamentos está…
$354,815
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Apartamento 3 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Avcilar, Turquía
Dormitorios 3
Área 133 m²
Street House
$230,615
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Apartamento 3 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Avcilar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Número de plantas 13
Apartamentos con vistas al lago y piscina en Avcılar, Estambul Los apartamentos se encuentra…
$396,545
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Apartamento 2 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Avcilar, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Comodidad Infinita
$271,020
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Apartamento 4 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Avcilar, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Modern Life Tower
$737,305
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Apartamento 1 habitación en Avcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Avcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Avcilar, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Modern Life Tower
$534,206
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Apartamento 2 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Avcilar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Apartamentos con balcón cerca del lago Küçükçekmece en Estambul Los apartamentos están situa…
$119,980
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Apartamento 5 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Avcilar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 216 m²
Número de plantas 18
Pisos con estilo a 2 km del lago Küçükçekmece de Estambul Estos pisos en venta están ubicado…
$489,033
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Apartamento 4 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Avcilar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 13
Apartamentos con vistas al lago y piscina en Avcılar, Estambul Los apartamentos se encuentra…
$402,201
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Apartamento 1 habitación en Avcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Avcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Nuestro proyecto Copper Land consta de 1160 apartamentos y 112 unidades comerciales en 9 blo…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Avcilar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Número de plantas 18
Pisos con estilo a 2 km del lago Küçükçekmece de Estambul Estos pisos en venta están ubicado…
$345,569
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Apartamento 1 habitación en Avcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Avcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Nuestro proyecto Copper Land consta de 1160 apartamentos y 112 unidades comerciales en 9 blo…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Avcilar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Número de plantas 16
Apartamentos con vista al lago y piscina en venta en Avcılar, Estambul Los apartamentos está…
$345,569
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Apartamento 4 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Avcilar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Número de plantas 8
Apartamentos con Vista al Lago y Piscina en Avcılar, Estambul Los apartamentos están ubicado…
$292,495
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Apartamento 5 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Avcilar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Número de plantas 16
Apartamentos con vista al lago y piscina en venta en Avcılar, Estambul Los apartamentos está…
$468,079
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Apartamento 1 habitación en Avcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Avcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 107 m²
Koşuyolu Supreme se está construyendo como 5 bloques en 25 decares de tierra. El proyecto in…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Avcilar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 18
Pisos con estilo a 2 km del lago Küçükçekmece de Estambul Estos pisos en venta están ubicado…
$347,881
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Apartamento 1 habitación en Avcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Avcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
İstanbul es la única ciudad que la gente extraña tanto cuando viven dentro y lejos de ella.E…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Avcilar, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Saren Houses
$230,027
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Apartamento 3 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Avcilar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Apartamentos con balcón cerca del lago Küçükçekmece en Estambul Los apartamentos están situa…
$171,104
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Apartamento 4 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Avcilar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Número de plantas 12
Apartamentos de Inversión en una Ubicación Privilegiada en Estambul Avcılar Los apartamentos…
$406,950
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Apartamento 1 habitación en Avcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Avcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 133 m²
Te invitamos a un poema, a una vida pacífica bajo los ojos azules de Estambul. Las luces de …
$230,893
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Apartamento 4 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Avcilar, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Comodidad Infinita
$409,013
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Apartamento 2 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Avcilar, Turquía
Dormitorios 2
Área 107 m²
Street House
$169,432
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Apartamento 1 habitación en Avcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Avcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 5 habitaciones en Avcilar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Avcilar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 201 m²
Número de plantas 26
Apartamentos con Vistas al Lago y Balcón en Avcilar Estambul Los apartamentos en venta en Av…
$761,874
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