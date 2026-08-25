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Apartamentos en venta en Bursa, Turquía

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Kestel
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Osmangazi
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Mudanya
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
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Área 48 m²
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$83 471
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Apartamento 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1/6
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$155 267
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/5
Apartamentos de 1 dormitorio a precios asequibles en Bursa Nilüfer El barrio de Kayapa en Ni…
$72 964
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Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 113 m²
$5,23M
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Piso 5/10
Elegantes inmuebles en un complejo con ricas prestaciones en Bursa Nilüfer Kayapa es una de …
$164 606
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 1/6
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$207 895
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Apartamento 4 habitaciones en , Turquía
Apartamento 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Piso 4/4
$2,82M
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Apartamento 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 2/6
Apartamentos con Vista al Mar en Mudanya, Bursa, en un Complejo con Estacionamiento Los apar…
$249 828
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Apartamento 2 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 1/7
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$137 756
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Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 1/4
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$145 928
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Apartamento 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
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$171 611
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Piso 2/6
Apartamentos con Amplias Terrazas en un Complejo Prestigioso en Bursa Balat es una zona bien…
$409 951
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Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 3/4
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$137 756
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Piso 1/10
Pisos Inteligentes Cerca de las Comodidades en Bursa Nilüfer Los pisos se encuentran en el b…
$158 769
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Apartamento 2 habitaciones en Karacabey, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/3
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$124 914
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Apartamento 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 10/13
Apartamento de 2 Habitaciones en Venta en un Complejo Residencial con Estacionamiento en Osm…
$103 948
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Piso 1/10
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$187 955
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Apartamento 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/5
Apartamentos con Servicios Exclusivos y Aparcamiento Interior en Nilüfer, Bursa Balat es una…
$154 100
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Piso 2/5
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$364 235
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Apartamento 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 1/6
Apartamentos cerca del mar en un complejo con piscina cubierta y al aire libre en Bursa Los …
$228 815
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Apartamento 4 habitaciones en Gemlik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Gemlik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Área 192 m²
Piso 1/4
Elegantes Apartamentos en un Complejo con Piscina en Bursa Gemlik El proyecto está situado e…
$187 955
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Apartamento 4 habitaciones en Karacabey, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 2/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$270 842
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 320 m²
Piso 4/5
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en un complejo con piscina y aparcamiento subterráneo en B…
$478 643
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/6
Apartamentos de 2 Dormitorios en Complejo con Piscina y Estacionamiento en Nilüfer Doğanköy …
$302 362
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Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 2/4
Apartamento de 2 Dormitorios con Vista al Mar en Prime 360 en Mudanya Bursa Burgaz en Güzely…
$166 941
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 1/5
Apartamentos de 2 Dormitorios Totalmente Amueblados y a Estrenar en Nilüfer Görükle Los apar…
$85 222
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Apartamento 4 habitaciones en , Turquía
Apartamento 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 2/7
$9,07M
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Apartamento 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Piso 1/6
Apartamentos en Venta en un Proyecto Exclusivo en Bursa Doğanköy Situado en Nilüfer, uno de …
$457 837
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 1/6
Inmueble de inversión de 2 dormitorios en Bursa Nilüfer El inmueble está situado en el barri…
$81 136
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Tipos de propiedades en Bursa

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