Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Provincia de Sakarya
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Provincia de Sakarya, Turquía

;
Kaynarca
4
Serdivan
3
Apartamento Borrar
Eliminar
13 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 3/3
$5,23M
Dejar una solicitud
Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 1 m²
$2,67M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Serdivan, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Serdivan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Apartamentos con Seguridad 24/7 y Piscina en Serdivan Sakarya Serdivan, un distrito en Sakar…
$177,212
Dejar una solicitud
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 2 m²
$1,86M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en , Turquía
Apartamento 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 m²
Piso 5/5
$2,79M
Dejar una solicitud
Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 753 m²
$4,07M
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 2/2
$2,27M
Dejar una solicitud
Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 323 m²
$3,00M
Dejar una solicitud
Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 1 m²
$2,67M
Dejar una solicitud
Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 315 m²
$1,27M
Dejar una solicitud
Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 218 m²
$1,74M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 850 m²
Piso 3/4
$1,74M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 2/2
$3,86M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Provincia de Sakarya, Turquía

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir