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Apartamentos en venta en Bakirkoy, Turquía

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84 propiedades total found
Apartamento 6 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 617 m²
Nivak Florya
$4,09M
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Apartamento 3 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
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Dormitorios 2
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Apartamento 1 habitación en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bakirkoy, Turquía
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Dormitorios 1
Área 85 m²
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Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 7
Área 670 m²
Retro Residence fue diseñado para permitirle utilizar todas las instalaciones y oportunidade…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Número de plantas 4
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$1,46M
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Apartamento 4 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
SeaPearl
$2,49M
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Apartamento 5 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 364 m²
Residencia Celestial
$3,35M
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Apartamento 5 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Para inversores:✅Ingresos garantizados de alquiler del 7% anual - de 31.500 USD por año.Esta…
Precio en demanda
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Apartamento 5 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Dormitorios 5
Área 719 m²
Residencia Celestial
$6,40M
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Apartamento 1 habitación en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Retro Residence fue diseñado para permitirle utilizar todas las instalaciones y oportunidade…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 17
Elegante propiedad inmobiliaria en proyecto de marca en Bakırköy Estambul La propiedad inmob…
$702,913
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Apartamento 1 habitación en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 364 m²
El Meris Dragos, que se encuentra en Dragos, en el nuevo centro de atracción del lado anatól…
Precio en demanda
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Apartamento 6 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 364 m²
Número de plantas 17
Elegante propiedad inmobiliaria en proyecto de marca en Bakırköy Estambul La propiedad inmob…
$3,36M
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Apartamento 4 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Número de plantas 4
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$2,11M
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Apartamento 3 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Número de plantas 17
Apartamentos con vistas al mar en un lujoso proyecto con marina privada en Bakırköy, Estambu…
$2,49M
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Apartamento 4 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 355 m²
Número de plantas 17
Apartamentos con vistas al mar en un lujoso proyecto con marina privada en Bakırköy, Estambu…
$3,61M
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Apartamento 1 habitación en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Retro Residence fue diseñado para permitirle utilizar todas las instalaciones y oportunidade…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 5
Área 719 m²
El Meris Dragos, que se encuentra en Dragos, en el nuevo centro de atracción del lado anatól…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
SeaPearl
$2,03M
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Apartamento 2 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
SeaPearl
$2,23M
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Ático Ático 8 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Ático Ático 8 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 260 m²
Número de plantas 17
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$16,39M
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Apartamento 2 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Modern Park Bakırköy
$380,000
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Apartamento 4 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Nivak Florya
$2,44M
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Apartamento 1 habitacion en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Bakirkoy, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Bienvenido a una experiencia de vida excepcional en istanbul. Esta exquisita propiedad abarc…
$775,599
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Apartamento 2 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Residencia Celestial
$950,000
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Apartamento 4 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 248 m²
SeaPearl
$2,61M
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Apartamento 3 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
SeaPearl
$2,47M
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Apartamento 2 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
SeaPearl
$1,23M
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Apartamento 5 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 4
Apartamentos listos para entrar a vivir en un proyecto cerca de la costa en Estambul Los apa…
$2,41M
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