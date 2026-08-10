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Apartamentos en venta en Fatih, Turquía

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1 habitación
147
2 habitaciones
187
3 habitaciones
147
4 habitaciones
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684 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Seaport Residences
$278,500
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Apartamento 2 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Apex Heights
$388,799
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Apartamento 3 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Blue Swan
$145,900
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Apartamento 2 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Calidad İstanbul
$509,000
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Apartamento 4 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Poema verde
$139,900
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Apartamento 1 habitacion en Fatih, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Fatih, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Greentown Kartepe
$123,488
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Apartamento 2 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Puerta de limón
$382,902
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Apartamento 4 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 361 m²
Grand Residence
$5,21M
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Apartamento 3 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Iconst
$260,000
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Apartamento 3 habitaciones en Plaza Sultán Ahmet, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Plaza Sultán Ahmet, Turquía
Dormitorios 3
Área 143 m²
$468,000
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Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 1 habitacion en Fatih, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Fatih, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Serenidad metropolitana
$446,656
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Apartamento 2 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Área 98 m²
Urban Oasis Residences
$844,000
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Apartamento 25 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 25 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 25
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
340 Riverside Crescent
$681,564
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Apartamento 2 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Brine Life
$214,000
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Apartamento 3 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Área 129 m²
Sega Metropark
$406,240
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Apartamento 4 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Diomeda Life
$370,000
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Apartamento 1 habitacion en Fatih, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Fatih, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Atmósfera de Sefaköy
$260,000
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Apartamento 1 habitacion en Fatih, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Fatih, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Vacation Spot
$202,748
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Apartamento 3 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 265 m²
Grand Residence
$3,90M
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Apartamento 2 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Lagoon
$251,983
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Apartamento 4 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 4
Área 281 m²
Oblive Town
$794,323
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Apartamento 8 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 8 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 8
Área 475 m²
Vibrancity Estambul
$3,30M
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Apartamento 3 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 184 m²
Vista Royale
$368,000
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Apartamento 2 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Diomeda Life
$380,000
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Apartamento 3 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Ella Residence
$185,316
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Apartamento 1 habitacion en Fatih, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Fatih, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Cloud Towers
$277,500
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Apartamento 1 habitacion en Fatih, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Fatih, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Residencia Ethereal de Atenas
$395,407
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Apartamento 2 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
El espacio
$451,877
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Apartamento 4 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Nimbus
$1,24M
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Apartamento 2 habitaciones en Fatih, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 139 m²
Casas de San Valentín
$258,854
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