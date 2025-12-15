Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Edremit, Turquía

67 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en 3085 Sokak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
3085 Sokak, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 4/4
$6,81M
Apartamento 4 habitaciones en 2018 Sokak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
2018 Sokak, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 3/3
$6,34M
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1/4
$3,93M
Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/4
$3,52M
Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 604 m²
$9,98M
Apartamento 4 habitaciones en 3040 Sokak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
3040 Sokak, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Piso 1/4
$4,40M
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2/2
$5,93M
Apartamento 4 habitaciones en Sair Basaran Caddesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sair Basaran Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Piso 2/3
$6,63M
Apartamento 3 habitaciones en 2019 Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
2019 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 3/4
$5,86M
Apartamento 4 habitaciones en Izmir Canakkale Yolu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Izmir Canakkale Yolu, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 1/4
$11,15M
Apartamento 4 habitaciones en Cumhuriyet Caddesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cumhuriyet Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 3/4
$3,81M
Apartamento 4 habitaciones en , Turquía
Apartamento 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 2/2
$5,40M
Apartamento 4 habitaciones en Akdeniz Caddesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Akdeniz Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 4/4
$4,23M
Apartamento 3 habitaciones en 1068 Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
1068 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 4/4
$5,57M
Apartamento 3 habitaciones en 118 Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
118 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 2/3
$4,96M
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Piso 3/4
$6,87M
Apartamento 4 habitaciones en , Turquía
Apartamento 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 3/4
$6,28M
Apartamento 3 habitaciones en 3060 Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
3060 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 2/3
$4,58M
Apartamento 3 habitaciones en 3071 Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
3071 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 3/3
$5,81M
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 1/7
$4,58M
Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 3/3
$2,64M
Apartamento 3 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
Piso 6/7
$5,28M
Apartamento 6 habitaciones en , Turquía
Apartamento 6 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 4/4
$7,92M
Apartamento 4 habitaciones en , Turquía
Apartamento 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Piso 3/4
$5,46M
Apartamento 4 habitaciones en 303 Sokak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
303 Sokak, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 2/4
$8,80M
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/3
$7,63M
Apartamento 4 habitaciones en Inonu Caddesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Inonu Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 3/3
$11,09M
Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 3/4
$3,87M
Apartamento 4 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 3/7
$7,63M
Apartamento 4 habitaciones en , Turquía
Apartamento 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Piso 2/2
$5,28M
