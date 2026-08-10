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Apartamentos en venta en Estambul, Turquía

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Apartamento 2 habitaciones en Maltepe, Turquía
Premium Premium
Apartamento 2 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 14
Pisos en Venta Cerca del Metro en Maltepe, Estambul Situado en la parte asiática de Estambul…
$306,368
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Estudio 1 habitacion en Temapasa Sokagi, Turquía
TOP TOP
Estudio 1 habitacion
Temapasa Sokagi, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 13/34
Apartamento estudio completamente amueblado con balcón en el piso 13 – Helis Más Residence, …
$111,950
VAT
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Doga Kececioglu
Idiomas hablados
English, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en 142 Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
142 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 17/28
SEMBOL ISTANBULPlanta 17, 2+1, 125 m2, con balcón angular (en forma de L)Zona de senderismo,…
$135,000
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Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский, Türkçe
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Apartamento 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Número de plantas 5
Pisos de Inversión con Amplias Zonas Sociales en Başakşehir, Estambul Los pisos en venta en …
$551,293
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Apartamento 4 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 5
Pisos de Inversión con Amplias Zonas Sociales en Başakşehir, Estambul Los pisos en venta en …
$461,144
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Apartamento 4 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Número de plantas 4
Apartamentos Espaciosos en un Nuevo Complejo con Instalaciones en Başakşehir, Estambul Los a…
$315,520
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Apartamento 3 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Número de plantas 14
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad en Venta en un Complejo Residencial Seguro en A…
$422,756
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Apartamento 3 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Número de plantas 4
Apartamentos Espaciosos en un Nuevo Complejo con Instalaciones en Başakşehir, Estambul Los a…
$255,421
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Apartamento 4 habitaciones en Marmara Region, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Marmara Region, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 1
Gran apartamento moderno para un permiso de residencia en EstambulUbicación: Fulya Mehmetçik…
$226,113
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Your Invest Home
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English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Apartamento 2 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 14
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad en Venta en un Complejo Residencial Seguro en A…
$277,614
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Apartamento 3 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Número de plantas 5
Pisos de Inversión con Amplias Zonas Sociales en Başakşehir, Estambul Los pisos en venta en …
$285,470
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Marmara Region, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Marmara Region, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 3
Apartamento de dos niveles en una zona turística de Estambul bajo inversiónTaksim Street/Nan…
$145,130
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Your Invest Home
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Apartamento 2 habitaciones en Besiktas, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Besiktas, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 565 m²
Retro Residence fue diseñado para permitirle utilizar todas las instalaciones y oportunidade…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Zeytinburnu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Zeytinburnu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 18
Propiedades de Lujo con Vistas al Mar en Estambul Zeytinburnu Las propiedades se encuentran…
$987,315
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Apartamento 2 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Seaport Residences
$278,500
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Apartamento 1 habitación en Kucukcekmece, Turquía
Apartamento 1 habitación
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Como uno de los fondos de inversión inmobiliaria más innovadores en Turquía en términos de d…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 199 m²
Referencia
$460,000
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Apartamento 1 habitación en Kadikoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Zeytinburnu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Zeytinburnu, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Sevenhills es un proyecto especial a orillas de Zeytinburnu, uno de los lugares más populare…
$1,94M
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Apartamento 2 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Apex Heights
$388,799
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Apartamento 1 habitación en Beykoz, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beykoz, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Blue Swan
$145,900
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Apartamento 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 4
Área 232 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
$191,361
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Apartamento 1 habitación en Kagithane, Turquía
Apartamento 1 habitación
Kagithane, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 266 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
$1,10M
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Apartamento 1 habitacion en Adile Nasit Bulvari, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Adile Nasit Bulvari, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Hemos creado una vida más allá de tus sueños. .Estos apartamentos de gran altura y piscinas …
$100,000
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Apartamento 1 habitación en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 1 habitación
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Mirador Kartal es un nuevo proyecto que te hará experimentar Estambul al máximo, con la luz …
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Sariyer, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sariyer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 178 m²
El proyecto de ganancia inesperada de Bodrum cobró vida en Bodrum. Con una superficie de con…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Besiktas, Turquía
Apartamento 1 habitación
Besiktas, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 341 m²
Koşuyolu Supreme está construido como 5 bloques en 25 descars de tierra. El proyecto compren…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Sultanbeyli, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sultanbeyli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Área 281 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Apartamentos 3+1 con Amplios Balcones que Dan a un Lago en Kucukcekmece üçükçekmece, situada…
$340,946
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Tipos de propiedades en Estambul

áticos
condos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Estambul, Turquía

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con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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