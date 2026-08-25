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Apartamentos en venta en Beyoglu, Turquía

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apartamentos de varios niveles
3
1 habitación
47
2 habitaciones
46
3 habitaciones
30
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Apartamento 1 habitación en Beyoglu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Retro Residence fue diseñado para permitirle utilizar todas las instalaciones y oportunidade…
Precio en demanda
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Ático Ático 4 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 9
Pisos en un proyecto de arquitectura horizontal en Beyoğlu, Estambul El proyecto con arquite…
$993 475
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Apartamento 2 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Torre del dispositivo
$795 000
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 1 habitación en Beyoglu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 55 m²
Un sentido único de disfrute con vistas a las Islas Príncipes y la alegría de despertar cada…
$551 000
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Apartamento 1 habitación en Beyoglu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
El proyecto Maltepe Elixir revela una vida mestizamente azul ante tus ojos con sus opciones …
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Beyoglu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Beyoglu, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Beyoglu, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Palacio de Oro
$175 000
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Apartamento 2 habitaciones en 150 Taksim 360, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
150 Taksim 360, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
El proyecto, que recibió el premio al mejor proyecto de renovación urbana en Europa, se impl…
$845 000
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Apartamento 1 habitación en Beyoglu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Livid Central es un nuevo centro residencial e de inversión en Beilikduzü, construido en la …
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Beyoglu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Pulchra Portus
$465 000
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Apartamento 1 habitación en Beyoglu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Retro Residence fue diseñado para permitirle utilizar todas las instalaciones y oportunidade…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Beyoglu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
En el distrito de Sultangazi, un proyecto espléndido está aumentando donde descubrirás la pa…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Vida Perlante
$231 000
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Apartamento 2 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Una vida espaciosa y confortable comienza en el centro de la ciudad, lejos del caos, solo co…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Beyoglu, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Beyoglu, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Situado en el histórico distrito de Beyoglu de Estambul, estas propiedades de lujo ofrecen u…
$829 443
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Apartamento 2 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 122 m²
Palacio de Oro
$293 750
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Apartamento 1 habitación en Beyoglu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Beyoglu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Con su superficie de 28.000 m2, el proyecto Red Crane Alkent le ofrece una vida idílica. Red…
$310 000
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Apartamento 2 habitaciones en 1, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
1, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Casa de lujo y animada le espera en Beyoglu, el centro cultural, histórico, entretenido, art…
$460 000
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Apartamento 4 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Vida Perlante
$450 000
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Apartamento 1 habitación en Beyoglu, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 171 m²
Un sentido único de disfrute con vistas a las Islas Príncipes y la alegría de despertar cada…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
BornTown2
$1,43M
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Apartamento 2 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 267 m²
Palacio de Oro
$625 000
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Apartamento 2 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
BornTown2
$687 000
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Apartamento 4 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 231 m²
Pera Chalet
$1,21M
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Apartamento 3 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Número de plantas 11
Apartamentos con Baño Principal y Excelentes Servicios Sociales en Beyoğlu Este proyecto de …
$1,08M
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Apartamento 2 habitaciones en Irmak Caddesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Irmak Caddesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 4
Apartamentos en venta en Taksim, el distrito más central de Estambul, ideal para la inversió…
$240 000
VAT
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Apartamento 4 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 258 m²
Estambul
$2,72M
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Apartamento 2 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 224 m²
Pera Chalet
$744 450
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