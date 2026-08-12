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Apartamentos del mar en venta en Marmara Region, Turquía

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Apartamento 2 habitaciones en Maltepe, Turquía
Premium Premium
Apartamento 2 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 14
Pisos en Venta Cerca del Metro en Maltepe, Estambul Situado en la parte asiática de Estambul…
$304,821
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Estudio 1 habitacion en Temapasa Sokagi, Turquía
TOP TOP
Estudio 1 habitacion
Temapasa Sokagi, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 13/34
Apartamento estudio completamente amueblado con balcón en el piso 13 – Helis Más Residence, …
$111,950
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Agencia
Doga Kececioglu
Idiomas hablados
English, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en 142 Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
142 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 17/28
SEMBOL ISTANBULPlanta 17, 2+1, 125 m2, con balcón angular (en forma de L)Zona de senderismo,…
$135,000
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Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский, Türkçe
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Apartamento 4 habitaciones en Karacabey, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 2/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$272,491
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Apartamento 2 habitaciones en Karacabey, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$125,854
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Apartamento 3 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Número de plantas 14
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad en Venta en un Complejo Residencial Seguro en A…
$422,592
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Apartamento 2 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 14
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad en Venta en un Complejo Residencial Seguro en A…
$277,614
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Apartamento 3 habitaciones en Besiktas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Besiktas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Número de plantas 14
Proyecto de Apartamentos de Lujo con Estacionamiento de 8 Pisos y Piscina Abierta en la Azot…
$1,10M
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Apartamento 4 habitaciones en Maltepe, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 6
Apartamentos con Vista a la Calle en Venta en un Complejo con Seguridad en Maltepe Maltepe, …
$347,542
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Apartamento 2 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Número de plantas 14
Apartamentos con vista al lago y balcones amplios con potencial de inversión en Küçükçekmece…
$124,699
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Apartamento 5 habitaciones en Sisli, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Sisli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 275 m²
Número de plantas 9
Apartamentos con vistas al Bósforo cerca del Pabellón Ihlamur en Şişli, Estambul Los apartam…
$2,45M
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Apartamento 2 habitaciones en Sisli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sisli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Número de plantas 48
Apartamentos Amplios y Luminosos de 1 Dormitorio en el Complejo Sinpaş Queen Bomonti en Şişl…
$529,972
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Apartamento 4 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 14
Apartamentos con vista al lago y balcones amplios con potencial de inversión en Küçükçekmece…
$399,500
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Apartamento 3 habitaciones en Kartal, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kartal, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Número de plantas 24
Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas en un Complejo a 200 m de la Costa en Kartal Ka…
$564,611
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Apartamento 5 habitaciones en Sariyer, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Sariyer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Piso 3/4
🏡 IC DenizKoru Sarıyer – Vida entre Ciudad y NaturalezaEl proyecto IC DenizKoru Sarıyer cons…
$1,29M
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 1/6
Apartamentos con Vista al Mar en Mudanya, Bursa, en un Complejo con Estacionamiento Los apar…
$210,347
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Apartamento 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 2/6
Apartamentos con Vista al Mar en Mudanya, Bursa, en un Complejo con Estacionamiento Los apar…
$251,708
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Apartamento 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Número de plantas 12
Amplias propiedades a 2 Km del puerto deportivo en Beylikdüzü Estambul Las elegantes propied…
$495,334
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Apartamento 4 habitaciones en Kadikoy, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Piso 10/11
Apartamentos en venta en Bağdat Calle cerca de Caddebostan Beach en Kadıköy, Estambul Kadı…
$899,452
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Apartamento 4 habitaciones en Kartal, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kartal, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 255 m²
Número de plantas 9
Apartamentos en venta en un complejo con vistas a la ciudad y la naturaleza en Istanbul Kart…
$680,073
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Ático Ático 4 habitaciones en Fatih, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
Piso 7/7
Amplia propiedad con vistas despejadas al mar en un edificio con ascensor en Sultanahmet Est…
$220,533
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Apartamento 6 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 364 m²
Número de plantas 17
Elegante propiedad inmobiliaria en proyecto de marca en Bakırköy Estambul La propiedad inmob…
$3,35M
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Ático Ático 2 habitaciones en Besiktas, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Besiktas, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 6/6
Apartamentos de 1 Dormitorio con Terraza, Listos Para Entrar a Vivir, en Beşiktaş, Estambul …
$544,982
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Apartamento 4 habitaciones en Pendik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en Venta en un Complejo Residencial Seguro en Pendik, Estambul Pendik, uno de l…
$416,819
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Apartamento 2 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 4
Pisos de 1 y 2 Dormitorios Cerca de la Zona Industrial Organizada en Yalova Yalova, una de l…
$73,319
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Apartamento 5 habitaciones en Sisli, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Sisli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 299 m²
Número de plantas 42
Apartamentos equipados con sistema Smart Home cerca de paradas de transporte público en Esta…
$2,98M
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Apartamento 2 habitaciones en Kagithane, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kagithane, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 23
Apartamentos listos para entrar a vivir a 100 metros del metro en Kağıthane Los apartamentos…
$729,722
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Apartamento 3 habitaciones en Zeytinburnu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Zeytinburnu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Número de plantas 18
Propiedades de Lujo con Vistas al Mar en Estambul Zeytinburnu Las propiedades se encuentran…
$1,36M
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Apartamento 2 habitaciones en Kartal, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kartal, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Número de plantas 9
Apartamentos en venta en un complejo con vistas a la ciudad y la naturaleza en Istanbul Kart…
$300,495
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Apartamento 3 habitaciones en Besiktas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Besiktas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
Número de plantas 5
Apartamentos de Lujo con Vistas al Bósforo en un Complejo Seguro en Estambul El proyecto est…
$1,40M
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Tipos de propiedades en Marmara Region

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condos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

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